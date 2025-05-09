https://ria.ru/20250509/japonija-2015904326.html

Япония не согласна с утверждением, что Токио не отмежевался от милитаризма

Япония не согласна с утверждением, что Токио не отмежевался от милитаризма - РИА Новости, 09.05.2025

Япония не согласна с утверждением, что Токио не отмежевался от милитаризма

Правительство Японии выразило несогласие с утверждением в совместном заявлении России и Китая о том, что Токио не полностью отмежевался от милитаризма, заявил в РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T05:12:00+03:00

2025-05-09T05:12:00+03:00

2025-05-09T05:12:00+03:00

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ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Правительство Японии выразило несогласие с утверждением в совместном заявлении России и Китая о том, что Токио не полностью отмежевался от милитаризма, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Накануне на сайте Кремля было обнародовано совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН. В нем было сказано, что "стороны полагают, что официальный Токио должен извлечь уроки из бесчеловечных страниц собственной истории, быть осторожным в словах и действиях в отношении храма Ясукуни и других моментов истории, полностью отмежеваться от милитаризма, принесшего в прошлом горе и страдания народам стран мира и самой Японии". В ходе пресс-конференции журналисты попросили генсека правительства прокомментировать данную позицию. "Что касается совместного заявления с упоминанием исторических вопросов, наша страна после войны неизменно поддерживает верховенство права и демократии, а также способствует процветанию не только в Азии, но и в мире. Мы категорически не согласны с утверждениями о том, будто Япония не отказалась от милитаризма. Как мирное государство, Япония и впредь будет идти по этому пути", - ответил он. Хаяси вновь озвучил позицию Японии о том, что "внешняя и оборонная политика Китая вызывает серьезные опасения" не только у Токио, но и у международного сообщества, а действия России на Украине подрывают международный порядок. "Ожидаем, что обе страны изменят свой подход к этим проблемам, вместо того чтобы критиковать другие страны", - добавил генсек кабмина Японии.

https://ria.ru/20250120/yaponiya-1994645107.html

https://ria.ru/20250508/rossija-2015815324.html

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