https://ria.ru/20250509/kaliningrad-2016054614.html
В Калининграде прошло шествие "Бессмертного полка"
В Калининграде прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
В Калининграде прошло шествие "Бессмертного полка"
Почти 68 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:14:00+03:00
2025-05-09T15:14:00+03:00
2025-05-09T19:50:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
калининград
вена
орловская область
алексей беспрозванных
80-летие победы в великой отечественной войне
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КАЛИНИНГРАД, 9 мая - РИА Новости. Почти 68 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.Руководитель регионального штаба акции "Бессмертный полк" Олег Урбанюк рассказал РИА новости, что было подано больше 40 тысяч заявок на участие в шествии, но участников было почти 68 тысяч."Мы сами не ожидали, что будет столько людей. Мы прогнозировали примерно 40 тысяч. Но пришли 67 тысяч 734 человека. Вы знаете, сколько времени не было шествия. В таком формате люди очень желают. Отзванивались, спрашивали, интересовались, очень серьезно готовились к этому", - сказал Урбанюк.Собеседник агентства отметил, что в очном формате шествие проходит только в Калининграде, но к нему могли присоединиться и жители других муниципалитетов.Цифру количества участников озвучил и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных."Знаю, что многие ждали акцию, и очень рад, что так много жителей и гостей к ней присоединились. Прошли вместе, в одном строю со всей страной - почти 68 тысяч калининградцев! У нас - одна великая история, одна память о героях тех лет, наших предках!" - написал Беспрозванных в своем Telegram – канале.Калининградцы с портретами своих героев прошли от улицы Черняховского по Гвардейскому проспекту до мемориала 1 200 воинам-гвардейцам, где все участники возложили цветы и почтили память воинов, отдавших свои жизни в сражениях за Родину. Последний раз шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате проходило в Калининграде в 2022 году. Тогда в нем приняли участие больше 37 тысяч человек. Шествие "Бессмертный полк" началось после завершения парада. К жителям присоединился и губернатор. Он пронес в колонне портрет своего прадеда, который погиб в ожесточенных боях при освобождении Орловской области в 1943 году."Мой папа, Барановский Анисим Егорович, прошел всю войну: был, как он говорит, только на передовой в окопах, дошел до Вены и его два раза ранили в Вене… говорил, что родился в рубашке, что "я вот остался жив". "Бессмертный полк" - настолько нужная акция. Это нужно в первую очередь в память тех, кого нет рядом с нами", - сказала РИА Новости участница шествия Тамара Анисимова.Калининградцы с портретами своих героев прошли от улицы Черняховского по Гвардейскому проспекту до мемориала 1 200 воинам-гвардейцам, где все участники возложили цветы и почтили память воинов, отдавших свои жизни в сражениях за Родину.Последний раз шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате проходило в Калининграде в 2022 году. Тогда в нем приняли участие больше 37 тысяч человек."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2015 году был зарегистрирован "Бессмертный полк России" – общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение.
https://ria.ru/20250509/polk-2015995492.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, вена, орловская область, алексей беспрозванных, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество, калининградская область
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Калининград, Вена, Орловская область, Алексей Беспрозванных, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Калининградская область
В Калининграде прошло шествие "Бессмертного полка"
В акции "Бессмертный полк" в Калининграде приняли участие почти 68 тысяч человек
КАЛИНИНГРАД, 9 мая - РИА Новости. Почти 68 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.
Руководитель регионального штаба акции "Бессмертный полк" Олег Урбанюк рассказал РИА новости, что было подано больше 40 тысяч заявок на участие в шествии, но участников было почти 68 тысяч.
«
"Мы сами не ожидали, что будет столько людей. Мы прогнозировали примерно 40 тысяч. Но пришли 67 тысяч 734 человека. Вы знаете, сколько времени не было шествия. В таком формате люди очень желают. Отзванивались, спрашивали, интересовались, очень серьезно готовились к этому", - сказал Урбанюк.
Собеседник агентства отметил, что в очном формате шествие проходит только в Калининграде
, но к нему могли присоединиться и жители других муниципалитетов.
Цифру количества участников озвучил и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных
.
"Знаю, что многие ждали акцию, и очень рад, что так много жителей и гостей к ней присоединились. Прошли вместе, в одном строю со всей страной - почти 68 тысяч калининградцев! У нас - одна великая история, одна память о героях тех лет, наших предках!" - написал Беспрозванных в своем Telegram – канале.
Калининградцы с портретами своих героев прошли от улицы Черняховского по Гвардейскому проспекту до мемориала 1 200 воинам-гвардейцам, где все участники возложили цветы и почтили память воинов, отдавших свои жизни в сражениях за Родину.
Последний раз шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате проходило в Калининграде в 2022 году. Тогда в нем приняли участие больше 37 тысяч человек.
Шествие "Бессмертный полк" началось после завершения парада. К жителям присоединился и губернатор. Он пронес в колонне портрет своего прадеда, который погиб в ожесточенных боях при освобождении Орловской области
в 1943 году.
«
"Мой папа, Барановский Анисим Егорович, прошел всю войну: был, как он говорит, только на передовой в окопах, дошел до Вены
и его два раза ранили в Вене… говорил, что родился в рубашке, что "я вот остался жив". "Бессмертный полк" - настолько нужная акция. Это нужно в первую очередь в память тех, кого нет рядом с нами", - сказала РИА Новости участница шествия Тамара Анисимова.
Калининградцы с портретами своих героев прошли от улицы Черняховского по Гвардейскому проспекту до мемориала 1 200 воинам-гвардейцам, где все участники возложили цветы и почтили память воинов, отдавших свои жизни в сражениях за Родину.
Последний раз шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате проходило в Калининграде в 2022 году. Тогда в нем приняли участие больше 37 тысяч человек.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России
и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске
по инициативе местных журналистов, а в 2015 году был зарегистрирован "Бессмертный полк России" – общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение.