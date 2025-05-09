В Израиле призвали канадские власти раскрыть данные о нацистах
Активист Трапиров: Канада игнорирует призывы раскрыть имена нацистов
флаг Канады. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая — РИА Новости. Израильское антифашистское движение неоднократно требовало от властей Канады раскрыть данные о нацистских преступниках, укрывшихся там после Второй мировой войны, соответствующие обращения с призывом вмешаться в ситуацию были сделаны и к властям Израиля, однако какого-либо отклика не последовало, заявил РИА Новости председатель движения Дмитрий Трапиров.
"Наше движение не раз обращалось к представителям канадских властей с требованиями раскрыть все списки и рассекретить преступников, которые скрываются на территории Канады. Каждый раз мы бились в закрытые двери. Руководство нашего движения также отправляло официальные письма властям Израиля с требованиями и просьбами вмешаться в эту ситуацию, но пока это не принесло изменений", — рассказал Трапиров.
Общественник выразил мнение, что Израиль должен требовать выдачи нацистских преступников, так как важно помнить не только об истории своего народа, которая происходила две тысячи лет назад, но и о событиях 80-летней давности, когда случилась крупнейшая катастрофа для еврейского народа.
"В этом году в День Победы мы покажем всему Израилю, как антифашистское движение передает эстафету сохранения памяти молодому поколению", —заявил Трапиров.
В 2023 году экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер на фоне скандала с чествованием бывшего бойца дивизии СС "Галичина" в канадском парламенте заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников, не понесших никакого наказания за свои деяния, и призвал власти Канады раскрыть информацию о результатах работы комиссии Жюля Дешена, которая в 80-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в стране, обвиняемых в совершении военных преступлений. Тогда премьер страны Джастин Трюдо заявил, что власти Канады изучат архивы комиссии Дешена.
В сентябре 2024 года издание Globe and Mail сообщало, что организация проживающих в Канаде украинцев "Канадский украинский конгресс" (UCC) планирует подать в суд на канадские власти, если Оттава решит обнародовать данные о нацистских преступниках, укрывшихся в стране после Второй мировой войны.