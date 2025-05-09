Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил Фицо за визит в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:30 09.05.2025 (обновлено: 22:51 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/fitso-2016129568.html
Путин поблагодарил Фицо за визит в Москву
Путин поблагодарил Фицо за визит в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
Путин поблагодарил Фицо за визит в Москву
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьера Словакии Роберта Фицо за приезд в Москву на торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, несмотря на... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:30:00+03:00
2025-05-09T22:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
словакия
россия
владимир путин
роберт фицо
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155946/25/1559462529_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b6b9a74a2c84b309cefe4c1a77550119.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьера Словакии Роберта Фицо за приезд в Москву на торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, несмотря на "логистические препятствия"."Мы, безусловно, ценим ваше решение приехать на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы сейчас только с вами перекинулись несколькими словами. Знаю о сложностях, возникших с прилетом в Москву. Вам чинили такие препятствия логистические, но тем не менее вы здесь", - сказал Путин на переговорах в Кремле.Путин также выразил уверенность в том, что те, кто "пытается сдержать" Фицо в каких-то планах, убедились, что "лучше этого не делать", так как премьер Словакии все равно добивается своей цели.
https://ria.ru/20250509/fitso-2016130761.html
москва
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155946/25/1559462529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce8f2a8e86e8cc0e7e64dd4cefb35699.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, словакия, россия, владимир путин, роберт фицо, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Словакия, Россия, Владимир Путин, Роберт Фицо, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин поблагодарил Фицо за визит в Москву

Путин поблагодарил Фицо за визит в Москву к 80-летию Победы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьера Словакии Роберта Фицо за приезд в Москву на торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, несмотря на "логистические препятствия".
"Мы, безусловно, ценим ваше решение приехать на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы сейчас только с вами перекинулись несколькими словами. Знаю о сложностях, возникших с прилетом в Москву. Вам чинили такие препятствия логистические, но тем не менее вы здесь", - сказал Путин на переговорах в Кремле.
Путин также выразил уверенность в том, что те, кто "пытается сдержать" Фицо в каких-то планах, убедились, что "лучше этого не делать", так как премьер Словакии все равно добивается своей цели.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Фицо заявил, что не сомневался, когда получил приглашение в Москву
Вчера, 22:41
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваСловакияРоссияВладимир ПутинРоберт Фицо80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала