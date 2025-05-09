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В Каире прошел концерт в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:37 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/kair-2015893582.html
В Каире прошел концерт в честь 80-летия Победы
В Каире прошел концерт в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Каире прошел концерт в честь 80-летия Победы
Праздничный концерт по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в четверг в Русском доме в египетской столице Каире, передает... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T00:37:00+03:00
2025-05-09T00:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
египет
россия
москва
георгий борисенко
абдель фаттах ас-сиси
снг
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КАИР, 9 мая - РИА Новости. Праздничный концерт по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в четверг в Русском доме в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости. В четверг утром на территории школы при российском посольстве в Египте состоялась акция "Бессмертный полк". Несколько сотен участников шествия под песню "Бессмертный полк" пронесли по территории школы портреты своих предков, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Завершилось шествие исполнением песни "День Победы". Ближе к вечеру в Русском доме была организована полевая кухня, а на стенах учреждения проживающие в Египте граждане России и стран СНГ разместили фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Перед праздничным концертом со вступительным словом выступил посол России в Египте Георгий Борисенко. "В Египте тоже помнят ту войну, на его территории произошли крупнейшие сражения Африканского театра военных действий. Мы благодарны союзникам, которые остановили здесь германских нацистов и итальянских фашистов и заставили их отступить", - отметил дипломат. Борисенко также выразил признательность президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за визит в Россию для присутствия на Параде Победы в Москве. В ходе концерта гостям были представлены песни и стихотворения на военную тематику, а также танцевальные номера. Дети исполнили такие песни, как "Катюша" и "Тучи в голубом". Также на концерте выступил российско-египетский музыкальный ансамбль "Калинка". Мероприятие посетили несколько сотен человек, в том числе главы дипломатических миссий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Монголии и Сербии.
https://ria.ru/20250508/vov-2015878507.html
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египет, россия, москва, георгий борисенко, абдель фаттах ас-сиси, снг, каир (город), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Египет, Россия, Москва, Георгий Борисенко, Абдель Фаттах ас-Сиси, СНГ, Каир (город), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Каире прошел концерт в честь 80-летия Победы

В Русском доме в Каире прошел концерт в честь 80-й годовщины Победы

© AP Photo / Manu BraboПанорама Каира, Египет
Панорама Каира, Египет - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Manu Brabo
Панорама Каира, Египет. Архивное фото
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КАИР, 9 мая - РИА Новости. Праздничный концерт по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в четверг в Русском доме в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг утром на территории школы при российском посольстве в Египте состоялась акция "Бессмертный полк". Несколько сотен участников шествия под песню "Бессмертный полк" пронесли по территории школы портреты своих предков, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Завершилось шествие исполнением песни "День Победы".
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Ближе к вечеру в Русском доме была организована полевая кухня, а на стенах учреждения проживающие в Египте граждане России и стран СНГ разместили фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Перед праздничным концертом со вступительным словом выступил посол России в Египте Георгий Борисенко.
"В Египте тоже помнят ту войну, на его территории произошли крупнейшие сражения Африканского театра военных действий. Мы благодарны союзникам, которые остановили здесь германских нацистов и итальянских фашистов и заставили их отступить", - отметил дипломат.
Борисенко также выразил признательность президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за визит в Россию для присутствия на Параде Победы в Москве.
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В ходе концерта гостям были представлены песни и стихотворения на военную тематику, а также танцевальные номера. Дети исполнили такие песни, как "Катюша" и "Тучи в голубом". Также на концерте выступил российско-египетский музыкальный ансамбль "Калинка".
Мероприятие посетили несколько сотен человек, в том числе главы дипломатических миссий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Монголии и Сербии.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЕгипетРоссияМоскваГеоргий БорисенкоАбдель Фаттах ас-СисиСНГКаир (город)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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