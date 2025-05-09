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В Горно-Алтайске прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
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09:10 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/gorno-altajsk-2015924549.html
В Горно-Алтайске прошло шествие "Бессмертного полка"
В Горно-Алтайске прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
В Горно-Алтайске прошло шествие "Бессмертного полка"
Четыре с половиной тысячи человек прошли в "Бессмертном полку" в Горно-Алтайске, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:10:00+03:00
2025-05-09T09:10:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
горно-алтайск
ленинград
берлин (город)
андрей турчак
80-летие победы в великой отечественной войне
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БАРНАУЛ, 9 мая - РИА Новости. Четыре с половиной тысячи человек прошли в "Бессмертном полку" в Горно-Алтайске, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак в своем Telegram-канале. "С жителями нашей республики всей семьей прошли в "Бессмертном полку"… Тысячи жителей Республики прошли сегодня в "Бессмертном полку" со своими героями. В Горно-Алтайске акция объединила 4,5 тысяч человек", - написал Турчак. Глава региона рассказал, что шел с портретами своей бабушки Франциски Станиславовны Никитиной и дедушки супруги Георгия Леонидовича Суслова. "Бабушка прошла блокаду, награждена медалью "За оборону Ленинграда". Георгий Леонидович - тоже защитник Ленинграда. Дошел до Берлина. А мой дедушка Павел Васильевич Никитин сегодня – на параде "Бессмертного полка" во Пскове. Капитан-артиллерист, защищал Ленинград, там же в окопах познакомился с моей бабушкой. Также дошел до Берлина, а после - на Западной Украине добивал бандеровцев", - отметил глава региона.
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горно-алтайск, ленинград, берлин (город), андрей турчак, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Горно-Алтайск, Ленинград, Берлин (город), Андрей Турчак, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Горно-Алтайске прошло шествие "Бессмертного полка"

В Горно-Алтайске 4,5 тысячи человек прошли в шествии "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкШествие "Бессмертный полк"
Шествие Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Шествие "Бессмертный полк". Архивное фото
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БАРНАУЛ, 9 мая - РИА Новости. Четыре с половиной тысячи человек прошли в "Бессмертном полку" в Горно-Алтайске, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
«
"С жителями нашей республики всей семьей прошли в "Бессмертном полку"… Тысячи жителей Республики прошли сегодня в "Бессмертном полку" со своими героями. В Горно-Алтайске акция объединила 4,5 тысяч человек", - написал Турчак.
Глава региона рассказал, что шел с портретами своей бабушки Франциски Станиславовны Никитиной и дедушки супруги Георгия Леонидовича Суслова.
"Бабушка прошла блокаду, награждена медалью "За оборону Ленинграда". Георгий Леонидович - тоже защитник Ленинграда. Дошел до Берлина. А мой дедушка Павел Васильевич Никитин сегодня – на параде "Бессмертного полка" во Пскове. Капитан-артиллерист, защищал Ленинград, там же в окопах познакомился с моей бабушкой. Также дошел до Берлина, а после - на Западной Украине добивал бандеровцев", - отметил глава региона.
Бессмертный полк прошел в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Бишкеке прошло шествие "Бессмертного полка"
Вчера, 08:11
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеГорно-АлтайскЛенинградБерлин (город)Андрей Турчак80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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