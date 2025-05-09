Глава МИД Индии рассказал о вкладе страны в победу во Второй мировой войне
Глава МИД Индии Джайшанкар рассказал о вкладе индийцев в победу над фашизмом
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая – РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на приеме в российском посольстве в Нью-Дели рассказал о вкладе индийцев в победу во Второй мировой войне, передает корреспондент РИА Новости.
"Для меня большое удовольствие присоединиться ко всем вам по этому случаю, чтобы отметить 80-ю годовщину Победы в войне против фашизма в 1945 году. Трудно переоценить важность такого знаменательного события, которое заложило основы нынешнего мирового порядка", - заявил глава МИД Индии.
Он отметил, что вклад индийцев в Победу хорошо известен и "варьируется от кампаний в Бирме, Северной Африке и Италии до персидского коридора в Советский Союз и перевала через Гималаи". Джайшанкар подчеркнул, что рад тому, что посольство России в Индии особо отмечает эти усилия, отметив установку в Русском доме в Нью-Дели мемориальной доски в честь индийцев, награжденных советскими орденами и медалями.
"За прошедшие годы многое изменилось. По мере того, как процесс деколонизации набирал обороты, число членов ООН увеличилось в четыре раза. В мировой экономике произошло значительное восстановление равновесия. Сегодня мир начал возвращаться к своему естественному разнообразию и плюрализму, и мы стараемся создать более равноправную и современную глобальную систему, особенно путем реформирования многостороннего подхода. Индия надеется, что это будет достигнуто путем углубления международного сотрудничества, вдохновленного тем, как мир объединился 80 лет назад", - сказал министр.
Джайшанкар добавил, что "сегодняшний день - это повод для надежды и оптимизма, а также для воспоминаний, подкрепленный убежденностью в том, что международное сотрудничество стало еще более важным, чем когда-либо прежде".
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