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В Нидерландах высказались о ситуации с украинским нацистом в Канаде - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:35 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/kanada-2016008049.html
В Нидерландах высказались о ситуации с украинским нацистом в Канаде
В Нидерландах высказались о ситуации с украинским нацистом в Канаде - РИА Новости, 09.05.2025
В Нидерландах высказались о ситуации с украинским нацистом в Канаде
Ситуация вокруг украинского нациста Ярослава Гунько (Хунки) в Канаде – преднамеренная попытка властей этой страны подать сигнал России и ультранационалистам на... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:35:00+03:00
2025-05-09T12:35:00+03:00
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в мире
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христя фриланд
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ГААГА, 9 мая - РИА Новости. Ситуация вокруг украинского нациста Ярослава Гунько (Хунки) в Канаде – преднамеренная попытка властей этой страны подать сигнал России и ультранационалистам на Украине, чтобы показать реальную позицию Оттавы, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот. "Самая добрая интерпретация (чествования украинского нациста в канадском парламенте - ред.) заключается в том, что это очень глупый пиар-провал в Канаде того, кто устроил это в парламенте и не знал, что Гунько делал в прошлом. Но более реалистичная интерпретация, я думаю, состоит в том, что бывший вице-премьер Канады Христя Фриланд, которая имеет украинское происхождение, не могла не знать эту историю, а значит, это была преднамеренная попытка подать сигнал, я полагаю, России, а также ультранационалистам, даже там, на Украине, о том, какова позиция Канады", - прокомментировал де Гроот ситуацию с украинским нацистом, которого Канада дважды отказалась экстрадировать в Россию. Ранее посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что Россия продолжит добиваться экстрадиции Ярослава Гунько. По его словам, властям Канады, несмотря на их попытки защитить преступника, известно "его темное прошлое". В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Гунько в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Джастин Трюдо, который тогда занимал пост премьер-министра Канады, принес извинения в связи со случившимся. В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
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в мире, канада, россия, джастин трюдо, христя фриланд, олег степанов, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Канада, Россия, Джастин Трюдо, Христя Фриланд, Олег Степанов, Парад Победы
В Нидерландах высказались о ситуации с украинским нацистом в Канаде

Антифашист де Гроот: ситуация с Гунько в Канаде - попытка подать сигнал России

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ГААГА, 9 мая - РИА Новости. Ситуация вокруг украинского нациста Ярослава Гунько (Хунки) в Канаде – преднамеренная попытка властей этой страны подать сигнал России и ультранационалистам на Украине, чтобы показать реальную позицию Оттавы, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот.
"Самая добрая интерпретация (чествования украинского нациста в канадском парламенте - ред.) заключается в том, что это очень глупый пиар-провал в Канаде того, кто устроил это в парламенте и не знал, что Гунько делал в прошлом. Но более реалистичная интерпретация, я думаю, состоит в том, что бывший вице-премьер Канады Христя Фриланд, которая имеет украинское происхождение, не могла не знать эту историю, а значит, это была преднамеренная попытка подать сигнал, я полагаю, России, а также ультранационалистам, даже там, на Украине, о том, какова позиция Канады", - прокомментировал де Гроот ситуацию с украинским нацистом, которого Канада дважды отказалась экстрадировать в Россию.
Ранее посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что Россия продолжит добиваться экстрадиции Ярослава Гунько. По его словам, властям Канады, несмотря на их попытки защитить преступника, известно "его темное прошлое".
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Гунько в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Джастин Трюдо, который тогда занимал пост премьер-министра Канады, принес извинения в связи со случившимся.
В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреКанадаРоссияДжастин ТрюдоХристя ФриландОлег СтепановПарад Победы
 
 
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