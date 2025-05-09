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Иран обозначил, что не стремится создать ядерное оружие, заявил Уиткофф - РИА Новости, 09.05.2025
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20:12 09.05.2025 (обновлено: 20:15 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/iran-2016112294.html
Иран обозначил, что не стремится создать ядерное оружие, заявил Уиткофф
Иран обозначил, что не стремится создать ядерное оружие, заявил Уиткофф - РИА Новости, 09.05.2025
Иран обозначил, что не стремится создать ядерное оружие, заявил Уиткофф
Иран официально уведомил США о том, что не стремится к созданию ядерного оружия, сообщил спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, ведущий переговоры с Тегераном... РИА Новости, 09.05.2025
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иран
в мире
тегеран (город)
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сша
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Иран официально уведомил США о том, что не стремится к созданию ядерного оружия, сообщил спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, ведущий переговоры с Тегераном от имени американского президента Дональда Трампа."Мы заявили свою позицию: у Ирана не может быть бомбы. Они ответили, что не хотят её. И, исходя из этого, мы примем их слова как выражение реальных намерений", — сказал Уиткофф в интервью изданию Breitbart News.По его словам, если эти намерения искренни, Тегеран должен отказаться от обогащения урана."Их объекты по обогащению должны быть демонтированы. Центрифуг быть не должно", — подчеркнул американский эмиссар.
https://ria.ru/20250509/iran-2016103884.html
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иран, в мире, тегеран (город), дональд трамп, сша, стив уиткофф
Иран, В мире, Тегеран (город), Дональд Трамп, США, Стив Уиткофф
Иран обозначил, что не стремится создать ядерное оружие, заявил Уиткофф

Уиткофф: Иран обозначил, что не стремится создать ядерное оружие

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Иран официально уведомил США о том, что не стремится к созданию ядерного оружия, сообщил спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, ведущий переговоры с Тегераном от имени американского президента Дональда Трампа.
"Мы заявили свою позицию: у Ирана не может быть бомбы. Они ответили, что не хотят её. И, исходя из этого, мы примем их слова как выражение реальных намерений", — сказал Уиткофф в интервью изданию Breitbart News.
По его словам, если эти намерения искренни, Тегеран должен отказаться от обогащения урана.
"Их объекты по обогащению должны быть демонтированы. Центрифуг быть не должно", — подчеркнул американский эмиссар.
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