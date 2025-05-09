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Путин начал переговоры с Фицо - РИА Новости, 09.05.2025
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22:27 09.05.2025 (обновлено: 22:28 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/fitso-2016129034.html
Путин начал переговоры с Фицо
Путин начал переговоры с Фицо - РИА Новости, 09.05.2025
Путин начал переговоры с Фицо
Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
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словакия
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москва
роберт фицо
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.Фицо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В пятницу он вместе с зарубежными лидерами государств присутствовал на параде на Красной площади.
https://ria.ru/20250509/fitso-2016103427.html
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словакия, москва, роберт фицо, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
Словакия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Роберт Фицо, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
Путин начал переговоры с Фицо

Путин начал переговоры с Фицо в Кремле

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
Фицо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В пятницу он вместе с зарубежными лидерами государств присутствовал на параде на Красной площади.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Фицо высказался о критике Каллас по поводу его визита в Москву
Вчера, 19:10
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСловакияМоскваРоберт ФицоВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссия
 
 
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