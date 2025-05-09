https://ria.ru/20250509/fitso-2016129034.html
Путин начал переговоры с Фицо
Путин начал переговоры с Фицо - РИА Новости, 09.05.2025
Путин начал переговоры с Фицо
Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:27:00+03:00
2025-05-09T22:27:00+03:00
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владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.Фицо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В пятницу он вместе с зарубежными лидерами государств присутствовал на параде на Красной площади.
https://ria.ru/20250509/fitso-2016103427.html
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Путин начал переговоры с Фицо
Путин начал переговоры с Фицо в Кремле