https://ria.ru/20250509/frantsija-2016084409.html
Во Франции уволили двух генералов за критику властей
Во Франции уволили двух генералов за критику властей - РИА Новости, 09.05.2025
Во Франции уволили двух генералов за критику властей
Оборонное ведомство Франции уволило с военной службы бригадных генералов Андре Кусту и Поля Пеллизарри, ранее выступивших с критикой властей, за несоблюдение... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:22:00+03:00
2025-05-09T17:22:00+03:00
2025-05-09T19:51:00+03:00
в мире
франция
украина
шарль де голль
габриэль атталь
себастьян лекорню
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg
ПАРИЖ, 9 мая — РИА Новости. Оборонное ведомство Франции уволило с военной службы бригадных генералов Андре Кусту и Поля Пеллизарри, ранее выступивших с критикой властей, за несоблюдение обязательства проявлять нейтральность и сдержанность при публичных заявлениях, передает агентство Франс Пресс."Два бывших генерала <...> были уволены за "несоблюдение обязательства в проявлении сдержанности", — передает агентство.Отмечается, что Кусту был в числе двадцати генералов, подписавшихся под обращением, которое опубликовано в издании Valeurs actuelles 21 апреля 2021-го, в годовщину "путча генералов" против политики Шарля де Голля. В этом документе военные осудили "распад" страны, "ненависть между общинами", подогреваемую "определенным антирасизмом", а также "исламизм и пригородные орды". Генералы также заявили, что готовы поддержать политиков, приверженных "сохранению нации", а продолжение "распущенности" потребует "вмешательства товарищей по службе". Пеллизарри в апреле 2024 года подал жалобу в суд против премьер-министра Франции (на тот момент) Габриэля Атталя, министра обороны Себастьяна Лекорню и главы МИД (на тот момент) Стефана Сежурне. Генерал осудил правительство за передачу Украине военной техники из запасов французской армии. Суд жалобу не принял, обосновав это тем, что ее рассмотрение относится к компетенции прокуратуры. По словам Пеллизарри, увольнение является "незаконной репрессивной мерой, связанной с его жалобой", пишет агентство.
https://ria.ru/20250509/frantsiya-2016048107.html
https://ria.ru/20250509/polsha-2015991806.html
франция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab4c9e506ce751456a5e90c853867dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, украина, шарль де голль, габриэль атталь, себастьян лекорню
В мире, Франция, Украина, Шарль де Голль, Габриэль Атталь, Себастьян Лекорню
Во Франции уволили двух генералов за критику властей
Оборонное ведомство Франции уволило бригадных генералов Кусту и Пеллизарри