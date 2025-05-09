https://ria.ru/20250509/kair-2015893582.html

В Каире прошел концерт в честь 80-летия Победы

В Каире прошел концерт в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Каире прошел концерт в честь 80-летия Победы

Праздничный концерт по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в четверг в Русском доме в египетской столице Каире, передает... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T00:37:00+03:00

2025-05-09T00:37:00+03:00

2025-05-09T00:37:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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россия

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георгий борисенко

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КАИР, 9 мая - РИА Новости. Праздничный концерт по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в четверг в Русском доме в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости. В четверг утром на территории школы при российском посольстве в Египте состоялась акция "Бессмертный полк". Несколько сотен участников шествия под песню "Бессмертный полк" пронесли по территории школы портреты своих предков, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Завершилось шествие исполнением песни "День Победы". Ближе к вечеру в Русском доме была организована полевая кухня, а на стенах учреждения проживающие в Египте граждане России и стран СНГ разместили фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Перед праздничным концертом со вступительным словом выступил посол России в Египте Георгий Борисенко. "В Египте тоже помнят ту войну, на его территории произошли крупнейшие сражения Африканского театра военных действий. Мы благодарны союзникам, которые остановили здесь германских нацистов и итальянских фашистов и заставили их отступить", - отметил дипломат. Борисенко также выразил признательность президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за визит в Россию для присутствия на Параде Победы в Москве. В ходе концерта гостям были представлены песни и стихотворения на военную тематику, а также танцевальные номера. Дети исполнили такие песни, как "Катюша" и "Тучи в голубом". Также на концерте выступил российско-египетский музыкальный ансамбль "Калинка". Мероприятие посетили несколько сотен человек, в том числе главы дипломатических миссий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Монголии и Сербии.

https://ria.ru/20250508/vov-2015878507.html

https://ria.ru/20250508/frantsiya-2015870888.html

https://ria.ru/20250508/aktsija-2015831717.html

египет

россия

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египет, россия, москва, георгий борисенко, абдель фаттах ас-сиси, снг, каир (город), 80-летие победы в великой отечественной войне