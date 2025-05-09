Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе превысил опасную отметку на 82 см
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское поднялся до 1042 сантиметров
Вода в реке Ишим превысила опасную отметку. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 9 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Абатское Тюменской области за сутки поднялся на 103 сантиметра — до 1042 сантиметров, что выше отметки опасного явления на 82 сантиметра.
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"Уровень воды в реке Ишим на гидромерном посту в селе Абатское составляет 1042 сантиметра, скачок за сутки - +103 сантиметра. На территории района паводковыми водами отрезаны деревни Земляная, Максимова, Водолазово, Фирсова, Бурдина, Ефимова, Бокова, Юрга, Черемшанка и село Назарово. Подтопленных домовладений нет. Голова паводка в Абатском и Конёвском сельских поселениях", - сообщил глава Абатского района Игорь Васильев в своем Telegram-канале.
Отметка опасного явления для данного участка реки - 960 сантиметров. Ранее губернатор региона Александр Моор отмечал, что нынешний паводок может быть на уровне 2017 года, когда на пике вода поднималась до 1148 сантиметров. В прошлом году в половодье уровень воды здесь зафиксировали на рекордных 1236 сантиметрах.
Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня был введен в Казанском районе. С начала мая режим ЧС регионального уровня введен в пятнадцати населенных пунктах Казанского, Абатского и Ишимского районов, а также в границах нескольких садоводческих товариществ на территории города Ишима.