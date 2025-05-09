В Индии заявили об отражении атак БПЛА Пакистана
Армия Индии заявила об отражении пакистанских беспилотников
© Getty Images / NurPhoto/Firdous NazirВоенные в Джамму и Кашмире, Индия
© Getty Images / NurPhoto/Firdous Nazir
Военные в Джамму и Кашмире, Индия
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Армия Индии отразила атаку пакистанских беспилотников и других средств поражения в пограничных районах, заявило Минобороны страны в соцсети X.
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"В ночь на 9 мая пакистанские Вооруженные силы нанесли многочисленные удары с использованием беспилотников и других боеприпасов вдоль всей западной границы. <…> Атаки беспилотников были эффективно отражены, и на них был дан достойный ответ", — уточнили в пресс-службе.
Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, Исламабад нанес ответные удары.
Напряженность между двумя странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.
Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи с терактом в Кашмире.
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