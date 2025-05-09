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В Берлине в День Победы прошла проукраинская акция
В Берлине в День Победы прошла проукраинская акция - РИА Новости, 09.05.2025
В Берлине в День Победы прошла проукраинская акция
Проукраинских демонстрантов впервые допустили до проведения акции на советском воинском мемориале в берлинском Тиргартене 9 мая, на ней звучали лозунги... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:05:00+03:00
2025-05-09T14:05:00+03:00
2025-05-09T19:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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берлин (город)
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украинская повстанческая армия
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Проукраинских демонстрантов впервые допустили до проведения акции на советском воинском мемориале в берлинском Тиргартене 9 мая, на ней звучали лозунги украинских националистов, сотрудничавших с гитлеровцами во Второй мировой войне, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung, "Около 20 демонстрантов с украинскими флагами стоят на западной стороне мемориала (в Тиргартене в Берлине. — Прим. ред.). В прошлые годы полиция этого еще не допускала. В связи с ожидаемыми демонстрациями улица 17 июня перекрыта полицией в обоих направлениях", — говорится в публикации Berliner Zeitung. Как заметно на видео, которым делится газета, в руках у некоторых плакаты. Рядом с манифестантами дежурит полиция. Как сообщает Berliner Zeitung, участники держат флаги Украины и НАТО и скандируют бандеровские лозунги.Степан Бандера был главарем "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из инициаторов создания боевого крыла ОУН — "Украинской повстанческой армии"* (УПА*). Входившие в эти организации боевики действовали против советских войск и сотрудничали с гитлеровцами. Президент России Владимир Путин отмечал, что Бандера виновен в уничтожении сотен тысяч евреев, русских и поляков. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015927858.html
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в мире, берлин (город), украина, украинская повстанческая армия, организации украинских националистов* (оун)*, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, германия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Берлин (город), Украина, Украинская повстанческая армия, Организации украинских националистов* (ОУН)*, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, Германия
В Берлине в День Победы прошла проукраинская акция
В Берлине в День Победы прошла проукраинская акция с нацистскими лозунгами