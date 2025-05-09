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Индия приостановила работу 32 аэропортов - РИА Новости, 09.05.2025
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22:38 09.05.2025 (обновлено: 23:51 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/indiya-2016130587.html
Индия приостановила работу 32 аэропортов
Индия приостановила работу 32 аэропортов - РИА Новости, 09.05.2025
Индия приостановила работу 32 аэропортов
Индия приостановила работу 32 аэропортов до 15 мая, сообщила газета Times of India со ссылкой на Главное управление гражданской авиации. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:38:00+03:00
2025-05-09T23:51:00+03:00
индия
в мире
пакистан
кашмир
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Индия приостановила работу 32 аэропортов до 15 мая, сообщила газета Times of India со ссылкой на Главное управление гражданской авиации."Тридцать два аэропорта будут оставаться временно закрытыми для гражданских полетов до 5:29 (7:59 мск. — Прим. ред.) 15 мая", — говорится в публикации.Отмечается, что ограничения затронули такие крупные индийские аэропорты, как Чандигарх, Сринагар, Амритсар (аэропорт имени Раджа Санси), Лудхиана, Бхунтар, Кишангарх, Патиала, Шимла и Батхинда.По этой причине запустят специальные рейсы на поездах.В пятницу телеканал NDTV отмечал, что беспилотники заметили в аэропорту города Сринагар в индийском Кашмире, были слышны взрывы.Напряженность между двумя странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи с терактом в Кашмире.Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250509/pakistan-2016092515.html
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индия, в мире, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане
Индия, В мире, Пакистан, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане
Индия приостановила работу 32 аэропортов

Индия приостановила работу 32 аэропортов до 15 мая

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкИндия
Индия - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Индия приостановила работу 32 аэропортов до 15 мая, сообщила газета Times of India со ссылкой на Главное управление гражданской авиации.
"Тридцать два аэропорта будут оставаться временно закрытыми для гражданских полетов до 5:29 (7:59 мск. — Прим. ред.) 15 мая", — говорится в публикации.
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В Минобороны Индии рассказали, как Пакистан прикрывает свои атаки
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Отмечается, что ограничения затронули такие крупные индийские аэропорты, как Чандигарх, Сринагар, Амритсар (аэропорт имени Раджа Санси), Лудхиана, Бхунтар, Кишангарх, Патиала, Шимла и Батхинда.
По этой причине запустят специальные рейсы на поездах.
В пятницу телеканал NDTV отмечал, что беспилотники заметили в аэропорту города Сринагар в индийском Кашмире, были слышны взрывы.
Напряженность между двумя странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.
Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи с терактом в Кашмире.
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Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям.
Власти Пакистана, в свою очередь, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
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ИндияВ миреПакистанКашмирОперация Синдур в Пакистане
 
 
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