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На фасаде здания "России сегодня" транслируется видео "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:54 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/fasad-2016141127.html
На фасаде здания "России сегодня" транслируется видео "Бессмертного полка"
На фасаде здания "России сегодня" транслируется видео "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
На фасаде здания "России сегодня" транслируется видео "Бессмертного полка"
Международная медиагруппа "Россия сегодня" к акции "Бессмертный полк" показало портреты героев Великой Отечественной войны на экране, размещенном на фасаде... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:54:00+03:00
2025-05-09T23:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" к акции "Бессмертный полк" показало портреты героев Великой Отечественной войны на экране, размещенном на фасаде здания в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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"Россия сегодня" присоединилась к акции "Бессмертный полк", транслируя портреты героев Великой Отечественной войны на экране на фасаде здания медиагруппы
"Россия сегодня" присоединилась к акции "Бессмертный полк", транслируя портреты героев Великой Отечественной войны на экране на фасаде здания медиагруппы, передает корреспондент РИА Новости
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россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, москва, миа "россия сегодня"
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, МИА "Россия сегодня"
На фасаде здания "России сегодня" транслируется видео "Бессмертного полка"

"Россия сегодня" показала портреты героев ВОВ на фасаде здания в центре Москвы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" к акции "Бессмертный полк" показало портреты героев Великой Отечественной войны на экране, размещенном на фасаде здания в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны.
Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Портреты героев ВОВ покажут на рекламных экранах
7 мая, 14:46
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваМИА "Россия сегодня"
 
 
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