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В "Русском доме" в ЦАР подняли триколор
В "Русском доме" в ЦАР подняли триколор - РИА Новости, 09.05.2025
В "Русском доме" в ЦАР подняли триколор
Торжественная церемония поднятия флага России прошла в "Русском доме" в Банги, столице Центральноафриканской Республики (ЦАР), по случаю Дня Победы, рассказали... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:55:00+03:00
2025-05-09T19:55:00+03:00
2025-05-09T19:55:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Торжественная церемония поднятия флага России прошла в "Русском доме" в Банги, столице Центральноафриканской Республики (ЦАР), по случаю Дня Победы, рассказали РИА Новости в учреждении. "В "Русском доме" в Банги в честь Дня Победы состоялось торжественное поднятие флага России, за которым последовало выступление официальных лиц, включая посла РФ в ЦАР Александра Бикантова", - сообщили агентству в "Русском доме". В "Русском доме" добавили, что после поднятия флага РФ и выступления официальных лиц прошел марш "Бессмертного полка" от учреждения к памятнику защитникам ЦАР. Посольство РФ в ЦАР в пятницу написало в своем Telegram-канале, что в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы участвовали посол России в ЦАР, советник президента Центральноафриканской Республики по вопросам безопасности Дмитрий Подольский, руководитель представительства Минобороны РФ в ЦАР, полковник Сергей Суханов, директор "Русского дома" в Банги Дмитрий Сытый, а также российские офицеры, выполняющие задачи в составе миротворческой миссии ООН, работники посольства и соотечественники, проживающие в Центральноафриканской Республике.
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в мире, россия, цар, банги, александр бикантов, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, ЦАР, Банги, Александр Бикантов, ООН, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В "Русском доме" в ЦАР подняли триколор
В "Русском доме" в Банги прошла церемония поднятия триколора