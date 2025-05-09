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Премьер Канады надеется, что Лев XIV будет идти путем сострадания - РИА Новости, 09.05.2025
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Религия
 
00:48 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/karni-2015893935.html
Премьер Канады надеется, что Лев XIV будет идти путем сострадания
Премьер Канады надеется, что Лев XIV будет идти путем сострадания - РИА Новости, 09.05.2025
Премьер Канады надеется, что Лев XIV будет идти путем сострадания
Премьер-министр Канады Марк Карни выразил надежду, что избранный папа Римский Лев XIV будет идти путем солидарности, сострадания и достоинства в эпоху... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T00:48:00+03:00
2025-05-09T00:48:00+03:00
религия
ватикан
канада
сша
марк карни
папа римский лев xiv
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни выразил надежду, что избранный папа Римский Лев XIV будет идти путем солидарности, сострадания и достоинства в эпоху глобальных вызовов. Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского – им стал кардинал Роберт Френсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США. "Приношу свои молитвы и наилучшие пожелания его святейшеству папе Льву XIV в связи с его избранием, это исторический день для католиков и всех, кто обращает свой взор к Ватикану в поисках руководства. Во время глобальных вызовов пусть его понтификат несет вперед миссию солидарности, сострадания и достоинства всем людям", - написал канадский премьер на своей странице в соцсети X. Карни - католик.
https://ria.ru/20250508/papa-2015865772.html
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ватикан, канада, сша, марк карни, папа римский лев xiv
Религия, Ватикан, Канада, США, Марк Карни, Папа римский Лев XIV
Премьер Канады надеется, что Лев XIV будет идти путем сострадания

Карни надеется, что избранный папа Лев XIV путем сострадания в эпоху вызовов

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Лев XIV
Папа Римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский Лев XIV. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни выразил надежду, что избранный папа Римский Лев XIV будет идти путем солидарности, сострадания и достоинства в эпоху глобальных вызовов.
Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского – им стал кардинал Роберт Френсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США.
"Приношу свои молитвы и наилучшие пожелания его святейшеству папе Льву XIV в связи с его избранием, это исторический день для католиков и всех, кто обращает свой взор к Ватикану в поисках руководства. Во время глобальных вызовов пусть его понтификат несет вперед миссию солидарности, сострадания и достоинства всем людям", - написал канадский премьер на своей странице в соцсети X. Карни - католик.
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РелигияВатиканКанадаСШАМарк КарниПапа римский Лев XIV
 
 
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