Рейтинг@Mail.ru
В Греции отметили героизм советских солдат во Второй мировой - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
06:45 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/gretsija-2015909942.html
В Греции отметили героизм советских солдат во Второй мировой
В Греции отметили героизм советских солдат во Второй мировой - РИА Новости, 09.05.2025
В Греции отметили героизм советских солдат во Второй мировой
В годы Второй мировой войны не было равных по героизму советским солдатам и советскому народу, заявил РИА Новости бывший советник премьера Греции по вопросам... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T06:45:00+03:00
2025-05-09T06:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
греция
москва
димитрис веланис
алексис ципрас
манолис глезос
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008654852_0:109:3000:1797_1920x0_80_0_0_ed12a25ba559f3416f387151a6fcdc54.jpg
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В годы Второй мировой войны не было равных по героизму советским солдатам и советскому народу, заявил РИА Новости бывший советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис. Он был специальным советником премьера Греции в правительстве Алексиса Ципраса в 2015-2019 годах. "Я в этом году с большим волнением буду стоять на трибунах на параде на Красной площади вместе с моим сыном Апостолом. Это для меня большая честь, потому что мы будем отдавать дань чести всем героям, отдавшим свою жизнь в борьбе против фашизма во Второй мировой войне, в том числе и героям - борцам за свободу Греции. Среди них и мой отец Афанасий - партизан греческого сопротивления ЭАМ – ЭЛАС. Все воевали, как герои, но героизму советского солдата и советского народа нет равных, говорил мой отец в своих рассказах о войне", - сказал Веланис. По его словам, греки считают, что святой День Победы останется в истории человечества. "Партизаны в 1943 году в греческих горах осознавали, что, если падет Сталинград, это будет катастрофа для всех нас и для всего мира, если падет Москва, если падет Советский Союз. Но Сталинград не пал, Москва не пала. Советский Союз и Красная армия выиграли титаническое сражение, пролив кровь 27 миллионов своих сыновей. И 80 лет назад красное знамя установили над Рейхстагом. Этот святой день останется в истории человечества", - сказал он. "Добросовестное человечество склоняет голову перед Великой Победой, перед этой мировой заслугой советского народа и Красной Армии 80 лет тому назад", - сказал Веланис. Он особо отметил и роль Греции в антифашистской борьбе. "Греция, хотя и маленькая страна, организовала одно из самых мощных сопротивлений, антифашистское сопротивление, в рядах которого было 130 тысяч партизан. Наш национальный герой Манолис Глезос со своим другом сорвал немецкий флаг с Акрополя в первые дни оккупации", - сказал Веланис. По его словам, его отец в 1943 году был в группе партизан, принимавших советский военный самолет c делегацией из трех советских офицеров, которая была направлена из Москвы на переговоры с греческими партизанами для того, чтобы координировать борьбу. "Годы прошли. Но человечество не полностью и не все человечество оценило и оценивает роль этой победы Советского Союза и Красной Армии. Попытки переписать историю не могут очернить, не могут вычеркнуть большую роль Великой Победы 1945 года. Верхушка сегодняшней Европы вместо того, чтобы присутствовать на Красной площади, называет врагом сегодняшнюю Россию. Они празднуют отдельно, этот день стали называть День Европы. С какой стати? Вся Европа буквально за 20-30-40 дней, все страны пали под сапогом Гитлера. Конечно, это кощунство, это неправильное отношение к своей истории. Но народы помнят, сегодня греческий народ в большинстве поддерживает Россию и в большинстве не поддерживает попытки переписать историю", - сказал Веланис. Он считает, что принимаются попытки не просто переписать историю. "Это попытки реванша. Попытки реванша тех сил, которые видят в современных условиях возврат к тем порядкам и тем принципам, которые и привели тогда к Второй мировой войне. Реваншизм может привести к очень плохим последствиям. Сегодня нельзя допустить ни новый фашизм, ни милитаризацию, которую попробовали организовать против России, именно с целью развала России. Для них место Советского Союза заняла Россия. Они захотели победить Россию стратегически и на поле боя. Но пусть они оглянутся на 80 лет тому назад, и даже раньше, пусть изучат историю и из этого делают выводы", - заявил он. Первопричины сегодняшнего конфликта на Украине надо обязательно устранить для того, чтобы спокойно жить дальше, считает бывший советник премьера. Вопиющим фактом реваншизма он назвал происходящее во Львове, где на Холме Славы раскрывают могилы похороненных там советских воинов, могилу советского разведчика Героя Советского Союза Николая Кузнецова.
https://ria.ru/20250509/sssr-2015908893.html
https://ria.ru/20250509/den-pobedy-2015907089.html
https://ria.ru/20250509/kitaj-2015900885.html
https://ria.ru/20250508/izrail-2015878326.html
россия
греция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008654852_230:0:2771:1906_1920x0_80_0_0_ee9230927c5c965213a5292bef76a9ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, греция, москва, димитрис веланис, алексис ципрас, манолис глезос, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Греция, Москва, Димитрис Веланис, Алексис Ципрас, Манолис Глезос, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Греции отметили героизм советских солдат во Второй мировой

Экс-советник Ципраса Веланис: героизму советского солдата не было равных

© РИА Новости / Сергей Косырев | Перейти в медиабанкСоветские войска 3-го Белорусского фронта вошли в освобожденный город Кенигсберг
Советские войска 3-го Белорусского фронта вошли в освобожденный город Кенигсберг - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Сергей Косырев
Перейти в медиабанк
Советские войска 3-го Белорусского фронта вошли в освобожденный город Кенигсберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В годы Второй мировой войны не было равных по героизму советским солдатам и советскому народу, заявил РИА Новости бывший советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис.
Он был специальным советником премьера Греции в правительстве Алексиса Ципраса в 2015-2019 годах.
Колонна советских воинов марширует по берлинским улицам - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Победа СССР над нацизмом освободила мир, заявил профессор
Вчера, 06:26
"Я в этом году с большим волнением буду стоять на трибунах на параде на Красной площади вместе с моим сыном Апостолом. Это для меня большая честь, потому что мы будем отдавать дань чести всем героям, отдавшим свою жизнь в борьбе против фашизма во Второй мировой войне, в том числе и героям - борцам за свободу Греции. Среди них и мой отец Афанасий - партизан греческого сопротивления ЭАМ – ЭЛАС. Все воевали, как герои, но героизму советского солдата и советского народа нет равных, говорил мой отец в своих рассказах о войне", - сказал Веланис.
По его словам, греки считают, что святой День Победы останется в истории человечества.
"Партизаны в 1943 году в греческих горах осознавали, что, если падет Сталинград, это будет катастрофа для всех нас и для всего мира, если падет Москва, если падет Советский Союз. Но Сталинград не пал, Москва не пала. Советский Союз и Красная армия выиграли титаническое сражение, пролив кровь 27 миллионов своих сыновей. И 80 лет назад красное знамя установили над Рейхстагом. Этот святой день останется в истории человечества", - сказал он.
"Добросовестное человечество склоняет голову перед Великой Победой, перед этой мировой заслугой советского народа и Красной Армии 80 лет тому назад", - сказал Веланис.
Шествие Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Историк рассказал, о чем напоминает День Победы
Вчера, 06:03
Он особо отметил и роль Греции в антифашистской борьбе.
"Греция, хотя и маленькая страна, организовала одно из самых мощных сопротивлений, антифашистское сопротивление, в рядах которого было 130 тысяч партизан. Наш национальный герой Манолис Глезос со своим другом сорвал немецкий флаг с Акрополя в первые дни оккупации", - сказал Веланис.
По его словам, его отец в 1943 году был в группе партизан, принимавших советский военный самолет c делегацией из трех советских офицеров, которая была направлена из Москвы на переговоры с греческими партизанами для того, чтобы координировать борьбу.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Китае призвали учитывать уроки Второй мировой войны
Вчера, 04:08
"Годы прошли. Но человечество не полностью и не все человечество оценило и оценивает роль этой победы Советского Союза и Красной Армии. Попытки переписать историю не могут очернить, не могут вычеркнуть большую роль Великой Победы 1945 года. Верхушка сегодняшней Европы вместо того, чтобы присутствовать на Красной площади, называет врагом сегодняшнюю Россию. Они празднуют отдельно, этот день стали называть День Европы. С какой стати? Вся Европа буквально за 20-30-40 дней, все страны пали под сапогом Гитлера. Конечно, это кощунство, это неправильное отношение к своей истории. Но народы помнят, сегодня греческий народ в большинстве поддерживает Россию и в большинстве не поддерживает попытки переписать историю", - сказал Веланис.
Он считает, что принимаются попытки не просто переписать историю.
"Это попытки реванша. Попытки реванша тех сил, которые видят в современных условиях возврат к тем порядкам и тем принципам, которые и привели тогда к Второй мировой войне. Реваншизм может привести к очень плохим последствиям. Сегодня нельзя допустить ни новый фашизм, ни милитаризацию, которую попробовали организовать против России, именно с целью развала России. Для них место Советского Союза заняла Россия. Они захотели победить Россию стратегически и на поле боя. Но пусть они оглянутся на 80 лет тому назад, и даже раньше, пусть изучат историю и из этого делают выводы", - заявил он.
Первопричины сегодняшнего конфликта на Украине надо обязательно устранить для того, чтобы спокойно жить дальше, считает бывший советник премьера.
Вопиющим фактом реваншизма он назвал происходящее во Львове, где на Холме Славы раскрывают могилы похороненных там советских воинов, могилу советского разведчика Героя Советского Союза Николая Кузнецова.
Израильский политик Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Президент Израиля отметил достижения Красной армии во Второй мировой войне
8 мая, 21:40
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияГрецияМоскваДимитрис ВеланисАлексис ЦипрасМанолис Глезос80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала