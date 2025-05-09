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Умерла одна из самых известных свидетелей холокоста
Умерла одна из самых известных свидетелей холокоста - РИА Новости, 09.05.2025
Умерла одна из самых известных свидетелей холокоста
Одна из самых известных свидетелей холокоста в Германии, почетная гражданка Берлина Марго Фридлендер скончалась в возрасте 103 лет, сообщает телеканал NTV со... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:59:00+03:00
2025-05-09T21:59:00+03:00
2025-05-09T22:19:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Одна из самых известных свидетелей холокоста в Германии, почетная гражданка Берлина Марго Фридлендер скончалась в возрасте 103 лет, сообщает телеканал NTV со ссылкой на основанный ею одноименный фонд. "Пережившая холокост Фридлендер умерла. Она скончалась в возрасте 103 лет", — говорится в сообщении телеканала. Фридлендер родилась в 1921 году в Берлине. Во время Второй мировой войны вся ее семья погибла в концентрационных лагерях, однако ей удалось выжить. После окончания войны Фридлендер эмигрировала в США и вернулась в Берлин лишь в 2010 году в возрасте 88 лет. Она прославилась благодаря своей автобиографии, а также основала благотворительный фонд. В ФРГ ее дважды награждали орденом "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".
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в мире, берлин (город), германия, сша, холокост
В мире, Берлин (город), Германия, США, Холокост
Умерла одна из самых известных свидетелей холокоста
Пережившая холокост немка Марго Фридлендер умерла в возрасте 103 лет