Уиткофф заявил о претензиях США к Ирану
Уиткофф заявил, что переговоры с Ираном ограничены ядерной проблематикой
© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Переговоры Вашингтона с Тегераном ограничены ядерной проблематикой, но у США имеются и другие претензии, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
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"Сегодня наши переговоры с ними ограничиваются ядерной проблематикой. Но думаем ли мы, что им нужно прекратить поддерживать (палестинское движение - ред.) ХАМАС, (ливанское движение - ред.) "Хезболлах", хуситов (в Йемене - ред.) и отойти от провокационной деятельности? Мы в это верим. Это второстепенная дискуссия", - заявил Уиткофф в интервью изданию Breitbart News.
Первая "сделка" Трампа приведет ко второй
8 мая, 08:00
США и Иран провели три раунда непрямых переговоров при посредничестве главы МИД Омана Бадр аль-Бусаиди по вопросу иранской ядерной программы и снятию с Тегерана экономических санкций. Иранскую сторону на переговорах возглавляет глава МИД исламской республики Аббас Аракчи, а американскую - Уиткофф. Первый раунд переговоров состоялся 12 апреля в Омане, второй – 19 апреля в Риме, третий раунд состоялся снова в Омане 26 апреля. Четвертый раунд должен был состояться в Риме 3 мая, однако, согласно сообщению министра иностранных дел Омана, переговоры были перенесены на другой день из-за проблем с логистикой.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.