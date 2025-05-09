https://ria.ru/20250509/gazprom-2015897687.html

"Газпром" мог бы предоставить Nord Stream 2 AG помощь, считает эксперт

"Газпром" мог бы предоставить Nord Stream 2 AG помощь, считает эксперт - РИА Новости, 09.05.2025

"Газпром" мог бы предоставить Nord Stream 2 AG помощь, считает эксперт

"Газпром" мог бы предоставить оператору проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG финансовую помощь, однако вернуть сотни миллионов евро долгов без продажи... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T03:08:00+03:00

2025-05-09T03:08:00+03:00

2025-05-09T03:08:00+03:00

экономика

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nord stream 2 ag

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северный поток — 2

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Газпром" мог бы предоставить оператору проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG финансовую помощь, однако вернуть сотни миллионов евро долгов без продажи трубопровода "практически нереально", такое мнение высказал РИА Новости управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры" юрист Илья Русяев. Окончательный мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG был продлен судом Швейцарии до 9 мая. Рассмотрение банкротства длится с 2022 года. Nord Stream 2 AG в ходе судебного процесса по получению отсрочки на выплату долгов в начале января сообщил, что подобная мера помогла бы рассчитаться с мелкими кредиторами, а для удовлетворения требований крупных инвесторов может потребоваться продажа газопровода или реструктуризация компании. Без доходов от транзита газа Nord Stream 2 AG не в состоянии обслуживать многомиллионные долги, отметил Русяев. Собственных активов, помимо трубы, у компании нет, уточнил он. "Теоретически поддержку мог бы предоставить главный акционер – "Газпром". Однако основная задолженность перед крупными европейскими инвесторами измеряется сотнями миллионов евро и вернуть эти деньги без продажи трубопровода практически нереально", – добавил эксперт. Реструктуризация долга, по его словам, затруднена санкционными барьерами. Без продажи магистрали или внешней помощи компания вряд ли погасит все обязательства, подчеркнул эксперт. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.

https://ria.ru/20250506/es-2015397616.html

https://ria.ru/20250425/germaniya-2013517252.html

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экономика, швейцария, россия, балтийское море, nord stream 2 ag, газпром, северный поток, северный поток — 2