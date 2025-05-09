https://ria.ru/20250509/iran-2016112294.html

Иран обозначил, что не стремится создать ядерное оружие, заявил Уиткофф

Иран обозначил, что не стремится создать ядерное оружие, заявил Уиткофф - РИА Новости, 09.05.2025

Иран обозначил, что не стремится создать ядерное оружие, заявил Уиткофф

Иран официально уведомил США о том, что не стремится к созданию ядерного оружия, сообщил спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, ведущий переговоры с Тегераном... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T20:12:00+03:00

2025-05-09T20:12:00+03:00

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иран

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Иран официально уведомил США о том, что не стремится к созданию ядерного оружия, сообщил спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, ведущий переговоры с Тегераном от имени американского президента Дональда Трампа."Мы заявили свою позицию: у Ирана не может быть бомбы. Они ответили, что не хотят её. И, исходя из этого, мы примем их слова как выражение реальных намерений", — сказал Уиткофф в интервью изданию Breitbart News.По его словам, если эти намерения искренни, Тегеран должен отказаться от обогащения урана."Их объекты по обогащению должны быть демонтированы. Центрифуг быть не должно", — подчеркнул американский эмиссар.

https://ria.ru/20250509/iran-2016103884.html

иран

тегеран (город)

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иран, в мире, тегеран (город), дональд трамп, сша, стив уиткофф