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Гости парада в Москве получат в подарок книгу с поэмой Твардовского

Гости парада в Москве получат в подарок книгу с поэмой Твардовского - РИА Новости, 09.05.2025

Гости парада в Москве получат в подарок книгу с поэмой Твардовского

Гости парада Победы на Красной площади в Москве получат в подарок книгу с поэмой Александра Твардовского "Василий Теркин", пилотку и настольную игру "Штурм... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:13:00+03:00

2025-05-09T09:13:00+03:00

2025-05-09T09:13:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

германия

александр твардовский

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Гости парада Победы на Красной площади в Москве получат в подарок книгу с поэмой Александра Твардовского "Василий Теркин", пилотку и настольную игру "Штурм Берлина", передает корреспондент РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примет военный парад на Красной площади. На трибунах для каждого из гостей парада Победы приготовили памятные подарки. В рюкзаки цвета хаки для каждого из гостей положили плед, воду и шоколадку. В памятные наборы входят пилотка, бинокль, плащ, значок и копия выпуска газеты "Вечерняя Москва" от 9 мая 1945 года с напечатанным в номере актом о капитуляции Германии. Также в подарочные наборы входят книга Александра Твардовского "Василий Теркин" и настольная игра "Штурм Берлина".

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общество, россия, германия, александр твардовский, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, москва