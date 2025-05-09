https://ria.ru/20250509/frantsija-2016106647.html
Макрон и Туск подписали договор о дружбе
Макрон и Туск подписали договор о дружбе - РИА Новости, 09.05.2025
Макрон и Туск подписали договор о дружбе
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в пятницу во французском Нанси двустороннее соглашение о дружбе и углубленном РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:34:00+03:00
2025-05-09T19:34:00+03:00
2025-05-09T19:34:00+03:00
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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в пятницу во французском Нанси двустороннее соглашение о дружбе и углубленном сотрудничестве, трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. "Договор об усиленном сотрудничестве и дружбе между Францией и Польшей, известный как Нансийский договор, который будет подписан через мгновение, направлен на укрепление особо тесных связей между Францией и Польшей. Он выведет наши отношения на новый уровень", - было объявлено перед подписанием. Отмечалось, что договор закрепит более прочные связи между странами в таких стратегических областях, как оборона, энергетика, экономика, промышленность, а также в сфере научного, языкового и культурного сотрудничества. Кроме того, будут созданы такие дополнительные механизмы для сотрудничества, как проведение ежегодного саммита с участием лидеров стран. Новый договор также учреждает день франко-польской дружбы, который будет отмечаться ежегодно 20 апреля. "Мы хотим создать по-настоящему интегрированное оборонное партнерство, это не замена НАТО или Европейскому союзу, но оно укрепит и привнесет оперативность в уже существующую связь", - заявил Макрон на совместной с Туском пресс-конференции. По его словам, включение в договор пункта о взаимной военной помощи должно стать "очень четким сигналом". Как передавало агентство Франс Пресс, в договоре сказано, что "в случае вооруженной агрессии на их территории стороны оказывают взаимную помощь, в том числе военными средствами". Ранее польский премьер заявил, что договор открывает возможности для переговоров о "ядерном зонтике", о сотрудничестве в сфере оборонных технологий и дает толчок переговорам между Польшей и Францией о практическом использовании всех оборонных возможностей двух стран.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html
https://ria.ru/20250509/polsha-2015991806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, польша, эммануэль макрон, дональд туск, нато
В мире, Франция, Польша, Эммануэль Макрон, Дональд Туск, НАТО
Макрон и Туск подписали договор о дружбе
Франция и Польша подписали соглашение о дружбе и углубленном сотрудничестве
ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в пятницу во французском Нанси двустороннее соглашение о дружбе и углубленном сотрудничестве, трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
«
"Договор об усиленном сотрудничестве и дружбе между Францией
и Польшей
, известный как Нансийский договор, который будет подписан через мгновение, направлен на укрепление особо тесных связей между Францией и Польшей. Он выведет наши отношения на новый уровень", - было объявлено перед подписанием.
Отмечалось, что договор закрепит более прочные связи между странами в таких стратегических областях, как оборона, энергетика, экономика, промышленность, а также в сфере научного, языкового и культурного сотрудничества. Кроме того, будут созданы такие дополнительные механизмы для сотрудничества, как проведение ежегодного саммита с участием лидеров стран. Новый договор также учреждает день франко-польской дружбы, который будет отмечаться ежегодно 20 апреля.
«
"Мы хотим создать по-настоящему интегрированное оборонное партнерство, это не замена НАТО
или Европейскому союзу, но оно укрепит и привнесет оперативность в уже существующую связь", - заявил Макрон
на совместной с Туском
пресс-конференции.
По его словам, включение в договор пункта о взаимной военной помощи должно стать "очень четким сигналом". Как передавало агентство Франс Пресс, в договоре сказано, что "в случае вооруженной агрессии на их территории стороны оказывают взаимную помощь, в том числе военными средствами".
Ранее польский премьер заявил, что договор открывает возможности для переговоров о "ядерном зонтике", о сотрудничестве в сфере оборонных технологий и дает толчок переговорам между Польшей и Францией о практическом использовании всех оборонных возможностей двух стран.