https://ria.ru/20250509/frantsija-2016106647.html

Макрон и Туск подписали договор о дружбе

Макрон и Туск подписали договор о дружбе - РИА Новости, 09.05.2025

Макрон и Туск подписали договор о дружбе

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в пятницу во французском Нанси двустороннее соглашение о дружбе и углубленном РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T19:34:00+03:00

2025-05-09T19:34:00+03:00

2025-05-09T19:34:00+03:00

в мире

франция

польша

эммануэль макрон

дональд туск

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224733_0:0:2826:1590_1920x0_80_0_0_afe58f2d99bb46a5e82c18aeb1909e50.jpg

ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в пятницу во французском Нанси двустороннее соглашение о дружбе и углубленном сотрудничестве, трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. "Договор об усиленном сотрудничестве и дружбе между Францией и Польшей, известный как Нансийский договор, который будет подписан через мгновение, направлен на укрепление особо тесных связей между Францией и Польшей. Он выведет наши отношения на новый уровень", - было объявлено перед подписанием. Отмечалось, что договор закрепит более прочные связи между странами в таких стратегических областях, как оборона, энергетика, экономика, промышленность, а также в сфере научного, языкового и культурного сотрудничества. Кроме того, будут созданы такие дополнительные механизмы для сотрудничества, как проведение ежегодного саммита с участием лидеров стран. Новый договор также учреждает день франко-польской дружбы, который будет отмечаться ежегодно 20 апреля. "Мы хотим создать по-настоящему интегрированное оборонное партнерство, это не замена НАТО или Европейскому союзу, но оно укрепит и привнесет оперативность в уже существующую связь", - заявил Макрон на совместной с Туском пресс-конференции. По его словам, включение в договор пункта о взаимной военной помощи должно стать "очень четким сигналом". Как передавало агентство Франс Пресс, в договоре сказано, что "в случае вооруженной агрессии на их территории стороны оказывают взаимную помощь, в том числе военными средствами". Ранее польский премьер заявил, что договор открывает возможности для переговоров о "ядерном зонтике", о сотрудничестве в сфере оборонных технологий и дает толчок переговорам между Польшей и Францией о практическом использовании всех оборонных возможностей двух стран.

https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html

https://ria.ru/20250509/polsha-2015991806.html

франция

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, польша, эммануэль макрон, дональд туск, нато