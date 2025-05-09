Израильский министр призвал Нетаньяху отменить решение о гумпомощи Газе
Глава Нацбезопасности Израиля призвал Нетаньяху отменить решение о помощи в Газе
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил с требованием к израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху и министрам из военно-политического кабинета отменить решение о возможном гуманитарном распределении помощи в секторе Газа.
В субботу военно-политический кабинет израильских министров подавляющим большинством поддержал возможность введения гуманитарного распределения международной помощи, если в этом возникнет необходимость, при условии, что оно не позволит палестинскому движению ХАМАС контролировать поставки и разрушит его административные возможности.
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"Я призываю премьера (Нетаньяху - ред.) и моих коллег министров отменить на следующем заседании кабинета министров катастрофическое решение о возобновлении гуманитарной помощи в сектор Газа, против которого я голосовал на предыдущем заседании", - написал Бен-Гвир в своем официальном Telegram-канале.
Политик добавил, что, по его мнению, решение о возможном гуманитарном распределении помощи в Газе является стратегической ошибкой. Министр утверждает, что Израиль должен придерживаться позиции о предоставлении гуманитарной помощи в обмен на освобождение заложников.
Бен-Гвир является одним из самых крайне правых министров израильского правительства. Политик известен жесткими взглядами в отношении палестинцев и палестинской автономии, регулярно посещает Храмовую гору в Иерусалиме, где расположена третья по значимости святыня мусульманского мира - мечеть Аль-Акса, - что зачастую служит лишь провокацией для палестинцев. Бен-Гвир также выступает решительно против переговоров с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, заявляя, что обсуждаемая сделка сделает невозможным достижение Израилем победы в секторе Газа.
В марте - по окончании временного перемирия между палестинским движением ХАМАС и Израилем - еврейское государство приняло решение прекратить поставки электричества на опреснительную установку в секторе Газа и закрыть въезд для грузовиков с гуманитарной помощью. Уже 18 марта военные действия в секторе продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Высокопоставленные израильские политики объяснили решение о прекращении ввоза гуманитарной помощи в Газу тем, что данные меры были приняты с целью подорвать контроль ХАМАС над населением сектора.