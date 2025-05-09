Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:14 09.05.2025 (обновлено: 19:50 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/kaliningrad-2016054614.html
В Калининграде прошло шествие "Бессмертного полка"
В Калининграде прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
В Калининграде прошло шествие "Бессмертного полка"
Почти 68 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:14:00+03:00
2025-05-09T19:50:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
калининград
вена
орловская область
алексей беспрозванных
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
калининградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016054164_0:308:3094:2048_1920x0_80_0_0_1c401895a7d93830a007ae9ea9e31ede.jpg
КАЛИНИНГРАД, 9 мая - РИА Новости. Почти 68 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.Руководитель регионального штаба акции "Бессмертный полк" Олег Урбанюк рассказал РИА новости, что было подано больше 40 тысяч заявок на участие в шествии, но участников было почти 68 тысяч."Мы сами не ожидали, что будет столько людей. Мы прогнозировали примерно 40 тысяч. Но пришли 67 тысяч 734 человека. Вы знаете, сколько времени не было шествия. В таком формате люди очень желают. Отзванивались, спрашивали, интересовались, очень серьезно готовились к этому", - сказал Урбанюк.Собеседник агентства отметил, что в очном формате шествие проходит только в Калининграде, но к нему могли присоединиться и жители других муниципалитетов.Цифру количества участников озвучил и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных."Знаю, что многие ждали акцию, и очень рад, что так много жителей и гостей к ней присоединились. Прошли вместе, в одном строю со всей страной - почти 68 тысяч калининградцев! У нас - одна великая история, одна память о героях тех лет, наших предках!" - написал Беспрозванных в своем Telegram – канале.Калининградцы с портретами своих героев прошли от улицы Черняховского по Гвардейскому проспекту до мемориала 1 200 воинам-гвардейцам, где все участники возложили цветы и почтили память воинов, отдавших свои жизни в сражениях за Родину. Последний раз шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате проходило в Калининграде в 2022 году. Тогда в нем приняли участие больше 37 тысяч человек. Шествие "Бессмертный полк" началось после завершения парада. К жителям присоединился и губернатор. Он пронес в колонне портрет своего прадеда, который погиб в ожесточенных боях при освобождении Орловской области в 1943 году."Мой папа, Барановский Анисим Егорович, прошел всю войну: был, как он говорит, только на передовой в окопах, дошел до Вены и его два раза ранили в Вене… говорил, что родился в рубашке, что "я вот остался жив". "Бессмертный полк" - настолько нужная акция. Это нужно в первую очередь в память тех, кого нет рядом с нами", - сказала РИА Новости участница шествия Тамара Анисимова.Калининградцы с портретами своих героев прошли от улицы Черняховского по Гвардейскому проспекту до мемориала 1 200 воинам-гвардейцам, где все участники возложили цветы и почтили память воинов, отдавших свои жизни в сражениях за Родину.Последний раз шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате проходило в Калининграде в 2022 году. Тогда в нем приняли участие больше 37 тысяч человек."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2015 году был зарегистрирован "Бессмертный полк России" – общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение.
https://ria.ru/20250509/polk-2015995492.html
https://ria.ru/20250509/frantsiya-2016048107.html
https://ria.ru/20250509/putin-2016048007.html
калининград
вена
орловская область
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016054164_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_17672993fad537570ab5b9ab7db8a465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининград, вена, орловская область, алексей беспрозванных, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество, калининградская область
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Калининград, Вена, Орловская область, Алексей Беспрозванных, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Калининградская область
В Калининграде прошло шествие "Бессмертного полка"

В акции "Бессмертный полк" в Калининграде приняли участие почти 68 тысяч человек

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк" во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде
Участники акции Бессмертный полк во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Участники акции "Бессмертный полк" во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 9 мая - РИА Новости. Почти 68 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.
Руководитель регионального штаба акции "Бессмертный полк" Олег Урбанюк рассказал РИА новости, что было подано больше 40 тысяч заявок на участие в шествии, но участников было почти 68 тысяч.
По всей России в различных форматах проходит акция “Бессмертный полк” - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Акция "Бессмертный полк" в российских городах
Вчера, 12:00
«
"Мы сами не ожидали, что будет столько людей. Мы прогнозировали примерно 40 тысяч. Но пришли 67 тысяч 734 человека. Вы знаете, сколько времени не было шествия. В таком формате люди очень желают. Отзванивались, спрашивали, интересовались, очень серьезно готовились к этому", - сказал Урбанюк.
Собеседник агентства отметил, что в очном формате шествие проходит только в Калининграде, но к нему могли присоединиться и жители других муниципалитетов.
Цифру количества участников озвучил и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
"Знаю, что многие ждали акцию, и очень рад, что так много жителей и гостей к ней присоединились. Прошли вместе, в одном строю со всей страной - почти 68 тысяч калининградцев! У нас - одна великая история, одна память о героях тех лет, наших предках!" - написал Беспрозванных в своем Telegram – канале.
Калининградцы с портретами своих героев прошли от улицы Черняховского по Гвардейскому проспекту до мемориала 1 200 воинам-гвардейцам, где все участники возложили цветы и почтили память воинов, отдавших свои жизни в сражениях за Родину.
Последний раз шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате проходило в Калининграде в 2022 году. Тогда в нем приняли участие больше 37 тысяч человек.
Парадные расчеты на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
"Исторически честно". Во Франции признали неудобную правду о параде Победы
Вчера, 14:43
Шествие "Бессмертный полк" началось после завершения парада. К жителям присоединился и губернатор. Он пронес в колонне портрет своего прадеда, который погиб в ожесточенных боях при освобождении Орловской области в 1943 году.
«
"Мой папа, Барановский Анисим Егорович, прошел всю войну: был, как он говорит, только на передовой в окопах, дошел до Вены и его два раза ранили в Вене… говорил, что родился в рубашке, что "я вот остался жив". "Бессмертный полк" - настолько нужная акция. Это нужно в первую очередь в память тех, кого нет рядом с нами", - сказала РИА Новости участница шествия Тамара Анисимова.
Калининградцы с портретами своих героев прошли от улицы Черняховского по Гвардейскому проспекту до мемориала 1 200 воинам-гвардейцам, где все участники возложили цветы и почтили память воинов, отдавших свои жизни в сражениях за Родину.
Последний раз шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате проходило в Калининграде в 2022 году. Тогда в нем приняли участие больше 37 тысяч человек.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2015 году был зарегистрирован "Бессмертный полк России" – общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение.
Президент России Владимир Путин во время приветствия иностранных лидеров в Москве в Кремле перед военным парадом, посвященном 80-летию Победы. 9 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Путин назвал День Победы праздником каждой семьи народов СССР
Вчера, 14:42
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКалининградВенаОрловская областьАлексей Беспрозванных80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоКалининградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала