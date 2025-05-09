Рейтинг@Mail.ru
Почти три тысячи человек приняли участие в параде Победы в Калининграде - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:23 09.05.2025 (обновлено: 14:33 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/kaliningrad-2016041635.html
Почти три тысячи человек приняли участие в параде Победы в Калининграде
Почти три тысячи человек приняли участие в параде Победы в Калининграде - РИА Новости, 09.05.2025
Почти три тысячи человек приняли участие в параде Победы в Калининграде
Почти три тысячи человек и 83 единицы военной техники приняли участие в параде Победы в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:23:00+03:00
2025-05-09T14:33:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
калининградская область
кенигсберг
алексей беспрозванных
группа газ
завод имени лихачева (зил)
т-34
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016044384_0:71:1200:746_1920x0_80_0_0_ee085ddc924d1b62dd81513025d097fd.jpg
КАЛИНИНГРАД, 9 мая - РИА Новости. Почти три тысячи человек и 83 единицы военной техники приняли участие в параде Победы в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости. Открыли парад военной техники легендарные танки Т-34 с Красным Знаменем Победы. Это настоящие боевые машины, которые участвовали в штурме города-крепости Кенигсберг. Экипажами этих танков было одержано одиннадцать боевых побед. Также в механизированной колонне проехали тяжелый мотоцикл К -750, советский легковой автомобиль ГАЗ-М1, грузовой автомобиль ЗИЛ 157 с дивизионной пушкой ЗИС-3, которая стала одним из самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны, армейский автомобиль повышенной проходимости времен Второй мировой войны "Виллис" и знаменитая боевая машина реактивной артиллерии "Катюша". С 80-летием Победы жителей региона поздравил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. "Великая Отечественная война стала суровым испытанием для нашего народа. Затронула нас всех. Но наш народ от мала до велика выстоял. Показал несгибаемую волю к победе, нанес сокрушительное поражение нацизму в его собственном логове", - сказал Беспрозванных. Глава региона отметил, что особое отношение к дню Победы в Калининградской области. "Ведь именно благодаря Победе мы обрели нашу малую Родину, где мирно трудимся, строим сильную, процветающую Россию!" - пояснил он. Мимо трибуны торжественным маршем прошли подразделения в форме времен Великой Отечественной войны: пехотинцы со знаменитыми трехлинейными винтовками Мосина, моряки в тельняшках и бескозырках, летчики. После них марш продолжили парадные расчеты офицеров штаба Балтийского флота, военнослужащие воинских частей и соединений армейского корпуса, морской авиации и противовоздушной обороны, морских пехотинцев. Также в параде Победы приняли участие представители главного управления МЧС России по Калининградской области и регионального УФСИН, Росгвардии, Министерства внутренних дел РФ и Федеральной пограничной службы ФСБ России, участники движения "Юнармия", кадеты и курсанты Нахимовского училища. Принимал парад командующий Балтийским флотом Сергей Липилин. "Двадцать семь миллионов наших соотечественников отдали свои жизни в тяжелой борьбе за мир на земле. Их самоотверженность и сплоченность, искренняя любовь к Родине дали запас духовной и нравственной прочности на многие поколения вперед. Все они живут в наших сердцах", - сказал Липилин. По площади Победы в Калининграде проехала и современная техника, которая стоит сегодня на вооружении. Это бронетранспортеры, танки, различные установки и спецавтомобили, минометы "Сани", пушки "Гиацинт", реактивные системы залпового огня "Град", зенитные ракетные системы "С-400 Триумф", береговые ракетные комплексы "Бал", "Бастион", ракетный комплекс "Искандер-М".
https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html
https://ria.ru/20250509/putin-2015949970.html
https://ria.ru/20250425/aktsija-2013517977.html
россия
калининградская область
кенигсберг
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016044384_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_ba0f5e0f609d56d04b5c55ae7a71b963.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, калининградская область, кенигсберг, алексей беспрозванных, группа газ, завод имени лихачева (зил), т-34, с-400 «триумф», 80-летие победы в великой отечественной войне, калининград
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Калининградская область, Кенигсберг, Алексей Беспрозванных, Группа ГАЗ, Завод имени Лихачева (ЗИЛ), Т-34, С-400 «Триумф», 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Калининград
Почти три тысячи человек приняли участие в параде Победы в Калининграде

В Калининграде в Параде участвовали 3 тыс человек и 83 единицы военной техники

© Фото : Правительство Калининградской областиПарад Победы в Калининграде
Парад Победы в Калининграде - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Правительство Калининградской области
Парад Победы в Калининграде
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 9 мая - РИА Новости. Почти три тысячи человек и 83 единицы военной техники приняли участие в параде Победы в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.
Открыли парад военной техники легендарные танки Т-34 с Красным Знаменем Победы. Это настоящие боевые машины, которые участвовали в штурме города-крепости Кенигсберг. Экипажами этих танков было одержано одиннадцать боевых побед. Также в механизированной колонне проехали тяжелый мотоцикл К -750, советский легковой автомобиль ГАЗ-М1, грузовой автомобиль ЗИЛ 157 с дивизионной пушкой ЗИС-3, которая стала одним из самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны, армейский автомобиль повышенной проходимости времен Второй мировой войны "Виллис" и знаменитая боевая машина реактивной артиллерии "Катюша".
Парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
ОнлайнКак прошел парад Победы на Красной площади. Главное
Вчера, 09:23
С 80-летием Победы жителей региона поздравил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
«
"Великая Отечественная война стала суровым испытанием для нашего народа. Затронула нас всех. Но наш народ от мала до велика выстоял. Показал несгибаемую волю к победе, нанес сокрушительное поражение нацизму в его собственном логове", - сказал Беспрозванных.
Глава региона отметил, что особое отношение к дню Победы в Калининградской области.
"Ведь именно благодаря Победе мы обрели нашу малую Родину, где мирно трудимся, строим сильную, процветающую Россию!" - пояснил он.
Речь президента России на параде Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
"Не дадим оболгать победителей нацизма": Путин выступил с речью на параде
Вчера, 10:25
Мимо трибуны торжественным маршем прошли подразделения в форме времен Великой Отечественной войны: пехотинцы со знаменитыми трехлинейными винтовками Мосина, моряки в тельняшках и бескозырках, летчики. После них марш продолжили парадные расчеты офицеров штаба Балтийского флота, военнослужащие воинских частей и соединений армейского корпуса, морской авиации и противовоздушной обороны, морских пехотинцев. Также в параде Победы приняли участие представители главного управления МЧС России по Калининградской области и регионального УФСИН, Росгвардии, Министерства внутренних дел РФ и Федеральной пограничной службы ФСБ России, участники движения "Юнармия", кадеты и курсанты Нахимовского училища.
Принимал парад командующий Балтийским флотом Сергей Липилин.
"Двадцать семь миллионов наших соотечественников отдали свои жизни в тяжелой борьбе за мир на земле. Их самоотверженность и сплоченность, искренняя любовь к Родине дали запас духовной и нравственной прочности на многие поколения вперед. Все они живут в наших сердцах", - сказал Липилин.
По площади Победы в Калининграде проехала и современная техника, которая стоит сегодня на вооружении. Это бронетранспортеры, танки, различные установки и спецавтомобили, минометы "Сани", пушки "Гиацинт", реактивные системы залпового огня "Град", зенитные ракетные системы "С-400 Триумф", береговые ракетные комплексы "Бал", "Бастион", ракетный комплекс "Искандер-М".
Участники театрализованной постановки встречи ретро-поезда Эшелон Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В Калининградской области стартовала акция "Эшелон Победы"
25 апреля, 21:39
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияКалининградская областьКенигсбергАлексей БеспрозванныхГруппа ГАЗЗавод имени Лихачева (ЗИЛ)Т-34С-400 «Триумф»80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКалининград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала