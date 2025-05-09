https://ria.ru/20250509/fasad-2016141127.html

На фасаде здания "России сегодня" транслируется видео "Бессмертного полка"

На фасаде здания "России сегодня" транслируется видео "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025

На фасаде здания "России сегодня" транслируется видео "Бессмертного полка"

Международная медиагруппа "Россия сегодня" к акции "Бессмертный полк" показало портреты героев Великой Отечественной войны на экране, размещенном на фасаде... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:54:00+03:00

2025-05-09T23:54:00+03:00

2025-05-09T23:54:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" к акции "Бессмертный полк" показало портреты героев Великой Отечественной войны на экране, размещенном на фасаде здания в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20250507/portret-2015549765.html

россия

москва

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2025

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"Россия сегодня" присоединилась к акции "Бессмертный полк", транслируя портреты героев Великой Отечественной войны на экране на фасаде здания медиагруппы "Россия сегодня" присоединилась к акции "Бессмертный полк", транслируя портреты героев Великой Отечественной войны на экране на фасаде здания медиагруппы, передает корреспондент РИА Новости 2025-05-09T23:54 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, москва, миа "россия сегодня"