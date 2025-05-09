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Фицо заявил, что не сомневался, когда получил приглашение в Москву
Фицо заявил, что не сомневался, когда получил приглашение в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
Фицо заявил, что не сомневался, когда получил приглашение в Москву
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у него не было сомнений по поводу визита в Россию для участия в параде Победы, для него это честь. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:41:00+03:00
2025-05-09T22:41:00+03:00
2025-05-09T22:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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роберт фицо
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у него не было сомнений по поводу визита в Россию для участия в параде Победы, для него это честь."У меня не было никакой дилеммы после того, как я получил приглашение на празднование 80-летия Дня Победы. Для меня это было честью и я с удовольствием принял это (приглашение - ред.)", - сказал он на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.Фицо также поблагодарил российского лидера и делегацию за гостеприимность.
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москва, россия, словакия, роберт фицо, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Фицо заявил, что не сомневался, когда получил приглашение в Москву
Фицо заявил, что не сомневался, когда получил приглашение на 9 мая в Москву