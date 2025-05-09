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Индия заявила о крупной попытке проникновения террористов в Кашмир - РИА Новости, 09.05.2025
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08:58 09.05.2025 (обновлено: 12:12 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/indiya-2015922045.html
Индия заявила о крупной попытке проникновения террористов в Кашмир
Индия заявила о крупной попытке проникновения террористов в Кашмир - РИА Новости, 09.05.2025
Индия заявила о крупной попытке проникновения террористов в Кашмир
Пограничные силы Индии заявили о предотвращении крупной попытки проникновения в Кашмир, ликвидированы семь террористов, сообщает агентство АНИ. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T08:58:00+03:00
2025-05-09T12:12:00+03:00
индия
джамму
кашмир
в мире
пакистан
операция синдур в пакистане
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая — РИА Новости. Пограничные силы Индии заявили о предотвращении крупной попытки проникновения в Кашмир, ликвидированы семь террористов, сообщает агентство АНИ."Пограничные силы безопасности 8–9 мая 2025 года предотвратили крупную попытку проникновения через международную границу в районе Самба, штат Джамму и Кашмир, ликвидировав по меньшей мере семь террористов и нанеся значительный ущерб пограничному посту Пакистана в Дхандаре", — сообщает агентство со ссылкой на заявления пограничников.В ночь на 7 мая Минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, Исламабад заявлял, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.Как сообщил объединенный штаб обороны Индии, вечером в четверг военные базы Индии в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись нападению со стороны Пакистана с использованием ракет и беспилотников, потерь нет. В пятницу утром армия Индии заявила об успешном отражении атак пакистанских беспилотников и других средств поражения в пограничных районах.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250509/indija-2015922145.html
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индия, джамму, кашмир, в мире, пакистан, операция синдур в пакистане
Индия, Джамму, Кашмир, В мире, Пакистан, Операция Синдур в Пакистане
Индия заявила о крупной попытке проникновения террористов в Кашмир

Индийские военные не дали террористам проникнуть в Джамму и Кашмир

© AP Photo / Channi AnandИндийские военные
Индийские военные - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Channi Anand
Индийские военные. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая — РИА Новости. Пограничные силы Индии заявили о предотвращении крупной попытки проникновения в Кашмир, ликвидированы семь террористов, сообщает агентство АНИ.
"Пограничные силы безопасности 8–9 мая 2025 года предотвратили крупную попытку проникновения через международную границу в районе Самба, штат Джамму и Кашмир, ликвидировав по меньшей мере семь террористов и нанеся значительный ущерб пограничному посту Пакистана в Дхандаре", — сообщает агентство со ссылкой на заявления пограничников.
Военнослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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В ночь на 7 мая Минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, Исламабад заявлял, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.
Как сообщил объединенный штаб обороны Индии, вечером в четверг военные базы Индии в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись нападению со стороны Пакистана с использованием ракет и беспилотников, потерь нет. В пятницу утром армия Индии заявила об успешном отражении атак пакистанских беспилотников и других средств поражения в пограничных районах.
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ИндияДжаммуКашмирВ миреПакистанОперация Синдур в Пакистане
 
 
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