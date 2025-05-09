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Путин рассказал о давних связях между Россией и Словакией
Путин рассказал о давних связях между Россией и Словакией - РИА Новости, 09.05.2025
Путин рассказал о давних связях между Россией и Словакией
Прежние власти Словакии следовали линии "коллективного Запада", это привело к тому, что давние связи между РФ и Словакией оказались заморожены, заявил президент РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:35:00+03:00
2025-05-09T22:35:00+03:00
2025-05-09T22:48:00+03:00
россия
словакия
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Прежние власти Словакии следовали линии "коллективного Запада", это привело к тому, что давние связи между РФ и Словакией оказались заморожены, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле."Давние связи между Россией и Словакией в последние годы оказались фактически заморожены стараниями прежних словацких властей, четко следовавших коллективной линии Запада", - сказал Путин.
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россия, словакия, владимир путин, роберт фицо
Россия, Словакия, Владимир Путин, Роберт Фицо
Путин рассказал о давних связях между Россией и Словакией
Путин: связи Москвы и Братиславы были заморожены из-за прежних словацких властей