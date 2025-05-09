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Фицо заявил, что не сомневался, когда получил приглашение в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:41 09.05.2025 (обновлено: 22:44 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/fitso-2016130761.html
Фицо заявил, что не сомневался, когда получил приглашение в Москву
Фицо заявил, что не сомневался, когда получил приглашение в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
Фицо заявил, что не сомневался, когда получил приглашение в Москву
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у него не было сомнений по поводу визита в Россию для участия в параде Победы, для него это честь. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:41:00+03:00
2025-05-09T22:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
словакия
роберт фицо
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у него не было сомнений по поводу визита в Россию для участия в параде Победы, для него это честь."У меня не было никакой дилеммы после того, как я получил приглашение на празднование 80-летия Дня Победы. Для меня это было честью и я с удовольствием принял это (приглашение - ред.)", - сказал он на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.Фицо также поблагодарил российского лидера и делегацию за гостеприимность.
https://ria.ru/20250509/putin-2016130912.html
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москва, россия, словакия, роберт фицо, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Фицо заявил, что не сомневался, когда получил приглашение в Москву

Фицо заявил, что не сомневался, когда получил приглашение на 9 мая в Москву

© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у него не было сомнений по поводу визита в Россию для участия в параде Победы, для него это честь.
"У меня не было никакой дилеммы после того, как я получил приглашение на празднование 80-летия Дня Победы. Для меня это было честью и я с удовольствием принял это (приглашение - ред.)", - сказал он на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
Фицо также поблагодарил российского лидера и делегацию за гостеприимность.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Вчера, 22:42
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияСловакияРоберт ФицоВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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