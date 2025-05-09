https://ria.ru/20250509/gaz-2015907528.html

Словакия и Венгрия не прекратят импорт газа из России, считает эксперт

Словакия и Венгрия не прекратят импорт газа из России, считает эксперт - РИА Новости, 09.05.2025

Словакия и Венгрия не прекратят импорт газа из России, считает эксперт

Словакия и Венгрия скорее всего продолжат покупать трубопроводный газ из России даже после заявления Еврокомиссии (ЕК) о планах отказа от него - непонятно, как... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T06:12:00+03:00

2025-05-09T06:12:00+03:00

2025-05-09T06:12:00+03:00

экономика

словакия

венгрия

россия

евросоюз

еврокомиссия

ямал спг

турецкий поток

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Словакия и Венгрия скорее всего продолжат покупать трубопроводный газ из России даже после заявления Еврокомиссии (ЕК) о планах отказа от него - непонятно, как в Евросоюзе вынудят их переключиться на более затратный импорт из других стран, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. ЕК представила во вторник проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ), импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. "Пока непонятно, как ЕС планирует вынудить Словакию и Венгрию прекратить импортировать российский трубопроводный газ", - отметил Кауфман. Правительство обеих стран последовательно выступает за продолжение импорта российских углеводородов, уточнил он. "Кроме того, Словакия и Венгрия не имеют выхода к морю, то есть им в случае прекращения поставок российского газа пришлось бы полагаться на более сложный с логистической точки зрения импорт через территорию третьих стран. На этом фоне мы пока не закладываем полный отказ ЕС от оставшихся достаточно небольших объёмов российского трубопроводного газа", – добавил эксперт. Сейчас российский трубопроводный газ идет в Европу по "Турецкому потоку". Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии, Словакии. СПГ из России импортируют в основном Франция, Испания, Бельгия. Поставки идут преимущественно с завода "Ямал СПГ". Россия остается вторым крупнейшим поставщиком газа в ЕС – 19% от объема его общего импорта газа в прошлом году.

https://ria.ru/20250508/es-2015772690.html

https://ria.ru/20250508/slovakiya-2015719072.html

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экономика, словакия, венгрия, россия, евросоюз, еврокомиссия, ямал спг, турецкий поток