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Во Франции уволили двух генералов за критику властей - РИА Новости, 09.05.2025
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17:22 09.05.2025 (обновлено: 19:51 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/frantsija-2016084409.html
Во Франции уволили двух генералов за критику властей
Во Франции уволили двух генералов за критику властей - РИА Новости, 09.05.2025
Во Франции уволили двух генералов за критику властей
Оборонное ведомство Франции уволило с военной службы бригадных генералов Андре Кусту и Поля Пеллизарри, ранее выступивших с критикой властей, за несоблюдение... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:22:00+03:00
2025-05-09T19:51:00+03:00
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ПАРИЖ, 9 мая — РИА Новости. Оборонное ведомство Франции уволило с военной службы бригадных генералов Андре Кусту и Поля Пеллизарри, ранее выступивших с критикой властей, за несоблюдение обязательства проявлять нейтральность и сдержанность при публичных заявлениях, передает агентство Франс Пресс."Два бывших генерала &lt;...&gt; были уволены за "несоблюдение обязательства в проявлении сдержанности", — передает агентство.Отмечается, что Кусту был в числе двадцати генералов, подписавшихся под обращением, которое опубликовано в издании Valeurs actuelles 21 апреля 2021-го, в годовщину "путча генералов" против политики Шарля де Голля. В этом документе военные осудили "распад" страны, "ненависть между общинами", подогреваемую "определенным антирасизмом", а также "исламизм и пригородные орды". Генералы также заявили, что готовы поддержать политиков, приверженных "сохранению нации", а продолжение "распущенности" потребует "вмешательства товарищей по службе". Пеллизарри в апреле 2024 года подал жалобу в суд против премьер-министра Франции (на тот момент) Габриэля Атталя, министра обороны Себастьяна Лекорню и главы МИД (на тот момент) Стефана Сежурне. Генерал осудил правительство за передачу Украине военной техники из запасов французской армии. Суд жалобу не принял, обосновав это тем, что ее рассмотрение относится к компетенции прокуратуры. По словам Пеллизарри, увольнение является "незаконной репрессивной мерой, связанной с его жалобой", пишет агентство.
https://ria.ru/20250509/frantsiya-2016048107.html
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в мире, франция, украина, шарль де голль, габриэль атталь, себастьян лекорню
В мире, Франция, Украина, Шарль де Голль, Габриэль Атталь, Себастьян Лекорню
Во Франции уволили двух генералов за критику властей

Оборонное ведомство Франции уволило бригадных генералов Кусту и Пеллизарри

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Франции и ЕС
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПАРИЖ, 9 мая — РИА Новости. Оборонное ведомство Франции уволило с военной службы бригадных генералов Андре Кусту и Поля Пеллизарри, ранее выступивших с критикой властей, за несоблюдение обязательства проявлять нейтральность и сдержанность при публичных заявлениях, передает агентство Франс Пресс.
"Два бывших генерала <...> были уволены за "несоблюдение обязательства в проявлении сдержанности", — передает агентство.
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Отмечается, что Кусту был в числе двадцати генералов, подписавшихся под обращением, которое опубликовано в издании Valeurs actuelles 21 апреля 2021-го, в годовщину "путча генералов" против политики Шарля де Голля. В этом документе военные осудили "распад" страны, "ненависть между общинами", подогреваемую "определенным антирасизмом", а также "исламизм и пригородные орды". Генералы также заявили, что готовы поддержать политиков, приверженных "сохранению нации", а продолжение "распущенности" потребует "вмешательства товарищей по службе".
Пеллизарри в апреле 2024 года подал жалобу в суд против премьер-министра Франции (на тот момент) Габриэля Атталя, министра обороны Себастьяна Лекорню и главы МИД (на тот момент) Стефана Сежурне. Генерал осудил правительство за передачу Украине военной техники из запасов французской армии. Суд жалобу не принял, обосновав это тем, что ее рассмотрение относится к компетенции прокуратуры.
По словам Пеллизарри, увольнение является "незаконной репрессивной мерой, связанной с его жалобой", пишет агентство.
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