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СМИ: ВМС Индии наносят удары по Пакистану - РИА Новости, 09.05.2025
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02:15 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/indiya-2015896540.html
СМИ: ВМС Индии наносят удары по Пакистану
СМИ: ВМС Индии наносят удары по Пакистану - РИА Новости, 09.05.2025
СМИ: ВМС Индии наносят удары по Пакистану
Индийские ВМС наносят удары по многочисленным целям в Пакистане в рамках "операции возмездия", сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T02:15:00+03:00
2025-05-09T02:15:00+03:00
в мире
пакистан
индия
джамму
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Индийские ВМС наносят удары по многочисленным целям в Пакистане в рамках "операции возмездия", сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники. Как сообщил объединенный штаб обороны Индии, в ночь на пятницу военные базы Индии в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись нападению со стороны Пакистана с использованием ракет и беспилотников, потерь нет. "После серьезной эскалации со стороны Пакистана в виде попыток ракетных ударов в Джамму и Кашмире… индийские ВМС начали операцию возмездия… Рано утром в пятницу (ВМС) в Аравийском море начали операции против многочисленных целей в Пакистане", - сообщает телеканал. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
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в мире, пакистан, индия, джамму, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Джамму, Операция Синдур в Пакистане
СМИ: ВМС Индии наносят удары по Пакистану

NDTV: ВМС Индии наносят удары по Пакистану

© Фото : Indian NavyCамолет Военно-морских сил Индии МиГ-29К приземляется на авианосец "Викрамадитья"
Cамолет Военно-морских сил Индии МиГ-29К приземляется на авианосец Викрамадитья - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Indian Navy
Cамолет Военно-морских сил Индии МиГ-29К приземляется на авианосец "Викрамадитья". Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Индийские ВМС наносят удары по многочисленным целям в Пакистане в рамках "операции возмездия", сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.
Как сообщил объединенный штаб обороны Индии, в ночь на пятницу военные базы Индии в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись нападению со стороны Пакистана с использованием ракет и беспилотников, потерь нет.
"После серьезной эскалации со стороны Пакистана в виде попыток ракетных ударов в Джамму и Кашмире… индийские ВМС начали операцию возмездия… Рано утром в пятницу (ВМС) в Аравийском море начали операции против многочисленных целей в Пакистане", - сообщает телеканал.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
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В миреПакистанИндияДжаммуОперация Синдур в Пакистане
 
 
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