https://ria.ru/20250509/evrosoyuz-2016070919.html

Евродепутат назвал отказ пропустить Вучича и Фицо в Москву неправомерным

Евродепутат назвал отказ пропустить Вучича и Фицо в Москву неправомерным - РИА Новости, 09.05.2025

Евродепутат назвал отказ пропустить Вучича и Фицо в Москву неправомерным

Отказ Эстонии пропустить словацкий спецборт в Москву был нарушением всех возможных правил Европейского союза, заявил евродепутат от Словакии Любош Блага в... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:23:00+03:00

2025-05-09T16:23:00+03:00

2025-05-09T16:23:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 9 мая - РИА Новости. Отказ Эстонии пропустить словацкий спецборт в Москву был нарушением всех возможных правил Европейского союза, заявил евродепутат от Словакии Любош Блага в Telegram-канале.В среду премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что Эстония не разрешила пролет над своей территорией словацкого спецборта в РФ, его протокол был вынужден искать альтернативный маршрут. Политик назвал это сознательной попыткой сорвать его визит в РФ. По данным словацкой газеты Pravda, пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии в РФ запретили три страны: Латвия, Литва и Эстония."То, что эстонцы запретили пролет нашего государственного самолета с Фицо на борту, было нарушением всех возможных правил ЕС", - написал Блага.

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