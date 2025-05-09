https://ria.ru/20250509/jaroslavl-2016008253.html

В Ярославле прошла акция "Бессмертный полк"

В Ярославле прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025

В Ярославле прошла акция "Бессмертный полк"

Тысячи жителей Ярославской области приняли участие в акции "Бессмертный полк" и прошли по центру Ярославля с портретами своих родных - ветеранов, передает... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:35:00+03:00

2025-05-09T12:35:00+03:00

2025-05-09T13:00:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Тысячи жителей Ярославской области приняли участие в акции "Бессмертный полк" и прошли по центру Ярославля с портретами своих родных - ветеранов, передает корреспондент РИА Новости. В этом году Ярославль впервые с 2022 года провел традиционное шествие "Бессмертного полка". Тысячи человек с портретами своих родных - ветеранов и тружеников тыла - прошли по центральным улицам города до монумента "Вечный огонь". Длина маршрута составила около 2,5 километра. В числе участников были люди разных возрастов, включая малышей, которых родители везли в колясках. Одной из участниц стала 98-летняя Мария Дмитриевна. Ее сын Виктор привез на инвалидной прогулочной коляске. "Мама недавно получила от государства прогулочную коляску, что позволило мне ее вывезти на улицу. Вчера мы прокатились в первый раз, а сегодня приехали сюда - это было ее желанием: участвовать в шествии", - рассказал Виктор РИА Новости. Мария Дмитриевна - труженик тыла, а ее старшая сестра, Екатерина Дмитриевна, служила на войне медсестрой. Сестра скончалась в конце 1990-х. Около Советской площади, где проходил военный парад в честь Дня Победы, к участникам шествия присоединились оркестр и губернатор Ярославской области Михаил Евраев.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/putin-2015947960.html

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общество, ярославская область, михаил евраев, ярославль