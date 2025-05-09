Воробьев поздравил ветеранов из Подмосковья с юбилеем Победы
Воробьев поздравил ветеранов из Подмосковья с 80-летием Победы
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны из Подмосковья с юбилеем Великой Победы и пожелал им здоровья, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Хочу поздравить всех наших ветеранов, близких, которые их сопровождают, с 80-летием Победы. Добрая традиция перед парадом собираться у нас, чтобы иметь возможность вас обнять, поздравить с этим великим праздником, который отмечает вся наша страна. Хочу пожелать всем здоровья, хочу пожелать, чтобы наши ребята, которые сегодня защищают страну, находятся на передовой, на линии боевого соприкосновения, вернулись домой в свои семьи тоже с победой", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Так, ветеран из Подмосковья Иван Пшеничкин воевал под началом командующего фронтом маршала Рокоссовского. В 1943 году сел за руль армейского грузовика, участвовал в освобождении от немецко-фашистских захватчиков Воронежа, Ростова, Белоруссии, Украины, Польши и Восточной Пруссии. А 24 июня 1945 года принимал участие в параде Победы на своей легендарной "Катюше".
Василию Голотюку из Балашихи в 1941 году было 12 лет. В начале войны вместе с соседскими мальчишками он смастерил собственный "радиоузел" и по ночам расклеивал листовки с фронтовыми новостями. Позже в составе антифашистской диверсионной группы громил немецкие конвои. Победу встретил в родном селе в Черкасской области. А после войны стал профессиональным военным летчиком, одним из первых освоившим ракетные истребители МиГ-15. На праздник Василий Голотюк приехал с супругой Людмилой Ивановной, с которой они вместе уже более 70 лет.
В самом начале войны 15-летняя Адельфина Мазятова разгружала эшелоны раненых в госпитале в Калининской области, но уже в конце июля 1941 года записалась добровольцем и ушла на фронт. В должности связиста пехотной роты воевала под Ржевом, защищала Москву. Победу Адельфина Мазятова встретила на Дворцовой площади в Ленинграде.
Сейчас в Подмосковье порядка 17,7 тысячи ветеранов, 407 из которых - фронтовики, участники Великой Отечественной войны, а также 534 жителя блокадного Ленинграда, более 3,4 тысячи узников концлагерей, около 9 тысяч тружеников тыла.