https://ria.ru/20250509/germaniya-2016036424.html

В Берлине в День Победы прошла проукраинская акция

В Берлине в День Победы прошла проукраинская акция - РИА Новости, 09.05.2025

В Берлине в День Победы прошла проукраинская акция

Проукраинских демонстрантов впервые допустили до проведения акции на советском воинском мемориале в берлинском Тиргартене 9 мая, на ней звучали лозунги... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:05:00+03:00

2025-05-09T14:05:00+03:00

2025-05-09T19:58:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

берлин (город)

украина

украинская повстанческая армия

организации украинских националистов* (оун)*

80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016035906_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_346a8eb66359a93e8a51018fb6ce89cd.jpg

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Проукраинских демонстрантов впервые допустили до проведения акции на советском воинском мемориале в берлинском Тиргартене 9 мая, на ней звучали лозунги украинских националистов, сотрудничавших с гитлеровцами во Второй мировой войне, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung, "Около 20 демонстрантов с украинскими флагами стоят на западной стороне мемориала (в Тиргартене в Берлине. — Прим. ред.). В прошлые годы полиция этого еще не допускала. В связи с ожидаемыми демонстрациями улица 17 июня перекрыта полицией в обоих направлениях", — говорится в публикации Berliner Zeitung. Как заметно на видео, которым делится газета, в руках у некоторых плакаты. Рядом с манифестантами дежурит полиция. Как сообщает Berliner Zeitung, участники держат флаги Украины и НАТО и скандируют бандеровские лозунги.Степан Бандера был главарем "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из инициаторов создания боевого крыла ОУН — "Украинской повстанческой армии"* (УПА*). Входившие в эти организации боевики действовали против советских войск и сотрудничали с гитлеровцами. Президент России Владимир Путин отмечал, что Бандера виновен в уничтожении сотен тысяч евреев, русских и поляков. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015927858.html

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015925779.html

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в мире, берлин (город), украина, украинская повстанческая армия, организации украинских националистов* (оун)*, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, германия