https://ria.ru/20250509/fitso-2016131226.html
Фицо заявил, что у украинского конфликта нет военного решения
Фицо заявил, что у украинского конфликта нет военного решения - РИА Новости, 09.05.2025
Фицо заявил, что у украинского конфликта нет военного решения
Конфликт на Украине не имеет военного решения, и Словакия рада переговорам, направленным на его урегулирование, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:46:00+03:00
2025-05-09T22:46:00+03:00
2025-05-09T22:57:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине не имеет военного решения, и Словакия рада переговорам, направленным на его урегулирование, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо."Нет здесь военного решения... Мы очень рады, что ведутся переговоры, что происходят поиски решения, потому что это именно то, что представляло наше желание с самого начала конфликта", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, говоря об украинском конфликте.
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015234238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, роберт фицо, украина, владимир путин, россия
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Украина, Владимир Путин, Россия
Фицо заявил, что у украинского конфликта нет военного решения
Фицо на встрече с Путиным: у украинского конфликта нет военного решения