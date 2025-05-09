https://ria.ru/20250509/gorno-altajsk-2015924549.html
В Горно-Алтайске прошло шествие "Бессмертного полка"
В Горно-Алтайске прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
В Горно-Алтайске прошло шествие "Бессмертного полка"
Четыре с половиной тысячи человек прошли в "Бессмертном полку" в Горно-Алтайске, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:10:00+03:00
2025-05-09T09:10:00+03:00
2025-05-09T09:10:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
горно-алтайск
ленинград
берлин (город)
андрей турчак
80-летие победы в великой отечественной войне
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БАРНАУЛ, 9 мая - РИА Новости. Четыре с половиной тысячи человек прошли в "Бессмертном полку" в Горно-Алтайске, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак в своем Telegram-канале. "С жителями нашей республики всей семьей прошли в "Бессмертном полку"… Тысячи жителей Республики прошли сегодня в "Бессмертном полку" со своими героями. В Горно-Алтайске акция объединила 4,5 тысяч человек", - написал Турчак. Глава региона рассказал, что шел с портретами своей бабушки Франциски Станиславовны Никитиной и дедушки супруги Георгия Леонидовича Суслова. "Бабушка прошла блокаду, награждена медалью "За оборону Ленинграда". Георгий Леонидович - тоже защитник Ленинграда. Дошел до Берлина. А мой дедушка Павел Васильевич Никитин сегодня – на параде "Бессмертного полка" во Пскове. Капитан-артиллерист, защищал Ленинград, там же в окопах познакомился с моей бабушкой. Также дошел до Берлина, а после - на Западной Украине добивал бандеровцев", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20250509/bishkek-2015916676.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Горно-Алтайске прошло шествие "Бессмертного полка"
В Горно-Алтайске 4,5 тысячи человек прошли в шествии "Бессмертного полка"