Рейтинг@Mail.ru
Фицо заявил, что у украинского конфликта нет военного решения - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 09.05.2025 (обновлено: 22:57 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/fitso-2016131226.html
Фицо заявил, что у украинского конфликта нет военного решения
Фицо заявил, что у украинского конфликта нет военного решения - РИА Новости, 09.05.2025
Фицо заявил, что у украинского конфликта нет военного решения
Конфликт на Украине не имеет военного решения, и Словакия рада переговорам, направленным на его урегулирование, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:46:00+03:00
2025-05-09T22:57:00+03:00
в мире
словакия
роберт фицо
украина
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990734179_0:111:2954:1773_1920x0_80_0_0_7d814ddafaab2ec9cd45f1da75a0410e.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине не имеет военного решения, и Словакия рада переговорам, направленным на его урегулирование, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо."Нет здесь военного решения... Мы очень рады, что ведутся переговоры, что происходят поиски решения, потому что это именно то, что представляло наше желание с самого начала конфликта", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, говоря об украинском конфликте.
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015234238.html
словакия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990734179_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_6b967a866a75d0e5d965f9633862e967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, роберт фицо, украина, владимир путин, россия
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Украина, Владимир Путин, Россия
Фицо заявил, что у украинского конфликта нет военного решения

Фицо на встрече с Путиным: у украинского конфликта нет военного решения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине не имеет военного решения, и Словакия рада переговорам, направленным на его урегулирование, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
«
"Нет здесь военного решения... Мы очень рады, что ведутся переговоры, что происходят поиски решения, потому что это именно то, что представляло наше желание с самого начала конфликта", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, говоря об украинском конфликте.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время встречи на полях ПМЭФ-2019 в Константиновском дворце в Стрельне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Словакии
Вчера, 03:03
 
В миреСловакияРоберт ФицоУкраинаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала