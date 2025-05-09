https://ria.ru/20250509/iran-2016103884.html
Иран подтвердил проведение 11 мая четвертого раунда переговоров с США
Иран подтвердил проведение 11 мая четвертого раунда переговоров с США - РИА Новости, 09.05.2025
Иран подтвердил проведение 11 мая четвертого раунда переговоров с США
Четвертый раунд переговоров Ирана с США по ядерной тематике пройдет 11 мая, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:14:00+03:00
2025-05-09T19:14:00+03:00
2025-05-09T19:18:00+03:00
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ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
аббас аракчи
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ТЕГЕРАН, 9 мая - РИА Новости. Четвертый раунд переговоров Ирана с США по ядерной тематике пройдет 11 мая, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи."Оманские друзья спросили нас о (проведении переговоров в - ред.) воскресенье, и мы выразили свое согласие", - приводит слова Аракчи его официальный Telegram-канал.Министр добавил, что время и место проведения переговоров будут определены принимающей страной — Оманом.В пятницу агентство Tasnim со ссылкой на неназванного члена иранской переговорной группы сообщило, что Иран согласился на проведение в Омане отложенного ранее четвертого раунда переговоров с США по ядерной тематике.Ранее иранские СМИ со ссылкой на источник сообщали, что четвертый раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе может пройти в оманской столице Маскат 11 мая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, иран, сша, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, аббас аракчи, оман
В мире, Иран, США, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Аббас Аракчи, Оман
Иран подтвердил проведение 11 мая четвертого раунда переговоров с США
Глава МИД Ирана подтвердил проведение 11 мая четвертого раунда переговоров с США