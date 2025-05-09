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Словакия и Венгрия не прекратят импорт газа из России, считает эксперт - РИА Новости, 09.05.2025
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06:12 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/gaz-2015907528.html
Словакия и Венгрия не прекратят импорт газа из России, считает эксперт
Словакия и Венгрия не прекратят импорт газа из России, считает эксперт - РИА Новости, 09.05.2025
Словакия и Венгрия не прекратят импорт газа из России, считает эксперт
Словакия и Венгрия скорее всего продолжат покупать трубопроводный газ из России даже после заявления Еврокомиссии (ЕК) о планах отказа от него - непонятно, как... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T06:12:00+03:00
2025-05-09T06:12:00+03:00
экономика
словакия
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турецкий поток
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Словакия и Венгрия скорее всего продолжат покупать трубопроводный газ из России даже после заявления Еврокомиссии (ЕК) о планах отказа от него - непонятно, как в Евросоюзе вынудят их переключиться на более затратный импорт из других стран, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. ЕК представила во вторник проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ), импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. "Пока непонятно, как ЕС планирует вынудить Словакию и Венгрию прекратить импортировать российский трубопроводный газ", - отметил Кауфман. Правительство обеих стран последовательно выступает за продолжение импорта российских углеводородов, уточнил он. "Кроме того, Словакия и Венгрия не имеют выхода к морю, то есть им в случае прекращения поставок российского газа пришлось бы полагаться на более сложный с логистической точки зрения импорт через территорию третьих стран. На этом фоне мы пока не закладываем полный отказ ЕС от оставшихся достаточно небольших объёмов российского трубопроводного газа", – добавил эксперт. Сейчас российский трубопроводный газ идет в Европу по "Турецкому потоку". Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии, Словакии. СПГ из России импортируют в основном Франция, Испания, Бельгия. Поставки идут преимущественно с завода "Ямал СПГ". Россия остается вторым крупнейшим поставщиком газа в ЕС – 19% от объема его общего импорта газа в прошлом году.
https://ria.ru/20250508/es-2015772690.html
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экономика, словакия, венгрия, россия, евросоюз, еврокомиссия, ямал спг, турецкий поток
Экономика, Словакия, Венгрия, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Ямал СПГ, Турецкий поток
Словакия и Венгрия не прекратят импорт газа из России, считает эксперт

Сергей Кауфман: Словакия и Венгрия не прекратят импорт газа из России

© AP Photo / Petr David JosekРаботник словацкой газовой промышленности на территории газотранспортношго подразделения в городе Вельке-Капушаны
Работник словацкой газовой промышленности на территории газотранспортношго подразделения в городе Вельке-Капушаны - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Работник словацкой газовой промышленности на территории газотранспортношго подразделения в городе Вельке-Капушаны. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Словакия и Венгрия скорее всего продолжат покупать трубопроводный газ из России даже после заявления Еврокомиссии (ЕК) о планах отказа от него - непонятно, как в Евросоюзе вынудят их переключиться на более затратный импорт из других стран, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.
ЕК представила во вторник проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ), импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Цивилев рассказал о последствиях отказа ЕС от импорта российского газа
8 мая, 12:53
"Пока непонятно, как ЕС планирует вынудить Словакию и Венгрию прекратить импортировать российский трубопроводный газ", - отметил Кауфман. Правительство обеих стран последовательно выступает за продолжение импорта российских углеводородов, уточнил он.
"Кроме того, Словакия и Венгрия не имеют выхода к морю, то есть им в случае прекращения поставок российского газа пришлось бы полагаться на более сложный с логистической точки зрения импорт через территорию третьих стран. На этом фоне мы пока не закладываем полный отказ ЕС от оставшихся достаточно небольших объёмов российского трубопроводного газа", – добавил эксперт.
Сейчас российский трубопроводный газ идет в Европу по "Турецкому потоку". Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии, Словакии. СПГ из России импортируют в основном Франция, Испания, Бельгия. Поставки идут преимущественно с завода "Ямал СПГ". Россия остается вторым крупнейшим поставщиком газа в ЕС – 19% от объема его общего импорта газа в прошлом году.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Сийярто заявил, что Словакия против плана ЕС по отказу от газа из России
8 мая, 02:29
 
ЭкономикаСловакияВенгрияРоссияЕвросоюзЕврокомиссияЯмал СПГТурецкий поток
 
 
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