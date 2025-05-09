https://ria.ru/20250509/kadyrov-2016058967.html
Кадыров признался, что каждый день ощущает отсутствие отца
Кадыров признался, что каждый день ощущает отсутствие отца - РИА Новости, 09.05.2025
Кадыров признался, что каждый день ощущает отсутствие отца
Глава Чечни Рамзан Кадыров в день гибели отца, первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, рассказал, что каждый день чувствует его отсутствие. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:35:00+03:00
2025-05-09T15:35:00+03:00
2025-05-09T15:35:00+03:00
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ГРОЗНЫЙ, 9 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в день гибели отца, первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, рассказал, что каждый день чувствует его отсутствие. Ахмат-Хаджи Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном во время торжеств, посвященных Дню Победы. Похоронен в родовом селении Центорой в Курчалоевском районе. "Прошел 21 год, как не стало тебя, мой дорогой ОТЕЦ! Боль твоей утраты не утихает — она становится глубже, взрослее, сковывает сердце и заставляет осознавать, насколько важны были те моменты, которые мы провели вместе. Каждый день я чувствую твоё отсутствие, и эта пустота напоминает о том, как много ты значил в моей жизни. Воспоминания о тебе становятся моим утешением и источником силы", — написал в Telegram-канале Кадыров. Он добавил, что Ахмат-Хаджи Кадыров стоял "между народом и бедой, словно непреодолимая стена, принимая на себя удар за ударом". "В то время я был молод и не всегда мог найти объяснение твоим решениям, твоей готовности жертвовать собой ради народа. Но с годами я осознал: именно такие люди, как ты, делают историю, оставляют после себя не просто след, а путь, по которому идут народы", — отметил глава республики в своем обращении.
https://ria.ru/20250508/kadyrov-2015826965.html
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грозный, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия
Грозный, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Россия
Кадыров признался, что каждый день ощущает отсутствие отца
Кадыров в день гибели отца признался, что каждый день чувствует его отсутствие
ГРОЗНЫЙ, 9 мая - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
в день гибели отца, первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, рассказал, что каждый день чувствует его отсутствие.
Ахмат-Хаджи Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном
во время торжеств, посвященных Дню Победы. Похоронен в родовом селении Центорой в Курчалоевском районе.
"Прошел 21 год, как не стало тебя, мой дорогой ОТЕЦ! Боль твоей утраты не утихает — она становится глубже, взрослее, сковывает сердце и заставляет осознавать, насколько важны были те моменты, которые мы провели вместе. Каждый день я чувствую твоё отсутствие, и эта пустота напоминает о том, как много ты значил в моей жизни. Воспоминания о тебе становятся моим утешением и источником силы", — написал в Telegram-канале Кадыров.
Он добавил, что Ахмат-Хаджи Кадыров стоял "между народом и бедой, словно непреодолимая стена, принимая на себя удар за ударом".
"В то время я был молод и не всегда мог найти объяснение твоим решениям, твоей готовности жертвовать собой ради народа. Но с годами я осознал: именно такие люди, как ты, делают историю, оставляют после себя не просто след, а путь, по которому идут народы", — отметил глава республики в своем обращении.