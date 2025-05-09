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В Израиле призвали канадские власти раскрыть данные о нацистах - РИА Новости, 09.05.2025
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06:30 09.05.2025 (обновлено: 08:04 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/kanada-2015909165.html
В Израиле призвали канадские власти раскрыть данные о нацистах
В Израиле призвали канадские власти раскрыть данные о нацистах - РИА Новости, 09.05.2025
В Израиле призвали канадские власти раскрыть данные о нацистах
Израильское антифашистское движение неоднократно требовало от властей Канады раскрыть данные о нацистских преступниках, укрывшихся там после Второй мировой... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T06:30:00+03:00
2025-05-09T08:04:00+03:00
в мире
канада
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая — РИА Новости. Израильское антифашистское движение неоднократно требовало от властей Канады раскрыть данные о нацистских преступниках, укрывшихся там после Второй мировой войны, соответствующие обращения с призывом вмешаться в ситуацию были сделаны и к властям Израиля, однако какого-либо отклика не последовало, заявил РИА Новости председатель движения Дмитрий Трапиров. "Наше движение не раз обращалось к представителям канадских властей с требованиями раскрыть все списки и рассекретить преступников, которые скрываются на территории Канады. Каждый раз мы бились в закрытые двери. Руководство нашего движения также отправляло официальные письма властям Израиля с требованиями и просьбами вмешаться в эту ситуацию, но пока это не принесло изменений", — рассказал Трапиров. Общественник выразил мнение, что Израиль должен требовать выдачи нацистских преступников, так как важно помнить не только об истории своего народа, которая происходила две тысячи лет назад, но и о событиях 80-летней давности, когда случилась крупнейшая катастрофа для еврейского народа. "В этом году в День Победы мы покажем всему Израилю, как антифашистское движение передает эстафету сохранения памяти молодому поколению", —заявил Трапиров. В 2023 году экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер на фоне скандала с чествованием бывшего бойца дивизии СС "Галичина" в канадском парламенте заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников, не понесших никакого наказания за свои деяния, и призвал власти Канады раскрыть информацию о результатах работы комиссии Жюля Дешена, которая в 80-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в стране, обвиняемых в совершении военных преступлений. Тогда премьер страны Джастин Трюдо заявил, что власти Канады изучат архивы комиссии Дешена. В сентябре 2024 года издание Globe and Mail сообщало, что организация проживающих в Канаде украинцев "Канадский украинский конгресс" (UCC) планирует подать в суд на канадские власти, если Оттава решит обнародовать данные о нацистских преступниках, укрывшихся в стране после Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250508/khunki-2015739399.html
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в мире, канада, израиль, оттава, джастин трюдо
В мире, Канада, Израиль, Оттава, Джастин Трюдо
В Израиле призвали канадские власти раскрыть данные о нацистах

Активист Трапиров: Канада игнорирует призывы раскрыть имена нацистов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкфлаг Канады
флаг Канады - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая — РИА Новости. Израильское антифашистское движение неоднократно требовало от властей Канады раскрыть данные о нацистских преступниках, укрывшихся там после Второй мировой войны, соответствующие обращения с призывом вмешаться в ситуацию были сделаны и к властям Израиля, однако какого-либо отклика не последовало, заявил РИА Новости председатель движения Дмитрий Трапиров.
"Наше движение не раз обращалось к представителям канадских властей с требованиями раскрыть все списки и рассекретить преступников, которые скрываются на территории Канады. Каждый раз мы бились в закрытые двери. Руководство нашего движения также отправляло официальные письма властям Израиля с требованиями и просьбами вмешаться в эту ситуацию, но пока это не принесло изменений", — рассказал Трапиров.
Берлин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Антифашист из Германии прокомментировал скандал вокруг нациста Хунки
8 мая, 09:30
Общественник выразил мнение, что Израиль должен требовать выдачи нацистских преступников, так как важно помнить не только об истории своего народа, которая происходила две тысячи лет назад, но и о событиях 80-летней давности, когда случилась крупнейшая катастрофа для еврейского народа.
"В этом году в День Победы мы покажем всему Израилю, как антифашистское движение передает эстафету сохранения памяти молодому поколению", —заявил Трапиров.
В 2023 году экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер на фоне скандала с чествованием бывшего бойца дивизии СС "Галичина" в канадском парламенте заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников, не понесших никакого наказания за свои деяния, и призвал власти Канады раскрыть информацию о результатах работы комиссии Жюля Дешена, которая в 80-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в стране, обвиняемых в совершении военных преступлений. Тогда премьер страны Джастин Трюдо заявил, что власти Канады изучат архивы комиссии Дешена.
В сентябре 2024 года издание Globe and Mail сообщало, что организация проживающих в Канаде украинцев "Канадский украинский конгресс" (UCC) планирует подать в суд на канадские власти, если Оттава решит обнародовать данные о нацистских преступниках, укрывшихся в стране после Второй мировой войны.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Посол России в Канаде прокомментировал отказ в выдаче Хунки
7 мая, 07:18
 
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