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Фицо рассказал, какие варианты рассматривал для приезда в Москву
Фицо рассказал, какие варианты рассматривал для приезда в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
Фицо рассказал, какие варианты рассматривал для приезда в Москву
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что запрет на пролет его самолета над Прибалтикой на пути в Россию вынудил рассматривать даже такие варианты, как... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:44:00+03:00
2025-05-09T23:44:00+03:00
2025-05-09T23:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
словакия
белоруссия
роберт фицо
владимир путин
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что запрет на пролет его самолета над Прибалтикой на пути в Россию вынудил рассматривать даже такие варианты, как приезд в РФ на машине через Белоруссию. В среду премьер Фицо сообщил, что Эстония не разрешила пролет над своей территорией словацкого спецборта в РФ, его протокол был вынужден искать альтернативный маршрут. Политик назвал это сознательной попыткой сорвать его визит в РФ. По данным словацкой газеты Pravda, пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии в РФ запретили три страны: Латвия, Литва и Эстония. Вечером в четверг Фицо удалось долететь в Россию, утром в пятницу он присутствовал на торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. "У нас было несколько вариантов, как попасть сюда (в Россию - ред.). Даже на машине через Белоруссию. Еще одна альтернатива была через Калининград. Возможностей было много, но у нас была четкая цель - утром в 9.00 мы должны быть в Москве, и нам это удалось", - сказал Фицо на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
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россия, словакия, белоруссия, роберт фицо, владимир путин, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Словакия, Белоруссия, Роберт Фицо, Владимир Путин, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Фицо рассказал, какие варианты рассматривал для приезда в Москву
Фицо рассказал, что рассматривал вариант приехать в Россию на машине