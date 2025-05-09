Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" мог бы предоставить Nord Stream 2 AG помощь, считает эксперт - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/gazprom-2015897687.html
"Газпром" мог бы предоставить Nord Stream 2 AG помощь, считает эксперт
"Газпром" мог бы предоставить Nord Stream 2 AG помощь, считает эксперт - РИА Новости, 09.05.2025
"Газпром" мог бы предоставить Nord Stream 2 AG помощь, считает эксперт
"Газпром" мог бы предоставить оператору проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG финансовую помощь, однако вернуть сотни миллионов евро долгов без продажи... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T03:08:00+03:00
2025-05-09T03:08:00+03:00
экономика
швейцария
россия
балтийское море
nord stream 2 ag
газпром
северный поток
северный поток — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804843095_246:437:2427:1664_1920x0_80_0_0_8bc848c5973467a5bdb323332533c646.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Газпром" мог бы предоставить оператору проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG финансовую помощь, однако вернуть сотни миллионов евро долгов без продажи трубопровода "практически нереально", такое мнение высказал РИА Новости управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры" юрист Илья Русяев. Окончательный мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG был продлен судом Швейцарии до 9 мая. Рассмотрение банкротства длится с 2022 года. Nord Stream 2 AG в ходе судебного процесса по получению отсрочки на выплату долгов в начале января сообщил, что подобная мера помогла бы рассчитаться с мелкими кредиторами, а для удовлетворения требований крупных инвесторов может потребоваться продажа газопровода или реструктуризация компании. Без доходов от транзита газа Nord Stream 2 AG не в состоянии обслуживать многомиллионные долги, отметил Русяев. Собственных активов, помимо трубы, у компании нет, уточнил он. "Теоретически поддержку мог бы предоставить главный акционер – "Газпром". Однако основная задолженность перед крупными европейскими инвесторами измеряется сотнями миллионов евро и вернуть эти деньги без продажи трубопровода практически нереально", – добавил эксперт. Реструктуризация долга, по его словам, затруднена санкционными барьерами. Без продажи магистрали или внешней помощи компания вряд ли погасит все обязательства, подчеркнул эксперт. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
https://ria.ru/20250506/es-2015397616.html
https://ria.ru/20250425/germaniya-2013517252.html
швейцария
россия
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804843095_586:346:2344:1664_1920x0_80_0_0_9df8f09bdd7604e7730fb43b21c4ba03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, швейцария, россия, балтийское море, nord stream 2 ag, газпром, северный поток, северный поток — 2
Экономика, Швейцария, Россия, Балтийское море, Nord Stream 2 AG, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2
"Газпром" мог бы предоставить Nord Stream 2 AG помощь, считает эксперт

Юрист Русяев: "Газпром" мог бы предоставить Nord Stream 2 AG финансовую помощь

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Газпром" мог бы предоставить оператору проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG финансовую помощь, однако вернуть сотни миллионов евро долгов без продажи трубопровода "практически нереально", такое мнение высказал РИА Новости управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры" юрист Илья Русяев.
Окончательный мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG был продлен судом Швейцарии до 9 мая. Рассмотрение банкротства длится с 2022 года.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Экономист оценил, на сколько может вырасти цена за газ в Европе
6 мая, 21:25
Nord Stream 2 AG в ходе судебного процесса по получению отсрочки на выплату долгов в начале января сообщил, что подобная мера помогла бы рассчитаться с мелкими кредиторами, а для удовлетворения требований крупных инвесторов может потребоваться продажа газопровода или реструктуризация компании.
Без доходов от транзита газа Nord Stream 2 AG не в состоянии обслуживать многомиллионные долги, отметил Русяев. Собственных активов, помимо трубы, у компании нет, уточнил он.
"Теоретически поддержку мог бы предоставить главный акционер – "Газпром". Однако основная задолженность перед крупными европейскими инвесторами измеряется сотнями миллионов евро и вернуть эти деньги без продажи трубопровода практически нереально", – добавил эксперт.
Реструктуризация долга, по его словам, затруднена санкционными барьерами. Без продажи магистрали или внешней помощи компания вряд ли погасит все обязательства, подчеркнул эксперт.
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Посол России допустил возможность сделки по ремонту "Северных потоков"
25 апреля, 21:34
 
ЭкономикаШвейцарияРоссияБалтийское мореNord Stream 2 AGГазпромСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала