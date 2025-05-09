Рейтинг@Mail.ru
Франция направит доходы от замороженных активов России на помощь Украине - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/frantsija-2016032254.html
Франция направит доходы от замороженных активов России на помощь Украине
Франция направит доходы от замороженных активов России на помощь Украине - РИА Новости, 09.05.2025
Франция направит доходы от замороженных активов России на помощь Украине
Франция направит доходы от замороженных активов РФ на обслуживание самоходных гаубиц Caesar, которые Париж передал Киеву, заявил в пятницу глава французского... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:53:00+03:00
2025-05-09T13:53:00+03:00
россия
франция
киев
жан-ноэль барро
владимир зеленский
сергей лавров
евросоюз
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg
ПАРИЖ, 9 мая – РИА Новости. Франция направит доходы от замороженных активов РФ на обслуживание самоходных гаубиц Caesar, которые Париж передал Киеву, заявил в пятницу глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. "Вскоре мы объявим, что благодаря задействованию доходов от замороженных активов Франция сможет через своё предприятие (франко-германского оборонного концерна – ред.) KNDS обеспечить обслуживание орудий Caesar, которые Франция поставила Украине", - сказал он в ходе визита во Львов, где проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС. Его слова приводит агентство Франс Пресс. В общей сложности Париж передал Киеву около 60 гаубиц Caesar, они способны менее чем за минуту выпустить шесть снарядов на дальность до 40 километров с высокой точностью, напоминает агентство. В июне 2024 года Владимир Зеленский подписал с KNDS соглашение по созданию на Украине производственного филиала. Концерн поставляет Киеву гаубицы Caesar. После начала СВО ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250509/polsha-2015991806.html
https://ria.ru/20250508/merts-2015832150.html
россия
франция
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab4c9e506ce751456a5e90c853867dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, киев, жан-ноэль барро, владимир зеленский, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear
Россия, Франция, Киев, Жан-Ноэль Барро, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear
Франция направит доходы от замороженных активов России на помощь Украине

Франция направит доходы от замороженных активов РФ на обслуживание гаубиц Caesar

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Франции и ЕС
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Франции и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 9 мая – РИА Новости. Франция направит доходы от замороженных активов РФ на обслуживание самоходных гаубиц Caesar, которые Париж передал Киеву, заявил в пятницу глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
"Вскоре мы объявим, что благодаря задействованию доходов от замороженных активов Франция сможет через своё предприятие (франко-германского оборонного концерна – ред.) KNDS обеспечить обслуживание орудий Caesar, которые Франция поставила Украине", - сказал он в ходе визита во Львов, где проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС. Его слова приводит агентство Франс Пресс.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Туск высказался об инициативах Польши и Франции по Украине
Вчера, 11:46
В общей сложности Париж передал Киеву около 60 гаубиц Caesar, они способны менее чем за минуту выпустить шесть снарядов на дальность до 40 километров с высокой точностью, напоминает агентство.
В июне 2024 года Владимир Зеленский подписал с KNDS соглашение по созданию на Украине производственного филиала. Концерн поставляет Киеву гаубицы Caesar.
После начала СВО ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
"Совершенно сумасшедший". Во Франции раскрыли подлый план Мерца по Украине
8 мая, 17:47
 
РоссияФранцияКиевЖан-Ноэль БарроВладимир ЗеленскийСергей ЛавровЕвросоюзG7Euroclear
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала