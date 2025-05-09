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В Индии заявили об отражении атак БПЛА Пакистана - РИА Новости, 09.05.2025
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05:19 09.05.2025 (обновлено: 09:47 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/indiya-2015904687.html
В Индии заявили об отражении атак БПЛА Пакистана
В Индии заявили об отражении атак БПЛА Пакистана - РИА Новости, 09.05.2025
В Индии заявили об отражении атак БПЛА Пакистана
Армия Индии отразила атаку пакистанских беспилотников и других средств поражения в пограничных районах, заявило Минобороны страны в соцсети X. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T05:19:00+03:00
2025-05-09T09:47:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Армия Индии отразила атаку пакистанских беспилотников и других средств поражения в пограничных районах, заявило Минобороны страны в соцсети X.&quot;В ночь на 9 мая пакистанские Вооруженные силы нанесли многочисленные удары с использованием беспилотников и других боеприпасов вдоль всей западной границы. &lt;…&gt; Атаки беспилотников были эффективно отражены, и на них был дан достойный ответ&quot;, — уточнили в пресс-службе.Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, Исламабад нанес ответные удары.Напряженность между двумя странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи с терактом в Кашмире.
https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html
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в мире, индия, пакистан, операция синдур в пакистане, кашмир, технологии
В мире, Индия, Пакистан, Операция Синдур в Пакистане, Кашмир, Технологии
В Индии заявили об отражении атак БПЛА Пакистана

Армия Индии заявила об отражении пакистанских беспилотников

© Getty Images / NurPhoto/Firdous NazirВоенные в Джамму и Кашмире, Индия
Военные в Джамму и Кашмире, Индия - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Getty Images / NurPhoto/Firdous Nazir
Военные в Джамму и Кашмире, Индия
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Армия Индии отразила атаку пакистанских беспилотников и других средств поражения в пограничных районах, заявило Минобороны страны в соцсети X.
«

"В ночь на 9 мая пакистанские Вооруженные силы нанесли многочисленные удары с использованием беспилотников и других боеприпасов вдоль всей западной границы. <…> Атаки беспилотников были эффективно отражены, и на них был дан достойный ответ", — уточнили в пресс-службе.

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Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, Исламабад нанес ответные удары.
Напряженность между двумя странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.
Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи с терактом в Кашмире.
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В миреИндияПакистанОперация Синдур в ПакистанеКашмирТехнологии
 
 
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