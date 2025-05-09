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Глава ПМР отозвался об акции "Бессмертный полк"

Глава ПМР отозвался об акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025

Глава ПМР отозвался об акции "Бессмертный полк"

Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что акция "Бессмертный полк" — это гражданский протест против фальсификации... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:41:00+03:00

2025-05-09T14:41:00+03:00

2025-05-09T14:41:00+03:00

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вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что акция "Бессмертный полк" — это гражданский протест против фальсификации истории. Придерживающиеся проевропейского курса власти Молдавии пытались сорвать празднование Дня Победы. Как заявлял лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, власти Кишинева запретили праздновать День Победы на главной площади страны. А в четверг представители блока "Победа", участвовавшие в доставке в Кишинев частицы Вечного огня, подверглись дополнительному досмотру в аэропорту после возвращения из Москвы. "На мой взгляд, чем больше будут врать насчет Победы и подвига советского народа, чем больше будут фальсифицировать историю, тем больше будет приходить людей. Это и есть гражданский протест против произвола, против того, что делается на самом деле во многих государствах. А делается все на наших глазах, где воины-освободители, которые лежат в этой земле, которые освобождали государства Европы от фашистско-нацистской чумы, освобождали их же, освобождали. Они признаются оккупантами", - сказал Красносельский журналистам. Лидер Приднестровье обратил внимание на то, что чем больше лет проходит после Победы в Великой Отечественной войне, тем сильнее сплачивается народ. "Вот 9 мая, вот "Бессмертный полк", и вы обратите внимание, вот сегодня дождь, непогода, прохладно, ветер, все промокли, но было тысячи людей. И народ идет. Ни в коем случае это и не ритуал, и не традиция. Это продолжение подвига народа, по большому счету, и продолжение памяти народа", - отметил Красносельский. Глава ПМР напомнил, что еще в 1991 году в центре Кишинева на Арке победы сбили мраморные доски, на которых были высечены имена героев, которые воевали на территории Молдавии в годы Великой Отечественной войны. "Вот лишний раз, я убеждаюсь просто в необходимости создания Приднестровья. У нас плиты никто не сбивал и не будет сбивать, никогда в жизни не будет сбивать. Вот даже за это надо благодарить приднестровский народ и за создание Приднестровской Молдавской Республики. За то, что здесь хранится историческая память", - подчеркнул Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.

https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015995594.html

https://ria.ru/20250509/polk-2016046278.html

https://ria.ru/20250509/parad-2015991433.html

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