https://ria.ru/20250509/iran-2016112294.html
Иран обозначил, что не стремится создать ядерное оружие, заявил Уиткофф
Иран обозначил, что не стремится создать ядерное оружие, заявил Уиткофф - РИА Новости, 09.05.2025
Иран обозначил, что не стремится создать ядерное оружие, заявил Уиткофф
Иран официально уведомил США о том, что не стремится к созданию ядерного оружия, сообщил спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, ведущий переговоры с Тегераном... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:12:00+03:00
2025-05-09T20:12:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Иран официально уведомил США о том, что не стремится к созданию ядерного оружия, сообщил спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, ведущий переговоры с Тегераном от имени американского президента Дональда Трампа."Мы заявили свою позицию: у Ирана не может быть бомбы. Они ответили, что не хотят её. И, исходя из этого, мы примем их слова как выражение реальных намерений", — сказал Уиткофф в интервью изданию Breitbart News.По его словам, если эти намерения искренни, Тегеран должен отказаться от обогащения урана."Их объекты по обогащению должны быть демонтированы. Центрифуг быть не должно", — подчеркнул американский эмиссар.
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иран, в мире, тегеран (город), дональд трамп, сша, стив уиткофф
Иран, В мире, Тегеран (город), Дональд Трамп, США, Стив Уиткофф
Иран обозначил, что не стремится создать ядерное оружие, заявил Уиткофф
Уиткофф: Иран обозначил, что не стремится создать ядерное оружие