https://ria.ru/20250509/germaniya-2016000769.html
Немецкого политика впечатлил парад Победы в Москве
Немецкого политика впечатлил парад Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
Немецкого политика впечатлил парад Победы в Москве
Прошедший в Москве парад по случаю 80-летия Победы производит очень глубокое впечатление, а мудрость президента РФ Владимира Путина, при котором парад... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:17:00+03:00
2025-05-09T12:17:00+03:00
2025-05-09T12:37:00+03:00
москва
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владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
парад победы
германия
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Прошедший в Москве парад по случаю 80-летия Победы производит очень глубокое впечатление, а мудрость президента РФ Владимира Путина, при котором парад используется для продвижения миролюбивого миропорядка, восхищает, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади ранее в пятницу. "Я очень впечатлен и тронут, в особенности участием молодых курсантов, а также присутствием некоторых ветеранов. Я восхищен мудростью президента Путина - провести этот парад так, что он продвигает миролюбивый новый миропорядок, а не миропорядок, основанный на войне и разъединении. Мы, немцы, хотим присоединиться к нашим российским братьям и сестрам в праздновании 9 Мая как дня Освобождения", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что присутствие россиян разных возрастов на параде показывает, как дело борьбы за свободу и против фашизма переходит от поколения к поколению. "Никогда не будет забыто, что значит "Победа" - конец страданий. Как немец, я благодарен и горд тем, что мне довелось увидеть это торжество человечности", - добавил политик.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html
https://ria.ru/20250509/parad-2015998549.html
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москва, россия, владимир путин, парад победы, германия, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
Москва, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Парад Победы, Германия, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Немецкого политика впечатлил парад Победы в Москве
Немецкий политик Нимайер назвал парад Победы впечатляющим и восхитился Путиным