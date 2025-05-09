https://ria.ru/20250509/kaliningrad-2016041635.html

Почти три тысячи человек приняли участие в параде Победы в Калининграде

Почти три тысячи человек приняли участие в параде Победы в Калининграде - РИА Новости, 09.05.2025

Почти три тысячи человек приняли участие в параде Победы в Калининграде

Почти три тысячи человек и 83 единицы военной техники приняли участие в параде Победы в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:23:00+03:00

2025-05-09T14:23:00+03:00

2025-05-09T14:33:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

калининградская область

кенигсберг

алексей беспрозванных

группа газ

завод имени лихачева (зил)

т-34

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КАЛИНИНГРАД, 9 мая - РИА Новости. Почти три тысячи человек и 83 единицы военной техники приняли участие в параде Победы в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости. Открыли парад военной техники легендарные танки Т-34 с Красным Знаменем Победы. Это настоящие боевые машины, которые участвовали в штурме города-крепости Кенигсберг. Экипажами этих танков было одержано одиннадцать боевых побед. Также в механизированной колонне проехали тяжелый мотоцикл К -750, советский легковой автомобиль ГАЗ-М1, грузовой автомобиль ЗИЛ 157 с дивизионной пушкой ЗИС-3, которая стала одним из самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны, армейский автомобиль повышенной проходимости времен Второй мировой войны "Виллис" и знаменитая боевая машина реактивной артиллерии "Катюша". С 80-летием Победы жителей региона поздравил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. "Великая Отечественная война стала суровым испытанием для нашего народа. Затронула нас всех. Но наш народ от мала до велика выстоял. Показал несгибаемую волю к победе, нанес сокрушительное поражение нацизму в его собственном логове", - сказал Беспрозванных. Глава региона отметил, что особое отношение к дню Победы в Калининградской области. "Ведь именно благодаря Победе мы обрели нашу малую Родину, где мирно трудимся, строим сильную, процветающую Россию!" - пояснил он. Мимо трибуны торжественным маршем прошли подразделения в форме времен Великой Отечественной войны: пехотинцы со знаменитыми трехлинейными винтовками Мосина, моряки в тельняшках и бескозырках, летчики. После них марш продолжили парадные расчеты офицеров штаба Балтийского флота, военнослужащие воинских частей и соединений армейского корпуса, морской авиации и противовоздушной обороны, морских пехотинцев. Также в параде Победы приняли участие представители главного управления МЧС России по Калининградской области и регионального УФСИН, Росгвардии, Министерства внутренних дел РФ и Федеральной пограничной службы ФСБ России, участники движения "Юнармия", кадеты и курсанты Нахимовского училища. Принимал парад командующий Балтийским флотом Сергей Липилин. "Двадцать семь миллионов наших соотечественников отдали свои жизни в тяжелой борьбе за мир на земле. Их самоотверженность и сплоченность, искренняя любовь к Родине дали запас духовной и нравственной прочности на многие поколения вперед. Все они живут в наших сердцах", - сказал Липилин. По площади Победы в Калининграде проехала и современная техника, которая стоит сегодня на вооружении. Это бронетранспортеры, танки, различные установки и спецавтомобили, минометы "Сани", пушки "Гиацинт", реактивные системы залпового огня "Град", зенитные ракетные системы "С-400 Триумф", береговые ракетные комплексы "Бал", "Бастион", ракетный комплекс "Искандер-М".

https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html

https://ria.ru/20250509/putin-2015949970.html

https://ria.ru/20250425/aktsija-2013517977.html

россия

калининградская область

кенигсберг

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, калининградская область, кенигсберг, алексей беспрозванных, группа газ, завод имени лихачева (зил), т-34, с-400 «триумф», 80-летие победы в великой отечественной войне, калининград