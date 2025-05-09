https://ria.ru/20250509/indiya-2015904687.html

В Индии заявили об отражении атак БПЛА Пакистана

В Индии заявили об отражении атак БПЛА Пакистана - РИА Новости, 09.05.2025

В Индии заявили об отражении атак БПЛА Пакистана

Армия Индии отразила атаку пакистанских беспилотников и других средств поражения в пограничных районах, заявило Минобороны страны в соцсети X. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T05:19:00+03:00

2025-05-09T05:19:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Армия Индии отразила атаку пакистанских беспилотников и других средств поражения в пограничных районах, заявило Минобороны страны в соцсети X."В ночь на 9 мая пакистанские Вооруженные силы нанесли многочисленные удары с использованием беспилотников и других боеприпасов вдоль всей западной границы. <…> Атаки беспилотников были эффективно отражены, и на них был дан достойный ответ", — уточнили в пресс-службе.Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, Исламабад нанес ответные удары.Напряженность между двумя странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

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в мире, индия, пакистан, операция синдур в пакистане, кашмир, технологии