https://ria.ru/20250509/fitso-2016130019.html

Путин рассказал о давних связях между Россией и Словакией

Путин рассказал о давних связях между Россией и Словакией - РИА Новости, 09.05.2025

Путин рассказал о давних связях между Россией и Словакией

Прежние власти Словакии следовали линии "коллективного Запада", это привело к тому, что давние связи между РФ и Словакией оказались заморожены, заявил президент РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T22:35:00+03:00

2025-05-09T22:35:00+03:00

2025-05-09T22:48:00+03:00

россия

словакия

владимир путин

роберт фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Прежние власти Словакии следовали линии "коллективного Запада", это привело к тому, что давние связи между РФ и Словакией оказались заморожены, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле."Давние связи между Россией и Словакией в последние годы оказались фактически заморожены стараниями прежних словацких властей, четко следовавших коллективной линии Запада", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250509/putin-2016130912.html

россия

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, словакия, владимир путин, роберт фицо