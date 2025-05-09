https://ria.ru/20250509/frantsija-2016032254.html
Франция направит доходы от замороженных активов России на помощь Украине
Франция направит доходы от замороженных активов России на помощь Украине - РИА Новости, 09.05.2025
Франция направит доходы от замороженных активов России на помощь Украине
Франция направит доходы от замороженных активов РФ на обслуживание самоходных гаубиц Caesar, которые Париж передал Киеву, заявил в пятницу глава французского... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:53:00+03:00
2025-05-09T13:53:00+03:00
2025-05-09T13:53:00+03:00
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ПАРИЖ, 9 мая – РИА Новости. Франция направит доходы от замороженных активов РФ на обслуживание самоходных гаубиц Caesar, которые Париж передал Киеву, заявил в пятницу глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. "Вскоре мы объявим, что благодаря задействованию доходов от замороженных активов Франция сможет через своё предприятие (франко-германского оборонного концерна – ред.) KNDS обеспечить обслуживание орудий Caesar, которые Франция поставила Украине", - сказал он в ходе визита во Львов, где проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС. Его слова приводит агентство Франс Пресс. В общей сложности Париж передал Киеву около 60 гаубиц Caesar, они способны менее чем за минуту выпустить шесть снарядов на дальность до 40 километров с высокой точностью, напоминает агентство. В июне 2024 года Владимир Зеленский подписал с KNDS соглашение по созданию на Украине производственного филиала. Концерн поставляет Киеву гаубицы Caesar. После начала СВО ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250509/polsha-2015991806.html
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россия, франция, киев, жан-ноэль барро, владимир зеленский, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear
Россия, Франция, Киев, Жан-Ноэль Барро, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear
Франция направит доходы от замороженных активов России на помощь Украине
Франция направит доходы от замороженных активов РФ на обслуживание гаубиц Caesar