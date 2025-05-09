https://ria.ru/20250509/indoneziya-2015926109.html
В Индонезии прошло шествие "Бессмертного полка"
В Индонезии прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
В Индонезии прошло шествие "Бессмертного полка"
Более 400 человек присоединились к акции "Бессмертный полк", которая состоялась на территории школы при посольстве РФ в индонезийской столице Джакарте в честь... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:18:00+03:00
2025-05-09T09:18:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 9 мая - РИА Новости. Более 400 человек присоединились к акции "Бессмертный полк", которая состоялась на территории школы при посольстве РФ в индонезийской столице Джакарте в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. К шествию присоединились учащиеся и преподаватели школы, дипломаты и персонал посольства, сотрудники Русского дома, сотрудники и главы дружественных дипмиссий в Джакарте, а также российские соотечественники. Также акцию посетили индонезийцы, интересующиеся Россией и состоящие в молодежных организациях, деятельность которых связана с историей и культурой РФ. "Количество участников превысило наши ожидания - их было более 400 человек", - сообщил РИА Новости организатор акции в Джакарте Валерий Федорцов. Он также поблагодарил Русский дом в Джакарте за поддержку в организации "Бессмертного полка". Завершилось шествие исполнением песни "Катюша". "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20250508/kirgizija-2015735608.html
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Акция "Бессмертный полк" в Индонезии
Более 400 человек присоединились к акции "Бессмертный полк" в Индонезии
2025-05-09T09:18
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в мире, джакарта, индонезия, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Джакарта, Индонезия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы
В Индонезии прошло шествие "Бессмертного полка"
Более 400 человек присоединились к акции "Бессмертный полк" в Индонезии
ДЖАКАРТА, 9 мая - РИА Новости. Более 400 человек присоединились к акции "Бессмертный полк", которая состоялась на территории школы при посольстве РФ в индонезийской столице Джакарте в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
К шествию присоединились учащиеся и преподаватели школы, дипломаты и персонал посольства, сотрудники Русского дома, сотрудники и главы дружественных дипмиссий в Джакарте, а также российские соотечественники.
Также акцию посетили индонезийцы, интересующиеся Россией и состоящие в молодежных организациях, деятельность которых связана с историей и культурой РФ.
"Количество участников превысило наши ожидания - их было более 400 человек", - сообщил РИА Новости организатор акции в Джакарте Валерий Федорцов. Он также поблагодарил Русский дом в Джакарте за поддержку в организации "Бессмертного полка".
Завершилось шествие исполнением песни "Катюша".
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.