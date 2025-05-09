https://ria.ru/20250509/karni-2015893935.html

Премьер Канады надеется, что Лев XIV будет идти путем сострадания

Премьер Канады надеется, что Лев XIV будет идти путем сострадания - РИА Новости, 09.05.2025

Премьер Канады надеется, что Лев XIV будет идти путем сострадания

Премьер-министр Канады Марк Карни выразил надежду, что избранный папа Римский Лев XIV будет идти путем солидарности, сострадания и достоинства в эпоху... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T00:48:00+03:00

2025-05-09T00:48:00+03:00

2025-05-09T00:48:00+03:00

религия

ватикан

канада

сша

марк карни

папа римский лев xiv

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни выразил надежду, что избранный папа Римский Лев XIV будет идти путем солидарности, сострадания и достоинства в эпоху глобальных вызовов. Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского – им стал кардинал Роберт Френсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США. "Приношу свои молитвы и наилучшие пожелания его святейшеству папе Льву XIV в связи с его избранием, это исторический день для католиков и всех, кто обращает свой взор к Ватикану в поисках руководства. Во время глобальных вызовов пусть его понтификат несет вперед миссию солидарности, сострадания и достоинства всем людям", - написал канадский премьер на своей странице в соцсети X. Карни - католик.

https://ria.ru/20250508/papa-2015865772.html

ватикан

канада

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ватикан, канада, сша, марк карни, папа римский лев xiv