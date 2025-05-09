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В Госдуме поздравили российских католиков с избранием нового папы Римского - РИА Новости, 09.05.2025
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Религия
 
00:18 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/gosduma-2015892585.html
В Госдуме поздравили российских католиков с избранием нового папы Римского
В Госдуме поздравили российских католиков с избранием нового папы Римского - РИА Новости, 09.05.2025
В Госдуме поздравили российских католиков с избранием нового папы Римского
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду")... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T00:18:00+03:00
2025-05-09T00:18:00+03:00
религия
россия
ватикан
яна лантратова
папа римский
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") поздравила российский католиков с избранием нового Папы Римского. В четверг, 8 мая, конклав кардиналов избрал новым папой Римским американского кардинала, префекта дикастерии по делам епископов Роберта Фрэнсиса Прево. Представитель ордена августинцев, которому 69 лет, принял имя Льва XIV. "Поздравляю российских католиков с избранием Папы Римского Льва XIV", - сказала Лантратова РИА Новости. Она отметила, что христианство, в том числе направление католицизма, а также ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, являются неотъемлемой частью исторического и духовного наследия народов России. Лантратова считает, что эти религии оказали значительное влияние на формирование российских традиционных ценностей. "Надеюсь на взвешенную, разумную политику Ватикана по отношению к России. А также на плодотворный диалог между конфессиями по укреплению равноправных и гармоничных отношений и сотрудничества", - добавила политик.
https://ria.ru/20250508/prevo-2015881450.html
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россия, ватикан, яна лантратова, папа римский, госдума рф
Религия, Россия, Ватикан, Яна Лантратова, Папа Римский, Госдума РФ
В Госдуме поздравили российских католиков с избранием нового папы Римского

Лантратова поздравила католиков из России с избранием нового папы Римского

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Лев XIV
Папа Римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский Лев XIV. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") поздравила российский католиков с избранием нового Папы Римского.
В четверг, 8 мая, конклав кардиналов избрал новым папой Римским американского кардинала, префекта дикастерии по делам епископов Роберта Фрэнсиса Прево. Представитель ордена августинцев, которому 69 лет, принял имя Льва XIV.
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"Поздравляю российских католиков с избранием Папы Римского Льва XIV", - сказала Лантратова РИА Новости.
Она отметила, что христианство, в том числе направление католицизма, а также ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, являются неотъемлемой частью исторического и духовного наследия народов России. Лантратова считает, что эти религии оказали значительное влияние на формирование российских традиционных ценностей.
"Надеюсь на взвешенную, разумную политику Ватикана по отношению к России. А также на плодотворный диалог между конфессиями по укреплению равноправных и гармоничных отношений и сотрудничества", - добавила политик.
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РелигияРоссияВатиканЯна ЛантратоваПапа РимскийГосдума РФ
 
 
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