https://ria.ru/20250509/indiya-2015896540.html

СМИ: ВМС Индии наносят удары по Пакистану

СМИ: ВМС Индии наносят удары по Пакистану - РИА Новости, 09.05.2025

СМИ: ВМС Индии наносят удары по Пакистану

Индийские ВМС наносят удары по многочисленным целям в Пакистане в рамках "операции возмездия", сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T02:15:00+03:00

2025-05-09T02:15:00+03:00

2025-05-09T02:15:00+03:00

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джамму

операция синдур в пакистане

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Индийские ВМС наносят удары по многочисленным целям в Пакистане в рамках "операции возмездия", сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники. Как сообщил объединенный штаб обороны Индии, в ночь на пятницу военные базы Индии в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись нападению со стороны Пакистана с использованием ракет и беспилотников, потерь нет. "После серьезной эскалации со стороны Пакистана в виде попыток ракетных ударов в Джамму и Кашмире… индийские ВМС начали операцию возмездия… Рано утром в пятницу (ВМС) в Аравийском море начали операции против многочисленных целей в Пакистане", - сообщает телеканал. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250508/nju-deli-2015885195.html

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в мире, пакистан, индия, джамму, операция синдур в пакистане