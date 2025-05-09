https://ria.ru/20250509/fitso-2016130761.html

Фицо заявил, что не сомневался, когда получил приглашение в Москву

Фицо заявил, что не сомневался, когда получил приглашение в Москву - РИА Новости, 09.05.2025

Фицо заявил, что не сомневался, когда получил приглашение в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у него не было сомнений по поводу визита в Россию для участия в параде Победы, для него это честь. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T22:41:00+03:00

2025-05-09T22:41:00+03:00

2025-05-09T22:44:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

словакия

роберт фицо

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у него не было сомнений по поводу визита в Россию для участия в параде Победы, для него это честь."У меня не было никакой дилеммы после того, как я получил приглашение на празднование 80-летия Дня Победы. Для меня это было честью и я с удовольствием принял это (приглашение - ред.)", - сказал он на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.Фицо также поблагодарил российского лидера и делегацию за гостеприимность.

https://ria.ru/20250509/putin-2016130912.html

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москва, россия, словакия, роберт фицо, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне