Рейтинг@Mail.ru
Гости парада в Москве получат в подарок книгу с поэмой Твардовского - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:13 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/gosti-2015925055.html
Гости парада в Москве получат в подарок книгу с поэмой Твардовского
Гости парада в Москве получат в подарок книгу с поэмой Твардовского - РИА Новости, 09.05.2025
Гости парада в Москве получат в подарок книгу с поэмой Твардовского
Гости парада Победы на Красной площади в Москве получат в подарок книгу с поэмой Александра Твардовского "Василий Теркин", пилотку и настольную игру "Штурм... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:13:00+03:00
2025-05-09T09:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
германия
александр твардовский
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015924864_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bc39ed52232fa2739ceae2aa66516d97.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Гости парада Победы на Красной площади в Москве получат в подарок книгу с поэмой Александра Твардовского "Василий Теркин", пилотку и настольную игру "Штурм Берлина", передает корреспондент РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примет военный парад на Красной площади. На трибунах для каждого из гостей парада Победы приготовили памятные подарки. В рюкзаки цвета хаки для каждого из гостей положили плед, воду и шоколадку. В памятные наборы входят пилотка, бинокль, плащ, значок и копия выпуска газеты "Вечерняя Москва" от 9 мая 1945 года с напечатанным в номере актом о капитуляции Германии. Также в подарочные наборы входят книга Александра Твардовского "Василий Теркин" и настольная игра "Штурм Берлина".
https://ria.ru/20250509/voiny-2015918204.html
https://ria.ru/20250509/lidery-2015920954.html
россия
германия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015924864_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_619cf4fbec9a11a1c3c346b19d31b867.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, германия, александр твардовский, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Германия, Александр Твардовский, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва
Гости парада в Москве получат в подарок книгу с поэмой Твардовского

Гости парада Победы получат книгу "Василий Теркин" и игру "Штурм Берлина"

© РИА НовостиГостям парада Победы в Москве дарят книгу с поэмой "Василий Теркин", настольную игру "Штурм Берлина", а также плащ, пилотку и бинокль
Гостям парада Победы в Москве дарят книгу с поэмой Василий Теркин, настольную игру Штурм Берлина, а также плащ, пилотку и бинокль - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости
Гостям парада Победы в Москве дарят книгу с поэмой "Василий Теркин", настольную игру "Штурм Берлина", а также плащ, пилотку и бинокль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Гости парада Победы на Красной площади в Москве получат в подарок книгу с поэмой Александра Твардовского "Василий Теркин", пилотку и настольную игру "Штурм Берлина", передает корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примет военный парад на Красной площади.
Волонтер закрепляет георгиевскую ленточку во Владивостоке в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Москве собрались главы государств, чьи предки воевали во Второй Мировой
Вчера, 08:32
На трибунах для каждого из гостей парада Победы приготовили памятные подарки.
В рюкзаки цвета хаки для каждого из гостей положили плед, воду и шоколадку. В памятные наборы входят пилотка, бинокль, плащ, значок и копия выпуска газеты "Вечерняя Москва" от 9 мая 1945 года с напечатанным в номере актом о капитуляции Германии.
Также в подарочные наборы входят книга Александра Твардовского "Василий Теркин" и настольная игра "Штурм Берлина".
LIVE: Прибытие глав иностранных делегаций и почетных гостей в Кремль - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль
Вчера, 08:51
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияГерманияАлександр ТвардовскийВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала