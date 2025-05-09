https://ria.ru/20250509/indoneziya-2015926109.html

В Индонезии прошло шествие "Бессмертного полка"

В Индонезии прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025

В Индонезии прошло шествие "Бессмертного полка"

Более 400 человек присоединились к акции "Бессмертный полк", которая состоялась на территории школы при посольстве РФ в индонезийской столице Джакарте в честь... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:18:00+03:00

2025-05-09T09:18:00+03:00

2025-05-09T09:30:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

джакарта

индонезия

80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015928817_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eefc7f582688fb152fd157edc6d34cfd.jpg

ДЖАКАРТА, 9 мая - РИА Новости. Более 400 человек присоединились к акции "Бессмертный полк", которая состоялась на территории школы при посольстве РФ в индонезийской столице Джакарте в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. К шествию присоединились учащиеся и преподаватели школы, дипломаты и персонал посольства, сотрудники Русского дома, сотрудники и главы дружественных дипмиссий в Джакарте, а также российские соотечественники. Также акцию посетили индонезийцы, интересующиеся Россией и состоящие в молодежных организациях, деятельность которых связана с историей и культурой РФ. "Количество участников превысило наши ожидания - их было более 400 человек", - сообщил РИА Новости организатор акции в Джакарте Валерий Федорцов. Он также поблагодарил Русский дом в Джакарте за поддержку в организации "Бессмертного полка". Завершилось шествие исполнением песни "Катюша". "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20250508/kirgizija-2015735608.html

https://ria.ru/20250509/bessmertnyy_polk-2013485500.html

джакарта

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция "Бессмертный полк" в Индонезии Более 400 человек присоединились к акции "Бессмертный полк" в Индонезии 2025-05-09T09:18 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джакарта, индонезия, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы