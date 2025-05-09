https://ria.ru/20250509/gosduma-2015892585.html

В Госдуме поздравили российских католиков с избранием нового папы Римского

В Госдуме поздравили российских католиков с избранием нового папы Римского - РИА Новости, 09.05.2025

В Госдуме поздравили российских католиков с избранием нового папы Римского

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду")... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T00:18:00+03:00

2025-05-09T00:18:00+03:00

2025-05-09T00:18:00+03:00

религия

россия

ватикан

яна лантратова

папа римский

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015868326_0:173:2902:1805_1920x0_80_0_0_f313a1b2cb4811315b027711ce75c5e8.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") поздравила российский католиков с избранием нового Папы Римского. В четверг, 8 мая, конклав кардиналов избрал новым папой Римским американского кардинала, префекта дикастерии по делам епископов Роберта Фрэнсиса Прево. Представитель ордена августинцев, которому 69 лет, принял имя Льва XIV. "Поздравляю российских католиков с избранием Папы Римского Льва XIV", - сказала Лантратова РИА Новости. Она отметила, что христианство, в том числе направление католицизма, а также ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, являются неотъемлемой частью исторического и духовного наследия народов России. Лантратова считает, что эти религии оказали значительное влияние на формирование российских традиционных ценностей. "Надеюсь на взвешенную, разумную политику Ватикана по отношению к России. А также на плодотворный диалог между конфессиями по укреплению равноправных и гармоничных отношений и сотрудничества", - добавила политик.

https://ria.ru/20250508/prevo-2015881450.html

https://ria.ru/20250508/papa-2015884461.html

россия

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ватикан, яна лантратова, папа римский, госдума рф