https://ria.ru/20250509/frantsiya-2016112929.html

Макрон заявил, что Франция примет участие во встрече "коалиции желающих"

Макрон заявил, что Франция примет участие во встрече "коалиции желающих" - РИА Новости, 09.05.2025

Макрон заявил, что Франция примет участие во встрече "коалиции желающих"

Франция примет участие во встрече "коалиции желающих" в субботу, которая пройдет очно и в видеоформате, заявил французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T20:18:00+03:00

2025-05-09T20:18:00+03:00

2025-05-09T20:18:00+03:00

в мире

украина

россия

франция

эммануэль макрон

владимир зеленский

сергей лавров

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_87b18c5e709cd5b8d1ab8e335f4b5834.jpg

ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Франция примет участие во встрече "коалиции желающих" в субботу, которая пройдет очно и в видеоформате, заявил французский президент Эммануэль Макрон. Ранее украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский объявил о проведении в субботу на Украине встречи с лидерами "коалиции желающих". "Завтра, отчасти виртуально, отчасти очно, состоится встреча так называемой коалиции стран-партнеров, выступающих за безопасность Украины... и мы будем принимать участие в этой встрече", - сказал Макрон на пресс-конференции, трансляция которой велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. Комментируя возможность собственной поездки на Украину, французский президент уточнил, что она не будет предварительно анонсироваться, однако "в надлежащее время" он туда направится. Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В министерстве ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://ria.ru/20250411/zapad-2010733385.html

https://ria.ru/20250327/makron-2007672455.html

украина

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)