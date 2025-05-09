Почти три тысячи человек приняли участие в параде Победы в Калининграде
В Калининграде в Параде участвовали 3 тыс человек и 83 единицы военной техники
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КАЛИНИНГРАД, 9 мая - РИА Новости. Почти три тысячи человек и 83 единицы военной техники приняли участие в параде Победы в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.
Открыли парад военной техники легендарные танки Т-34 с Красным Знаменем Победы. Это настоящие боевые машины, которые участвовали в штурме города-крепости Кенигсберг. Экипажами этих танков было одержано одиннадцать боевых побед. Также в механизированной колонне проехали тяжелый мотоцикл К -750, советский легковой автомобиль ГАЗ-М1, грузовой автомобиль ЗИЛ 157 с дивизионной пушкой ЗИС-3, которая стала одним из самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны, армейский автомобиль повышенной проходимости времен Второй мировой войны "Виллис" и знаменитая боевая машина реактивной артиллерии "Катюша".
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С 80-летием Победы жителей региона поздравил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
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"Великая Отечественная война стала суровым испытанием для нашего народа. Затронула нас всех. Но наш народ от мала до велика выстоял. Показал несгибаемую волю к победе, нанес сокрушительное поражение нацизму в его собственном логове", - сказал Беспрозванных.
Глава региона отметил, что особое отношение к дню Победы в Калининградской области.
"Ведь именно благодаря Победе мы обрели нашу малую Родину, где мирно трудимся, строим сильную, процветающую Россию!" - пояснил он.
Мимо трибуны торжественным маршем прошли подразделения в форме времен Великой Отечественной войны: пехотинцы со знаменитыми трехлинейными винтовками Мосина, моряки в тельняшках и бескозырках, летчики. После них марш продолжили парадные расчеты офицеров штаба Балтийского флота, военнослужащие воинских частей и соединений армейского корпуса, морской авиации и противовоздушной обороны, морских пехотинцев. Также в параде Победы приняли участие представители главного управления МЧС России по Калининградской области и регионального УФСИН, Росгвардии, Министерства внутренних дел РФ и Федеральной пограничной службы ФСБ России, участники движения "Юнармия", кадеты и курсанты Нахимовского училища.
Принимал парад командующий Балтийским флотом Сергей Липилин.
"Двадцать семь миллионов наших соотечественников отдали свои жизни в тяжелой борьбе за мир на земле. Их самоотверженность и сплоченность, искренняя любовь к Родине дали запас духовной и нравственной прочности на многие поколения вперед. Все они живут в наших сердцах", - сказал Липилин.
По площади Победы в Калининграде проехала и современная техника, которая стоит сегодня на вооружении. Это бронетранспортеры, танки, различные установки и спецавтомобили, минометы "Сани", пушки "Гиацинт", реактивные системы залпового огня "Град", зенитные ракетные системы "С-400 Триумф", береговые ракетные комплексы "Бал", "Бастион", ракетный комплекс "Искандер-М".
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