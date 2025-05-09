https://ria.ru/20250509/fitso-2016131226.html

Фицо заявил, что у украинского конфликта нет военного решения

Фицо заявил, что у украинского конфликта нет военного решения - РИА Новости, 09.05.2025

Фицо заявил, что у украинского конфликта нет военного решения

Конфликт на Украине не имеет военного решения, и Словакия рада переговорам, направленным на его урегулирование, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T22:46:00+03:00

2025-05-09T22:46:00+03:00

2025-05-09T22:57:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине не имеет военного решения, и Словакия рада переговорам, направленным на его урегулирование, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо."Нет здесь военного решения... Мы очень рады, что ведутся переговоры, что происходят поиски решения, потому что это именно то, что представляло наше желание с самого начала конфликта", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, говоря об украинском конфликте.

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015234238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия, роберт фицо, украина, владимир путин, россия