https://ria.ru/20250509/ishim-2016096302.html

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе превысил опасную отметку на 82 см

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе превысил опасную отметку на 82 см - РИА Новости, 09.05.2025

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе превысил опасную отметку на 82 см

Уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Абатское Тюменской области за сутки поднялся на 103 сантиметра — до 1042 сантиметров, что выше отметки опасного... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T18:30:00+03:00

2025-05-09T18:30:00+03:00

2025-05-09T18:30:00+03:00

ишим (река)

тюменская область

юрга

игорь васильев

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 9 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Абатское Тюменской области за сутки поднялся на 103 сантиметра — до 1042 сантиметров, что выше отметки опасного явления на 82 сантиметра. "Уровень воды в реке Ишим на гидромерном посту в селе Абатское составляет 1042 сантиметра, скачок за сутки - +103 сантиметра. На территории района паводковыми водами отрезаны деревни Земляная, Максимова, Водолазово, Фирсова, Бурдина, Ефимова, Бокова, Юрга, Черемшанка и село Назарово. Подтопленных домовладений нет. Голова паводка в Абатском и Конёвском сельских поселениях", - сообщил глава Абатского района Игорь Васильев в своем Telegram-канале. Отметка опасного явления для данного участка реки - 960 сантиметров. Ранее губернатор региона Александр Моор отмечал, что нынешний паводок может быть на уровне 2017 года, когда на пике вода поднималась до 1148 сантиметров. В прошлом году в половодье уровень воды здесь зафиксировали на рекордных 1236 сантиметрах. Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня был введен в Казанском районе. С начала мая режим ЧС регионального уровня введен в пятнадцати населенных пунктах Казанского, Абатского и Ишимского районов, а также в границах нескольких садоводческих товариществ на территории города Ишима.

https://ria.ru/20250505/ishim-2015009935.html

ишим (река)

тюменская область

юрга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ишим (река), тюменская область, юрга, игорь васильев, александр моор