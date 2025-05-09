Грузия внесла большой вклад в победу над нацизмом, рассказал экс-посол
Экс-посол Акопов: Грузия внесла большой вклад в победу над нацизмом
Солдаты идут в бой. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Грузия в годы Великой Отечественной войны внесла большой вклад в победу над нацизмом, многие тысячи жителей союзной республики не вернулись с фронта, рассказал РИА Новости бывший посол СССР в Кувейте и Ливии Погос Акопов, который, обучаясь в техникуме, работал на Закавказской железной дороге в 1941-1945 годах.
"Поезда с военными грузами постоянно шли на фронт через Грузию. Надо сказать, что в те годы Грузия много дала фронту. Если в цифрах, то 700 тысяч человек из Грузии были на фронте, половина из них не вернулась... Грузия внесла свой большой вклад в Победу", - сказал собеседник.
Он добавил, что из деревни в Грузии, где он вырос, на фронт ушли около 200 человек, из них 72 не вернулись домой. Кроме того, в годы Великой Отечественной круглосуточно работали грузинские заводы, отметил Погос Акопов.
"Конечно, это были тяжелейшие годы, особенно на железной дороге", - подчеркнул он.
После войны, в 1947 году, собеседник агентства приехал в Москву и поступил в Московский государственный экономический институт, по окончании которого был принят на работу в Госплан СССР. С 1957 по 1960 учился в Высшей дипломатической школе (будущей Дипломатической академии), а в 1960 отправился в свою первую командировку - в Египет, откуда вернулся в 1965 году, а в 1967 году снова был туда направлен. Свою карьеру в Египте Погос Акопов начал третьим секретарем, а закончил в 1977 году, будучи уже советником-посланником, временным поверенным в делах СССР в Египте. В 1983-1986 годах собеседник был послом СССР в Кувейте, с 1986 по 1991 год - в Ливии.
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