https://ria.ru/20250509/kadyrov-2016044560.html
Кадыров назвал День Победы символом несокрушимого мужества
Кадыров назвал День Победы символом несокрушимого мужества - РИА Новости, 09.05.2025
Кадыров назвал День Победы символом несокрушимого мужества
День Победы нестираемыми чернилами вписан в историю России как символ несокрушимого мужества, единства и веры в справедливость, заявил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:32:00+03:00
2025-05-09T14:32:00+03:00
2025-05-09T14:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
80-летие победы в великой отечественной войне
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ГРОЗНЫЙ, 9 мая - РИА Новости. День Победы нестираемыми чернилами вписан в историю России как символ несокрушимого мужества, единства и веры в справедливость, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Сегодня мы отмечаем 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне — день, который нестираемыми чернилами вписан в историю нашей страны как символ несокрушимого мужества, единства и веры в справедливость", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Эта война не просто часть истории, считает глава региона, а живая память о том, какой ценой достался мир, урок несгибаемой воли и истинного героизма, который необходимо передать следующим поколениям. Кадыров в своем поздравлении также напомнил о вызовах, с которыми Россия столкнулась спустя восемь десятилетий. "Мир меняется, но угроза нацизма и попытки переписать историю всё ещё реальны. Однако мы ясно даём понять, что Россия помнит и чтит свою историю и никому не позволит посягать на наши общие ценности. Сегодня, как и тогда, наша сила — в единстве народов России", — написал он.
https://ria.ru/20250505/kadyrov-2015077338.html
https://ria.ru/20250223/kadyrov-2001132670.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Кадыров назвал День Победы символом несокрушимого мужества
Кадыров: День Победы нестираемыми чернилами вписан в историю России