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Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе превысил опасную отметку на 82 см - РИА Новости, 09.05.2025
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18:30 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/ishim-2016096302.html
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе превысил опасную отметку на 82 см
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе превысил опасную отметку на 82 см - РИА Новости, 09.05.2025
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе превысил опасную отметку на 82 см
Уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Абатское Тюменской области за сутки поднялся на 103 сантиметра — до 1042 сантиметров, что выше отметки опасного... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:30:00+03:00
2025-05-09T18:30:00+03:00
ишим (река)
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 9 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Абатское Тюменской области за сутки поднялся на 103 сантиметра — до 1042 сантиметров, что выше отметки опасного явления на 82 сантиметра. "Уровень воды в реке Ишим на гидромерном посту в селе Абатское составляет 1042 сантиметра, скачок за сутки - +103 сантиметра. На территории района паводковыми водами отрезаны деревни Земляная, Максимова, Водолазово, Фирсова, Бурдина, Ефимова, Бокова, Юрга, Черемшанка и село Назарово. Подтопленных домовладений нет. Голова паводка в Абатском и Конёвском сельских поселениях", - сообщил глава Абатского района Игорь Васильев в своем Telegram-канале. Отметка опасного явления для данного участка реки - 960 сантиметров. Ранее губернатор региона Александр Моор отмечал, что нынешний паводок может быть на уровне 2017 года, когда на пике вода поднималась до 1148 сантиметров. В прошлом году в половодье уровень воды здесь зафиксировали на рекордных 1236 сантиметрах. Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня был введен в Казанском районе. С начала мая режим ЧС регионального уровня введен в пятнадцати населенных пунктах Казанского, Абатского и Ишимского районов, а также в границах нескольких садоводческих товариществ на территории города Ишима.
https://ria.ru/20250505/ishim-2015009935.html
ишим (река)
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ишим (река), тюменская область, юрга, игорь васильев, александр моор
Ишим (река), Тюменская область, Юрга, Игорь Васильев, Александр Моор
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе превысил опасную отметку на 82 см

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское поднялся до 1042 сантиметров

© Фото : Александр Моор/TelegramВода в реке Ишим превысила опасную отметку
Вода в реке Ишим превысила опасную отметку - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Александр Моор/Telegram
Вода в реке Ишим превысила опасную отметку. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 9 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Абатское Тюменской области за сутки поднялся на 103 сантиметра — до 1042 сантиметров, что выше отметки опасного явления на 82 сантиметра.
«
"Уровень воды в реке Ишим на гидромерном посту в селе Абатское составляет 1042 сантиметра, скачок за сутки - +103 сантиметра. На территории района паводковыми водами отрезаны деревни Земляная, Максимова, Водолазово, Фирсова, Бурдина, Ефимова, Бокова, Юрга, Черемшанка и село Назарово. Подтопленных домовладений нет. Голова паводка в Абатском и Конёвском сельских поселениях", - сообщил глава Абатского района Игорь Васильев в своем Telegram-канале.
Отметка опасного явления для данного участка реки - 960 сантиметров. Ранее губернатор региона Александр Моор отмечал, что нынешний паводок может быть на уровне 2017 года, когда на пике вода поднималась до 1148 сантиметров. В прошлом году в половодье уровень воды здесь зафиксировали на рекордных 1236 сантиметрах.
Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня был введен в Казанском районе. С начала мая режим ЧС регионального уровня введен в пятнадцати населенных пунктах Казанского, Абатского и Ишимского районов, а также в границах нескольких садоводческих товариществ на территории города Ишима.
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Ишим (река)Тюменская областьЮргаИгорь ВасильевАлександр Моор
 
 
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