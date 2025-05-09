https://ria.ru/20250509/kair-2015893582.html
В Каире прошел концерт в честь 80-летия Победы
В Каире прошел концерт в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Каире прошел концерт в честь 80-летия Победы
Праздничный концерт по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в четверг в Русском доме в египетской столице Каире, передает... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T00:37:00+03:00
2025-05-09T00:37:00+03:00
2025-05-09T00:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
египет
россия
москва
георгий борисенко
абдель фаттах ас-сиси
снг
каир (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131520/50/1315205084_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2f9d1e9437f51f7220009454d3bc7c4f.jpg
КАИР, 9 мая - РИА Новости. Праздничный концерт по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в четверг в Русском доме в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости. В четверг утром на территории школы при российском посольстве в Египте состоялась акция "Бессмертный полк". Несколько сотен участников шествия под песню "Бессмертный полк" пронесли по территории школы портреты своих предков, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Завершилось шествие исполнением песни "День Победы". Ближе к вечеру в Русском доме была организована полевая кухня, а на стенах учреждения проживающие в Египте граждане России и стран СНГ разместили фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Перед праздничным концертом со вступительным словом выступил посол России в Египте Георгий Борисенко. "В Египте тоже помнят ту войну, на его территории произошли крупнейшие сражения Африканского театра военных действий. Мы благодарны союзникам, которые остановили здесь германских нацистов и итальянских фашистов и заставили их отступить", - отметил дипломат. Борисенко также выразил признательность президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за визит в Россию для присутствия на Параде Победы в Москве. В ходе концерта гостям были представлены песни и стихотворения на военную тематику, а также танцевальные номера. Дети исполнили такие песни, как "Катюша" и "Тучи в голубом". Также на концерте выступил российско-египетский музыкальный ансамбль "Калинка". Мероприятие посетили несколько сотен человек, в том числе главы дипломатических миссий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Монголии и Сербии.
https://ria.ru/20250508/vov-2015878507.html
https://ria.ru/20250508/frantsiya-2015870888.html
https://ria.ru/20250508/aktsija-2015831717.html
египет
россия
москва
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131520/50/1315205084_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_36391a88ccac821e0900d0824afa43b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, россия, москва, георгий борисенко, абдель фаттах ас-сиси, снг, каир (город), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Египет, Россия, Москва, Георгий Борисенко, Абдель Фаттах ас-Сиси, СНГ, Каир (город), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Каире прошел концерт в честь 80-летия Победы
В Русском доме в Каире прошел концерт в честь 80-й годовщины Победы
КАИР, 9 мая - РИА Новости. Праздничный концерт по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в четверг в Русском доме в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг утром на территории школы при российском посольстве в Египте состоялась акция "Бессмертный полк". Несколько сотен участников шествия под песню "Бессмертный полк" пронесли по территории школы портреты своих предков, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Завершилось шествие исполнением песни "День Победы".
Ближе к вечеру в Русском доме была организована полевая кухня, а на стенах учреждения проживающие в Египте граждане России и стран СНГ разместили фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Перед праздничным концертом со вступительным словом выступил посол России в Египте Георгий Борисенко.
"В Египте тоже помнят ту войну, на его территории произошли крупнейшие сражения Африканского театра военных действий. Мы благодарны союзникам, которые остановили здесь германских нацистов и итальянских фашистов и заставили их отступить", - отметил дипломат.
Борисенко также выразил признательность президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за визит в Россию для присутствия на Параде Победы в Москве.
В ходе концерта гостям были представлены песни и стихотворения на военную тематику, а также танцевальные номера. Дети исполнили такие песни, как "Катюша" и "Тучи в голубом". Также на концерте выступил российско-египетский музыкальный ансамбль "Калинка".
Мероприятие посетили несколько сотен человек, в том числе главы дипломатических миссий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Монголии и Сербии.