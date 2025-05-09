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Евродепутат Блага заявил, что Запад считает Вторую Мировую своим поражением - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:02 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/evrodeputat-2016079232.html
Евродепутат Блага заявил, что Запад считает Вторую Мировую своим поражением
Евродепутат Блага заявил, что Запад считает Вторую Мировую своим поражением - РИА Новости, 09.05.2025
Евродепутат Блага заявил, что Запад считает Вторую Мировую своим поражением
Страны Западной Европы не празднуют день Победы, как в России, поскольку для них это день поражения, заявил евродепутат из Словакии Любош Блага. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:02:00+03:00
2025-05-09T17:02:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Страны Западной Европы не празднуют день Победы, как в России, поскольку для них это день поражения, заявил евродепутат из Словакии Любош Блага. "Они не чувствуют, что победа над фашизмом - это их победа. Это их историческое поражение", - сказал он, выступая в Москве на площадке международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-Checking Network. Как отметил Блага, для стран Европы и СССР Вторая мировая война шла совершенно по-разному, из-за чего в Европе больше помнят о жертвах Первой мировой, в то время как на востоке речь шла о борьбе с геноцидом и войне на уничтожение. "Для вас в Москве (9 мая - ред.) это один из важнейших дней в истории. Для нас, славян в Центральной Европе, это так же, но для французов, бельгийцев, жителей Нидерландов, норвегов это не столь важное событие в истории. Для них Первая мировая война была в разы более жестокой... Для них Вторая мировая - очередное поражение. Русские победили их во времена Наполеона и русские победили их во времена Гитлера", - отметил он.
https://ria.ru/20250509/putin-2016050709.html
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в мире, москва, европа, западная европа
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Европа, Западная Европа
Евродепутат Блага заявил, что Запад считает Вторую Мировую своим поражением

Блага: Запад не празднует День Победы, как в России

© RTДепутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© RT
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Страны Западной Европы не празднуют день Победы, как в России, поскольку для них это день поражения, заявил евродепутат из Словакии Любош Блага.
"Они не чувствуют, что победа над фашизмом - это их победа. Это их историческое поражение", - сказал он, выступая в Москве на площадке международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-Checking Network.
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Как отметил Блага, для стран Европы и СССР Вторая мировая война шла совершенно по-разному, из-за чего в Европе больше помнят о жертвах Первой мировой, в то время как на востоке речь шла о борьбе с геноцидом и войне на уничтожение.
"Для вас в Москве (9 мая - ред.) это один из важнейших дней в истории. Для нас, славян в Центральной Европе, это так же, но для французов, бельгийцев, жителей Нидерландов, норвегов это не столь важное событие в истории. Для них Первая мировая война была в разы более жестокой... Для них Вторая мировая - очередное поражение. Русские победили их во времена Наполеона и русские победили их во времена Гитлера", - отметил он.
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