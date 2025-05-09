https://ria.ru/20250509/holokost-2016126768.html

Умерла одна из самых известных свидетелей холокоста

Умерла одна из самых известных свидетелей холокоста - РИА Новости, 09.05.2025

Умерла одна из самых известных свидетелей холокоста

Одна из самых известных свидетелей холокоста в Германии, почетная гражданка Берлина Марго Фридлендер скончалась в возрасте 103 лет, сообщает телеканал NTV со... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T21:59:00+03:00

2025-05-09T21:59:00+03:00

2025-05-09T22:19:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Одна из самых известных свидетелей холокоста в Германии, почетная гражданка Берлина Марго Фридлендер скончалась в возрасте 103 лет, сообщает телеканал NTV со ссылкой на основанный ею одноименный фонд. "Пережившая холокост Фридлендер умерла. Она скончалась в возрасте 103 лет", — говорится в сообщении телеканала. Фридлендер родилась в 1921 году в Берлине. Во время Второй мировой войны вся ее семья погибла в концентрационных лагерях, однако ей удалось выжить. После окончания войны Фридлендер эмигрировала в США и вернулась в Берлин лишь в 2010 году в возрасте 88 лет. Она прославилась благодаря своей автобиографии, а также основала благотворительный фонд. В ФРГ ее дважды награждали орденом "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".

https://ria.ru/20250127/pamyat-1995391004.html

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в мире, берлин (город), германия, сша, холокост