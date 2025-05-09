Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:18 09.05.2025 (обновлено: 09:30 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/indoneziya-2015926109.html
В Индонезии прошло шествие "Бессмертного полка"
В Индонезии прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
В Индонезии прошло шествие "Бессмертного полка"
Более 400 человек присоединились к акции "Бессмертный полк", которая состоялась на территории школы при посольстве РФ в индонезийской столице Джакарте в честь... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:18:00+03:00
2025-05-09T09:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
джакарта
индонезия
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015928817_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eefc7f582688fb152fd157edc6d34cfd.jpg
ДЖАКАРТА, 9 мая - РИА Новости. Более 400 человек присоединились к акции "Бессмертный полк", которая состоялась на территории школы при посольстве РФ в индонезийской столице Джакарте в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. К шествию присоединились учащиеся и преподаватели школы, дипломаты и персонал посольства, сотрудники Русского дома, сотрудники и главы дружественных дипмиссий в Джакарте, а также российские соотечественники. Также акцию посетили индонезийцы, интересующиеся Россией и состоящие в молодежных организациях, деятельность которых связана с историей и культурой РФ. "Количество участников превысило наши ожидания - их было более 400 человек", - сообщил РИА Новости организатор акции в Джакарте Валерий Федорцов. Он также поблагодарил Русский дом в Джакарте за поддержку в организации "Бессмертного полка". Завершилось шествие исполнением песни "Катюша". "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20250508/kirgizija-2015735608.html
https://ria.ru/20250509/bessmertnyy_polk-2013485500.html
джакарта
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция "Бессмертный полк" в Индонезии
Более 400 человек присоединились к акции "Бессмертный полк" в Индонезии
2025-05-09T09:18
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015928817_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_05ec863167acc77dcd6cf09ee0a5d309.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джакарта, индонезия, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Джакарта, Индонезия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы
В Индонезии прошло шествие "Бессмертного полка"

Более 400 человек присоединились к акции "Бессмертный полк" в Индонезии

Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 9 мая - РИА Новости. Более 400 человек присоединились к акции "Бессмертный полк", которая состоялась на территории школы при посольстве РФ в индонезийской столице Джакарте в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
К шествию присоединились учащиеся и преподаватели школы, дипломаты и персонал посольства, сотрудники Русского дома, сотрудники и главы дружественных дипмиссий в Джакарте, а также российские соотечественники.
Военный парад в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В столице Киргизии прошел парад в честь 80-летия Победы
8 мая, 09:02
Также акцию посетили индонезийцы, интересующиеся Россией и состоящие в молодежных организациях, деятельность которых связана с историей и культурой РФ.
"Количество участников превысило наши ожидания - их было более 400 человек", - сообщил РИА Новости организатор акции в Джакарте Валерий Федорцов. Он также поблагодарил Русский дом в Джакарте за поддержку в организации "Бессмертного полка".
Завершилось шествие исполнением песни "Катюша".
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Участники шествия Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Бессмертный полк-2025: в каких городах России пройдет шествие
Вчера, 18:10
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреДжакартаИндонезия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала