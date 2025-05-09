https://ria.ru/20250509/fitso-2016108123.html

Словакия гордится своей антифашистской традицией, заявил Фицо

Словакия гордится своей антифашистской традицией, заявил Фицо - РИА Новости, 09.05.2025

Словакия гордится своей антифашистской традицией, заявил Фицо

Одним из столпов современной государственности Словакии является антифашистская традиция, которой республика гордится, заявил в пятницу премьер-министр страны... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T19:46:00+03:00

2025-05-09T19:46:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 9 мая - РИА Новости. Одним из столпов современной государственности Словакии является антифашистская традиция, которой республика гордится, заявил в пятницу премьер-министр страны Роберт Фицо. "Одной из опор нашей современной государственности является четкая антифашистская традиция, которой мы по праву гордимся", - заявил Фицо на своей странице в соцсети Facebook*. Фицо в пятницу находится в Москве по случаю Дня Победы. Он сообщил, что принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. "Считаю своей обязанностью подтвердить этим нашу благодарность Освободителям. Это ответ всем, кто хочет силой изменить историю во имя актуальных геополитических целей", - заявил словацкий премьер, проиллюстрировав свой пост фотографиями, на которых он запечатлен с президентом РФ Владимиром Путиным и участвующими в памятных церемониях высокими гостями.* Запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250509/putin-2016075340.html

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в мире, россия, словакия, москва, роберт фицо, владимир путин, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне