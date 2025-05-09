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Уиткофф заявил о претензиях США к Ирану - РИА Новости, 09.05.2025
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20:14 09.05.2025 (обновлено: 21:40 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/iran-2016112524.html
Уиткофф заявил о претензиях США к Ирану
Уиткофф заявил о претензиях США к Ирану - РИА Новости, 09.05.2025
Уиткофф заявил о претензиях США к Ирану
Переговоры Вашингтона с Тегераном ограничены ядерной проблематикой, но у США имеются и другие претензии, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:14:00+03:00
2025-05-09T21:40:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Переговоры Вашингтона с Тегераном ограничены ядерной проблематикой, но у США имеются и другие претензии, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф."Сегодня наши переговоры с ними ограничиваются ядерной проблематикой. Но думаем ли мы, что им нужно прекратить поддерживать (палестинское движение - ред.) ХАМАС, (ливанское движение - ред.) "Хезболлах", хуситов (в Йемене - ред.) и отойти от провокационной деятельности? Мы в это верим. Это второстепенная дискуссия", - заявил Уиткофф в интервью изданию Breitbart News.Спецпосланник также добавил, что США обеспокоены поставками Ираном оружия "врагам Америки", но не смешивают эти претензии с переговорами по атому.США и Иран провели три раунда непрямых переговоров при посредничестве главы МИД Омана Бадр аль-Бусаиди по вопросу иранской ядерной программы и снятию с Тегерана экономических санкций. Иранскую сторону на переговорах возглавляет глава МИД исламской республики Аббас Аракчи, а американскую - Уиткофф. Первый раунд переговоров состоялся 12 апреля в Омане, второй – 19 апреля в Риме, третий раунд состоялся снова в Омане 26 апреля. Четвертый раунд должен был состояться в Риме 3 мая, однако, согласно сообщению министра иностранных дел Омана, переговоры были перенесены на другой день из-за проблем с логистикой.Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250508/sdelka-2015731439.html
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сша, иран, в мире, стив уиткофф, дональд трамп, оман, хамас, хезболла, бадр аль-бусаиди
США, Иран, В мире, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Оман, ХАМАС, Хезболла, Бадр Аль-Бусаиди
Уиткофф заявил о претензиях США к Ирану

Уиткофф заявил, что переговоры с Ираном ограничены ядерной проблематикой

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Переговоры Вашингтона с Тегераном ограничены ядерной проблематикой, но у США имеются и другие претензии, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
«
"Сегодня наши переговоры с ними ограничиваются ядерной проблематикой. Но думаем ли мы, что им нужно прекратить поддерживать (палестинское движение - ред.) ХАМАС, (ливанское движение - ред.) "Хезболлах", хуситов (в Йемене - ред.) и отойти от провокационной деятельности? Мы в это верим. Это второстепенная дискуссия", - заявил Уиткофф в интервью изданию Breitbart News.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Первая "сделка" Трампа приведет ко второй
8 мая, 08:00
Спецпосланник также добавил, что США обеспокоены поставками Ираном оружия "врагам Америки", но не смешивают эти претензии с переговорами по атому.
США и Иран провели три раунда непрямых переговоров при посредничестве главы МИД Омана Бадр аль-Бусаиди по вопросу иранской ядерной программы и снятию с Тегерана экономических санкций. Иранскую сторону на переговорах возглавляет глава МИД исламской республики Аббас Аракчи, а американскую - Уиткофф. Первый раунд переговоров состоялся 12 апреля в Омане, второй – 19 апреля в Риме, третий раунд состоялся снова в Омане 26 апреля. Четвертый раунд должен был состояться в Риме 3 мая, однако, согласно сообщению министра иностранных дел Омана, переговоры были перенесены на другой день из-за проблем с логистикой.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
СМИ: Иран согласился провести в Омане переговоры с США
Вчера, 17:47
 
СШАИранВ миреСтив УиткоффДональд ТрампОманХАМАСХезболлаБадр Аль-Бусаиди
 
 
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