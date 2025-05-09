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Словакия гордится своей антифашистской традицией, заявил Фицо - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:46 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/fitso-2016108123.html
Словакия гордится своей антифашистской традицией, заявил Фицо
Словакия гордится своей антифашистской традицией, заявил Фицо - РИА Новости, 09.05.2025
Словакия гордится своей антифашистской традицией, заявил Фицо
Одним из столпов современной государственности Словакии является антифашистская традиция, которой республика гордится, заявил в пятницу премьер-министр страны... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:46:00+03:00
2025-05-09T19:46:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 9 мая - РИА Новости. Одним из столпов современной государственности Словакии является антифашистская традиция, которой республика гордится, заявил в пятницу премьер-министр страны Роберт Фицо. "Одной из опор нашей современной государственности является четкая антифашистская традиция, которой мы по праву гордимся", - заявил Фицо на своей странице в соцсети Facebook*. Фицо в пятницу находится в Москве по случаю Дня Победы. Он сообщил, что принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. "Считаю своей обязанностью подтвердить этим нашу благодарность Освободителям. Это ответ всем, кто хочет силой изменить историю во имя актуальных геополитических целей", - заявил словацкий премьер, проиллюстрировав свой пост фотографиями, на которых он запечатлен с президентом РФ Владимиром Путиным и участвующими в памятных церемониях высокими гостями.* Запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250509/putin-2016075340.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Словакия, Москва, Роберт Фицо, Владимир Путин, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Словакия гордится своей антифашистской традицией, заявил Фицо

Фицо: Словакия опирается на антифашистскую традицию, которой гордится

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 9 мая - РИА Новости. Одним из столпов современной государственности Словакии является антифашистская традиция, которой республика гордится, заявил в пятницу премьер-министр страны Роберт Фицо.
"Одной из опор нашей современной государственности является четкая антифашистская традиция, которой мы по праву гордимся", - заявил Фицо на своей странице в соцсети Facebook*.
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Путин обратил внимание на походку Фицо
Вчера, 16:46
Фицо в пятницу находится в Москве по случаю Дня Победы. Он сообщил, что принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
"Считаю своей обязанностью подтвердить этим нашу благодарность Освободителям. Это ответ всем, кто хочет силой изменить историю во имя актуальных геополитических целей", - заявил словацкий премьер, проиллюстрировав свой пост фотографиями, на которых он запечатлен с президентом РФ Владимиром Путиным и участвующими в памятных церемониях высокими гостями.
* Запрещена в РФ как экстремистская
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