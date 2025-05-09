https://ria.ru/20250509/fitso-2016129568.html
Путин поблагодарил Фицо за визит в Москву
Путин поблагодарил Фицо за визит в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
Путин поблагодарил Фицо за визит в Москву
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьера Словакии Роберта Фицо за приезд в Москву на торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, несмотря на... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:30:00+03:00
2025-05-09T22:30:00+03:00
2025-05-09T22:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
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владимир путин
роберт фицо
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьера Словакии Роберта Фицо за приезд в Москву на торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, несмотря на "логистические препятствия"."Мы, безусловно, ценим ваше решение приехать на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы сейчас только с вами перекинулись несколькими словами. Знаю о сложностях, возникших с прилетом в Москву. Вам чинили такие препятствия логистические, но тем не менее вы здесь", - сказал Путин на переговорах в Кремле.Путин также выразил уверенность в том, что те, кто "пытается сдержать" Фицо в каких-то планах, убедились, что "лучше этого не делать", так как премьер Словакии все равно добивается своей цели.
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москва, словакия, россия, владимир путин, роберт фицо, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Словакия, Россия, Владимир Путин, Роберт Фицо, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин поблагодарил Фицо за визит в Москву
Путин поблагодарил Фицо за визит в Москву к 80-летию Победы