https://ria.ru/20250509/fitso-2016135604.html
Фицо назвал препоны Евросоюза на пути в Россию детской шуткой
Фицо назвал препоны Евросоюза на пути в Россию детской шуткой - РИА Новости, 09.05.2025
Фицо назвал препоны Евросоюза на пути в Россию детской шуткой
Премьер Словакии Роберт Фицо предложил считать детской шуткой все препоны, которые ему чинили страны ЕС на пути в Россию по случаю 80-й годовщины победы в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:19:00+03:00
2025-05-09T23:19:00+03:00
2025-05-09T23:21:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо предложил считать детской шуткой все препоны, которые ему чинили страны ЕС на пути в Россию по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Фицо ранее сообщил, что Эстония не разрешила пролет словацкого спецборта в Россию через свое воздушное пространство, из-за чего служба протокола была вынуждена искать альтернативный маршрут. Политик назвал это сознательной попыткой сорвать его визит в РФ. По данным словацкого издания Pravda, пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии в РФ запретили три страны - Латвия, Литва и Эстония. "Все технические проблемы, с которыми мы столкнулись, причиненные нашими коллегами из Евросоюза, будем считать детской шуткой", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил Фицо, у словацкой делегации было много вариантов пути в Россию, но была одна четкая цель – быть в Москве к 9 часам утра 9 мая.
https://ria.ru/20250509/peskov-2016055481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, словакия, эстония, роберт фицо, владимир путин, евросоюз, день победы
В мире, Россия, Словакия, Эстония, Роберт Фицо, Владимир Путин, Евросоюз, День Победы
Фицо назвал препоны Евросоюза на пути в Россию детской шуткой
Фицо предложил считать все затруднения в Европе на пути в Россию детской шуткой