https://ria.ru/20250509/gretsija-2015909942.html

В Греции отметили героизм советских солдат во Второй мировой

В Греции отметили героизм советских солдат во Второй мировой - РИА Новости, 09.05.2025

В Греции отметили героизм советских солдат во Второй мировой

В годы Второй мировой войны не было равных по героизму советским солдатам и советскому народу, заявил РИА Новости бывший советник премьера Греции по вопросам... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T06:45:00+03:00

2025-05-09T06:45:00+03:00

2025-05-09T06:45:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

греция

москва

димитрис веланис

алексис ципрас

манолис глезос

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В годы Второй мировой войны не было равных по героизму советским солдатам и советскому народу, заявил РИА Новости бывший советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис. Он был специальным советником премьера Греции в правительстве Алексиса Ципраса в 2015-2019 годах. "Я в этом году с большим волнением буду стоять на трибунах на параде на Красной площади вместе с моим сыном Апостолом. Это для меня большая честь, потому что мы будем отдавать дань чести всем героям, отдавшим свою жизнь в борьбе против фашизма во Второй мировой войне, в том числе и героям - борцам за свободу Греции. Среди них и мой отец Афанасий - партизан греческого сопротивления ЭАМ – ЭЛАС. Все воевали, как герои, но героизму советского солдата и советского народа нет равных, говорил мой отец в своих рассказах о войне", - сказал Веланис. По его словам, греки считают, что святой День Победы останется в истории человечества. "Партизаны в 1943 году в греческих горах осознавали, что, если падет Сталинград, это будет катастрофа для всех нас и для всего мира, если падет Москва, если падет Советский Союз. Но Сталинград не пал, Москва не пала. Советский Союз и Красная армия выиграли титаническое сражение, пролив кровь 27 миллионов своих сыновей. И 80 лет назад красное знамя установили над Рейхстагом. Этот святой день останется в истории человечества", - сказал он. "Добросовестное человечество склоняет голову перед Великой Победой, перед этой мировой заслугой советского народа и Красной Армии 80 лет тому назад", - сказал Веланис. Он особо отметил и роль Греции в антифашистской борьбе. "Греция, хотя и маленькая страна, организовала одно из самых мощных сопротивлений, антифашистское сопротивление, в рядах которого было 130 тысяч партизан. Наш национальный герой Манолис Глезос со своим другом сорвал немецкий флаг с Акрополя в первые дни оккупации", - сказал Веланис. По его словам, его отец в 1943 году был в группе партизан, принимавших советский военный самолет c делегацией из трех советских офицеров, которая была направлена из Москвы на переговоры с греческими партизанами для того, чтобы координировать борьбу. "Годы прошли. Но человечество не полностью и не все человечество оценило и оценивает роль этой победы Советского Союза и Красной Армии. Попытки переписать историю не могут очернить, не могут вычеркнуть большую роль Великой Победы 1945 года. Верхушка сегодняшней Европы вместо того, чтобы присутствовать на Красной площади, называет врагом сегодняшнюю Россию. Они празднуют отдельно, этот день стали называть День Европы. С какой стати? Вся Европа буквально за 20-30-40 дней, все страны пали под сапогом Гитлера. Конечно, это кощунство, это неправильное отношение к своей истории. Но народы помнят, сегодня греческий народ в большинстве поддерживает Россию и в большинстве не поддерживает попытки переписать историю", - сказал Веланис. Он считает, что принимаются попытки не просто переписать историю. "Это попытки реванша. Попытки реванша тех сил, которые видят в современных условиях возврат к тем порядкам и тем принципам, которые и привели тогда к Второй мировой войне. Реваншизм может привести к очень плохим последствиям. Сегодня нельзя допустить ни новый фашизм, ни милитаризацию, которую попробовали организовать против России, именно с целью развала России. Для них место Советского Союза заняла Россия. Они захотели победить Россию стратегически и на поле боя. Но пусть они оглянутся на 80 лет тому назад, и даже раньше, пусть изучат историю и из этого делают выводы", - заявил он. Первопричины сегодняшнего конфликта на Украине надо обязательно устранить для того, чтобы спокойно жить дальше, считает бывший советник премьера. Вопиющим фактом реваншизма он назвал происходящее во Львове, где на Холме Славы раскрывают могилы похороненных там советских воинов, могилу советского разведчика Героя Советского Союза Николая Кузнецова.

https://ria.ru/20250509/sssr-2015908893.html

https://ria.ru/20250509/den-pobedy-2015907089.html

https://ria.ru/20250509/kitaj-2015900885.html

https://ria.ru/20250508/izrail-2015878326.html

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россия, греция, москва, димитрис веланис, алексис ципрас, манолис глезос, 80-летие победы в великой отечественной войне