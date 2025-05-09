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Парад, митинг и шествие "Бессмертного полка" прошли 9 мая в Иркутске

Парад, митинг и шествие "Бессмертного полка" прошли 9 мая в Иркутске - РИА Новости, 09.05.2025

Парад, митинг и шествие "Бессмертного полка" прошли 9 мая в Иркутске

Митинг, торжественное парадное шествие и прохождение "Бессмертного полка" состоялись в Иркутске 9 мая, в мероприятиях принял участие губернатор Иркутской... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:49:00+03:00

2025-05-09T16:49:00+03:00

2025-05-09T16:49:00+03:00

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ИРКУТСК, 9 мая - РИА Новости. Митинг, торжественное парадное шествие и прохождение "Бессмертного полка" состоялись в Иркутске 9 мая, в мероприятиях принял участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства региона. Праздничные мероприятия, посвященные юбилейной, 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялись 9 мая в Иркутске. Утром на мемориальном комплексе "Вечный огонь Славы" прошла церемония отдания почестей воинам, погибшим при защите Отечества. Во время церемонии у памятника дважды Герою Советского Союза, генералу армии Афанасию Белобородову участникам передали лампаду с частичкой огня, который горит на мемориале "Могила Неизвестного солдата" в Александровском саду в Москве. В пятницу вечером от этого пламени возле иркутского Дома молодежи зажгут тысячу лампад. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, принял губернатор региона Игорь Кобзев, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, а также руководитель Главного управления национального агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии генерал-майор Гомбожав Ариунбуян. После митинга, в центре Иркутска на площади графа Сперанского традиционно состоялось прохождение парадных расчетов Иркутского гарнизона. "Мы свято чтим подвиги предков – всех, кто приближал Победу на фронте или в тылу. Сегодня, как и 80 лет назад, наши земляки – в общем строю защитников Родины. И в эти дни молодые тоже становятся ветеранами. В рядах Бессмертного полка они несут портреты своих боевых товарищей, которых уже нет рядом", – сказал, приветствуя участников шествия, Игорь Кобзев. За годы Великой Отечественной войны Иркутская область, где тогда проживали около 1,3 миллиона человек, отправила на фронт 214 тысяч бойцов. Почти половина из них не вернулись с полей сражений. Десятки тысяч воинов-иркутян были награждены боевыми орденами и медалями, 29 стали полными кавалерами Ордена Славы, 138 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Пешие колонны, в которых прошли кадеты и суворовцы, военнослужащие министерства обороны РФ, парадные расчеты "Иркутского городского центра "Патриот", Гвардейской ракетной Витебской ордена Ленина Краснознаменной дивизии, казаки, юнармейцы, парадный расчет ГУМЧС России по Иркутской области и другие сменила демонстрация механизированной военной техники, в том числе техника ракетных войск стратегического назначения, бронированные машины, реактивные системы залпового огня. После прохождения парадных расчетов в центре Иркутска состоялось шествие "Бессмертного полка". В колонне с иркутянами прошел с фотографиями своих дедов-фронтовиков - Евсея Миронова и Алексея Кобзева губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Колонны с портретами воинов 9 мая также прошли в Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Усть-Илимске и в Нижнеудинском районе. В областном центре праздник завершится в 22 часа (18.00 мск) салютом на набережной Ангары.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, иркутск, игорь кобзев, иркутская область, россия